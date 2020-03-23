Главное условие при хранении семян

Как правильно хранить семена и по какой причине теряется их всхожесть?

Семена портятся от влаги и перепадов температуры

Основная причина потери всхожести - это высокая влажность семян. Собранные семена следует разложить тонким слоем на бумаге, полотняной ткани, которые легко впитывают влагу. Сквозняк полезен, а вот солнечная сушка противопоказана. Вблизи печки и батареи также можно пересушить семена, а при комнатной температуре 20...25 оС они подсохнут через 2-3 дня. Обязательно подсушите и старые семена, особенно если хранили их в неотапливаемом дачном доме. Не забудьте о подходящей упаковке – пакетах из плотной бумаги.

Семена имеют пористую оболочку и впитывают и отдают влагу из воздуха. Поэтому их нужно держать в сухом помещении при постоянной температуре. Можно хранить семена в погребе, холодильнике, но только в герметичной таре, чтобы семена не поглощали влагу.

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Источник: gazetasadovod.ru

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