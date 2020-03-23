ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Незаурядные переделки из обычной одежды. А главное красиво и просто
2020-03-02-05-11-22
Всегда хочется, чтобы ребенок был одет с иголочки. Справиться с такой задачей помогут швейные хитрости, благодаря которым на обновках можно сэкономить. При этом вещи будут смотреться не хуже, а может и лучше...
Как связать спицами шапочку «луковка»
2020-03-02-01-18-08
Чeм интepeснa шaпoчкa «лукoвкa»:
Подследники на двух спицах с описанием
2020-03-10-02-30-24
Подследники становятся все популярней. Их используют в качестве домашних тапочек, так как это удобно, практично и очень красиво.
Красочные тапочки крючком
2020-03-13-03-57-46
  Для этих тапочек я использовала различные оставшиеся нити. Все они содержат, по крайней мере, 70% шерсти. Номер крючка 3,0 мм. Мой размер обуви 38 (5).
Творчество из цемента
2020-02-21-05-26-21
Идеи поделок из цемента для сада на дачном участке: разнообразные фигурки, вазоны и другие интересные изделия.

Главное условие при хранении семян
По инф. gazetasadovod.ru   
23 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

semena

Как правильно хранить семена и по какой причине теряется их всхожесть?

Главное условие при хранении семян

Семена портятся от влаги и перепадов температуры

Основная причина потери всхожести - это высокая влажность семян. Собранные семена следует разложить тонким слоем на бумаге, полотняной ткани, которые легко впитывают влагу. Сквозняк полезен, а вот солнечная сушка противопоказана. Вблизи печки и батареи также можно пересушить семена, а при комнатной температуре 20...25 оС они подсохнут через 2-3 дня. Обязательно подсушите и старые семена, особенно если хранили их в неотапливаемом дачном доме. Не забудьте о подходящей упаковке – пакетах из плотной бумаги.

Семена имеют пористую оболочку и впитывают и отдают влагу из воздуха. Поэтому их нужно держать в сухом помещении при постоянной температуре. Можно хранить семена в погребе, холодильнике, но только в герметичной таре, чтобы семена не поглощали влагу.

Источник: gazetasadovod.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 