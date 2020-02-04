Февраль - можно уже подумать о рассаде однолетников

Кажется, что до летних забот еще далеко, ан нет! - уже пора приниматься за выращивание рассады однолетних цветов, иначе летом можно остаться без бегонии, львиного зева, петунии и других очень красивых, но медленно развивающихся растений, которые без предварительного подращивания в наших условиях просто не успеют зацвести.

О том, какие цветы будут украшать клумбы летом, пора думать уже сейчас

Так, например, у всем известного и любимого львиного зева от появления всходов до начала цветения проходит более трех месяцев, еще дольше развиваются бегония вечноцветущая и клубневая, гвоздика Шабо и лобелия. Поэтому семена этих растений высевают в феврале, чтобы к концу мая, когда можно будет высаживать летники в грунт, растения были достаточно крупные, с 6-8 настоящими листьями, а у бегоний, петунии, бархатцев образовались бутоны. Тогда их цветение продолжается все лето. Прежде всего надо подумать о приобретении семян. Не гоняйтесь за пакетиками с красивым рисунком, нередко там семена с пониженной всхожестью или сорта, мало приспособленные к нашим условиям. Узнайте, зимостойкие ли они, о фирме-производителе, непременно осведомитесь о сроках цветения приобретаемых сортов, так как поздние могут оказаться не пригодны.

В домашних условиях рассаду выращивают в горшках, плошках, баночках из-под сметаны, майонеза и тому подобных емкостях. Почва для рассады должна быть чистой, обезвреженной от болезнетворных микроорганизмов, к которым особенно чувствительны молодые проростки. Для пикировки более крупных растений можно использовать старую землю, но для посева семян лучше приобретать земельные смеси, продающиеся в специализированных магазинах: лучше потратиться на новую землю, чем оказаться перед фактом гибели всходов. Старую землю можно продезинфицировать, проливая ее кипятком. Перед посевом семян поверхность почвы можно полить крепким раствором марганцовокислого калия. Так же надо обработать коробки, горшки, ящики, в которые предполагается произвести посев или распикировать рассаду: их ошпаривают кипятком или промывают темно-розовым раствором марганцовки.

Для посева можно использовать низкие баночки, тогда как для пикировки лучше брать более высокие, не менее 6-8 см высотой, чтобы лучше развивались корни. Поверхность посевных коробочек присыпается слоем чистого промытого песка (1-2 см), по его поверхности рассыпают семена вразброс или в бороздки, которые намечают линейкой через 2-3 см. Глубина заделки семян равна их диаметру, а очень мелкие семена, такие, как у бегонии, лобелии, петунии, не засыпают, а опрыскивают из пульверизатора или поливают через мелкое ситечко и накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Все посевы следует на первых порах (до всходов) прикрыть пленкой или двойным слоем газеты и поставить в теплое место, так как большинство семян однолетников быстрее прорастают при температуре 22-25°С. После появления всходов посевы выставляют на свет.

В феврале еще мало естественного освещения, поэтому дополнительное искусственное досвечивание лампами не будет излишним. В марте уже света достаточно.

Пикировка - это пересадка всходов на такое расстояние друг от друга, которое обеспечит достаточную площадь питания молодым растениям. Начинают пикировку при развитии семядоли, обычно через 5-7 дней после появления всходов. Некоторые растения, такие, как гвоздика Шабо, лобелия, бегония пикируют дважды: первый раз после появления всходов, а второй - месяц спустя. Сеянцы мартовского посева - астры, бархатцы, циния, годеция пикируют один раз, а некоторые крупносемянные (душистый горошек, настурция) сеют редко и не пикируют. При пикировке корешок сеянца укорачивается на одну треть.

Когда рассада подрастет, проводят подкормку. Лучше всего использовать продающиеся жидкие подкормки типа "Идеал", вносят их через 10-15 дней после пикировки. Рассаду перед высадкой следует закалить, т. е. приучить к условиям открытого грунта, иначе солнце и ветер могут повредить растениям, а иногда и погубить их. Рассаду выставляют на открытый воздух, прикрывая вначале от ветра и солнца, а за 2-3 дня до посадки притенку снимают. Высаживают в конце мая - в начале июня.

В феврале высевают на рассаду семена бегонии, гвоздики, лобелии, львиного зева, целозии. В начале марта - агератум, портулак, во второй половине марта - астры, цинию, левкой, бархатцы.

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Источник: gazetasadovod.ru

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