Что нужно папоротнику-долгожителю? Влажность и тепло

Почему у папоротника сохнут листья?

Папоротнику нужен свет, но не прямые солнечные лучи

Иногда вы можете заметить, что у папоротника нефролеписа начинают опадать листья (на самом деле они называются вайи) или он засыхает. Это может быть обусловлено несколькими причинами.

Недостаточное увлажнение почвы. Папоротник не терпит полного пересыхания земляного кома. Если это вдруг произошло, то сразу сушит вайи. Отрегулируйте полив и не допускайте засухи в горшке.

Сухой воздух. Устраняется причина ежедневными опрыскиваниями или ёмкостью с водой возле горшка.

Нехватка или избыток освещения. Следует внимательно отнестись к освещению: не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Возможно, требуется сменить местоположение растения, чтобы обеспечить достаточный и равномерный свет.

Недостаток кислорода. Папоротнику жизненно необходим приток кислорода. Поставьте его рядом с потоками свежего воздуха и ваш папоротник мгновенно преобразится. Нефролепсис просто обожает дышать!

Устранив все негативные факторы, вы уже через некоторое время увидите, как папоротник преобразился. Выращивать нефролепис в домашних условиях очень легко. А поскольку он является долгожителем, то будет радовать вас своей густой зеленью на протяжении длительного времени.

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Источник: vk.com

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