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Что нужно папоротнику-долгожителю? Влажность и тепло
По инф. vk.com   
21 Февраля 2020 г.
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poliv1

Почему у папоротника сохнут листья?

Что нужно папоротнику-долгожителю? Влажность и тепло

Папоротнику нужен свет, но не прямые солнечные лучи

Иногда вы можете заметить, что у папоротника нефролеписа начинают опадать листья (на самом деле они называются вайи) или он засыхает. Это может быть обусловлено несколькими причинами.

  • Недостаточное увлажнение почвы. Папоротник не терпит полного пересыхания земляного кома. Если это вдруг произошло, то сразу сушит вайи. Отрегулируйте полив и не допускайте засухи в горшке.
  •  Сухой воздух. Устраняется причина ежедневными опрыскиваниями или ёмкостью с водой возле горшка.
  • Нехватка или избыток освещения. Следует внимательно отнестись к освещению: не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Возможно, требуется сменить местоположение растения, чтобы обеспечить достаточный и равномерный свет.
  • Недостаток кислорода. Папоротнику жизненно необходим приток кислорода. Поставьте его рядом с потоками свежего воздуха и ваш папоротник мгновенно преобразится. Нефролепсис просто обожает дышать!

Устранив все негативные факторы, вы уже через некоторое время увидите, как папоротник преобразился. Выращивать нефролепис в домашних условиях очень легко. А поскольку он является долгожителем, то будет радовать вас своей густой зеленью на протяжении длительного времени.

Источник: vk.com

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