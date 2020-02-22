Диффенбахия - яркая, но опасная

Диффенбахия — это декоративное комнатное растение, которое довольно часто можно встретить в жилых домах или в офисных помещениях, поскольку оно является отличным элементом декора любого интерьера. Однако, этот цветок отнюдь не безобидный.

Диффенбахия стала источником суеверий, ей приписывают чуть ли не мистические свойства

Диффенбахия — польза и вред

Диффенбахия — это красивый цветок, который к тому же способен приносить ощутимую пользу. Известно, что в данном растение содержаться фитонциды, которые улучшают химический состав воздуха и очищают его от вредоносных микроорганизмов.

Кроме того, диффенбахия поглощает такие токсические вещества, как формальдегид, ксилен, трихлор-тилен и бензол. Именно поэтому экологи часто рекомендую выращивать данные растения на производствах, где во время рабочего процесса выделяется огромное количество токсинов.

Вдобавок ко всему, диффенбахия способствует увлажнению воздуха, что благоприятно влияет на уменьшение количества пыли в помещение. Также существует мнение, что данный представитель флоры позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему человека.

Несмотря на все многочисленные полезные свойства, диффенбахия способна нанести серьезный вред человеческому организму. Все дело в том, что листья и стебли растения выделяют очень ядовитый сок. В результате попадания на кожу, слизистую оболочку глаз или ротовой полости возможно возникновения сильнейшего отека и раздражения. Таким образом, ядовитое вещество, содержащееся в растение, может спровоцировать слепоту, отек языка и даже немоту на некоторое время.

Дифенбахия дома

Безусловно, сомнений в том, что диффенбахия ядовита, не остается. Однако, если правильно с ней обращаться и соблюдать определенные меры предосторожности, растение не сможет нанести ощутимый вред здоровью взрослого человека.

Поэтому рекомендуется во время ухода за диффенбахией использовать перчатки, после каждой процедуры тщательно мыть руки с мылом, а также не допускать попадания сока растения на слизистые оболочки и кожные покровы.

Конечно, если в доме есть маленький ребенок, существует вероятность того, что ему захочется попробовать цветок на вкус. При этом последствия могут быть намного сильнее, нежели у взрослого человека. Поэтому в данном случае лучше не рисковать и убрать опасное растение подальше или совсем от него избавиться.

Кроме того, диффенбахия смертельна опасна для домашних питомцев, а особенно кошек. Животное, надкусившее лист данного растения, просто не сможет дышать из-за сильнейшего отека гортани. Однако, не стоит забывать, что кошки часто стараются обходить опасное растение стороной.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что диффенбахия не так уж вредна, как о ней рассказывают, а вот её польза явно недооценена. Главное — правильно с ней обращаться, ухаживать и держать подальше от детей.

Диффенбахия — суеверия

Не очень понятно почему, но яркое, красивое растение окружает множество плохих примет и суеверий. Например, диффенбахию в народе считают растением, изгоняющим из дома мужчин. Более того, по народным приметам, она негативно влияет на мужскую силу и поэтому там где есть диффенбахия семейные пары не могут обзавестись потомством. А раньше диффенбахии приписывалась сила лишать человека речи, "запечатывать уста". Вот это последнее поверье имеет под собой почву, так как сок диффенбахии вызывает отек гортани, и пострадавший действительно лишается дара речи.

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Источник: vk.com

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