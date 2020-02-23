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Древнейший овощ: интересные факты об обычном луке
Е. Бобровская, gazetasadovod.ru   
23 Февраля 2020 г.
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В народе бытует множество пословиц и поговорок об этом чудодейственном овоще - луке. А появился он, как это ни удивительно, в горах Туркмении, где мало влаги и слой земли невелик. Однако благодаря большому количеству тонких корней и "палью" из сухих чешуек лук сумел побороть засуху.

Древнейший овощ: интересные факты об обычном луке

Целебные свойства лука были известны еще древним египтянам

Родовое имя всех луков "аллиум" - жгучий, так как запах лука очень стойкий и едкий (кстати, это имя носит и чеснок), например, если корова пожуёт немного листьев дикого лука, то ее молоко уже неприятно - оно отдает луком. Но можно ли представить себе без остроты вкуса и запаха лука мясные блюда, супы, закуски? Луков на свете огромное количество: тут и душистый лук, и лук-шалот, лук многоярусный и воздушными луковками-бульбочками, лук-порей, в котором к весне не понижается количество витамина С, лук-шнитт, разрастающийся в куст из ста ветвей. Лук-слизун имеет сочный и нежный лист, за который его называют салатным луком, а вот лук-батун вообще не имеет луковицы, зато его листья можно собирать уже ранней весной. Но, конечно, самый известный лук репчатый, у которого и зеленое перо, и сама луковица идут в дело. Практически каждый овощ имеет свою страну. Так, любители перца - в основном южные народы, капуста считается русским национальным овощем, а вот лук каждая страна считает своим. Три тысячи лет назад люди в Египте клялись луком и чесноком. В скандинавских сагах можно прочесть о чудодейственной силе лука. Гурманы-французы составили рецепт лукового супа. Луковица служила моделью церковных куполов для зодчих России и Византии. Итальянцы написали ставшую всемирно известной сказку, главным героем которой является луковица - Чиполлино.

В старину в России выращивание лука производилось целыми районами - "гнездами", и занимались этим в основном женщины. В таких "гнездах" и создавались сорта лука. Так, арзамасскому сорту из Горьковской области около 300 лет, самым сладким считается белозерский сорт из Вологодской области, в Курске можно найти самый скороспелый сорт - стригуновский, а в Подмосковье -самый урожайный - мячковский. Знаменитый на всю Европу бессоновский лук выведен в пензенском "гнезде*. Из сортов лука народной селекции многие в ходу и сейчас.

Лук богат витаминами и летучими химическими веществами фитонцидами, которые и придают аллиумам резкий запах. Слово "фитонциды" образовано от греческого "фитой" - "растение" и "цидо" - "убиваю". И действительно, они защищают не только родной овощ, но и нас с вами, уничтожая стафилококков, стрептококков, туберкулезную палочку, возбудителей тифа - короче, ни одна вредная для человека бактерия не может перед ними устоять. Фитонциды лука заживляют гнойные раны, а препарат сагивин, изготовленный из чеснока, успешно борется с дизентерией. Известны примеры различного применения фитонцидов в сельском хозяйстве, промышленности и быту. Так, избавиться от паутинного клещика можно при помощи опрыскивания растений водным настоем сухих чешуек лука, а обработка фитонцидами лука повышает сохранность моркови и яблок. Некоторые жители сел и деревень используют чеснок для борьбы с насекомыми, мешающими домашней птице. Достаточно положить в гнезда, где несушки кладут яйца, ботву чеснока, и через 2-3 дня насекомых у птиц и во всем помещении не будет.

А скольким людям аллиумы оказывают домашнюю медицинскую помощь! Те, кто жалуется на недостаток волос на голове, втирают в кожу луковый сок. Одно из самых простых средств: в течение 2-3 минут пожуйте лук - и ваш рот продезинфицирован, в нем не осталось микробов.

Источник: gazetasadovod.ru

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  • Древнейший овощ: интересные факты об обычном луке
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