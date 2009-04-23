Что нужно, чтобы сохранить овощи без потери качества?

Постоянное обилие огородной продукции на столе дачников должно быть не только летом и осенью, но и в течение всей зимы - до начала поступления с грядок ранней весенней зелени.
Во многих цивилизованных странах мира ежегодная норма потребления овощей в настоящее время в два-три раза больше, чем в России. Благодаря этому средняя продолжительность жизни достигла 78-80 лет - почти в полтора раза больше, чем у нас. Этому способствовали и другие факторы, но возросшая роль овощей в рационе питания, несомненно, имела решающее значение.
Собрать урожай - полдела. Надо еще сохранить, а иначе все усилия прахом пойдут
Осенью на дачных и приусадебных участках значительная часть полученного урожая закладывается впрок. Чтобы сохранить овощи без потери качества - витаминов, сахаров, свежести - необходимы знания и надежные, обеспечивающие оптимальные условия микроклимата, овощехранилища - погреба, подполья и др.
К концу жизни - осенью - у большинства луковых, корнеплодных, капустных и некоторых других овощных культур наступает период покоя, когда прекращается рост листьев, корней и других органов. Причиной этого является резкое ослабление физиологических процессов, обмена веществ. В так называемых точках роста растений уменьшается содержание ауксинов – стимуляторов роста, аминокислот и других биологически активных веществ, способствующих постоянному образованию новых клеток. Процессы роста постепенно прекращаются и полностью затухают глубокой осенью, когда пониженные температура и освещенность и все более укорачивающийся день приостановят окончательно образование и рост листьев и других органов.
Все хранимые зимой овощи - кочаны, корнеплоды, луковицы - являются запасными органами двухлетних овощных культур. В течение первого года выращивания в них накапливается большой запас питательных веществ, предназначенный для роста в следующем году цветоносных побегов и формирования семян.
В естественных условиях эти органы хорошо сохраняются в земле при низкой зимней температуре и высокой влажности.
Человек же должен создавать искусственно такие условия в хранилищах, чтобы осенью наступивший покой не прерывался и заложенные овощи не перешли в состояние активной жизнедеятельности. В течение всего периода хранения в них должны слабо протекать биохимические и физиологические процессы - дыхание, превращение веществ и др. В неблагоприятных же условиях уменьшается вес, ухудшается качество и увеличивается испарение влаги.
С понижением температуры в погребах и других хранилищах и повышением влажности воздуха глубже становится состояние покоя, и еще более затухают жизненные процессы. Именно при таких условиях овощи лучше и дольше сохраняются с наименьшими потерями веса.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
Нередко в руках неопытных огородников чеснок начинает желтеть уже весной, на самой ранней стадии развития, в результате чего растения приостанавливаются в росте и оказываются не в силах раскрыть весь свой пот...
Многие огородники в начале своей «земледельческой карьеры» стремятся вырастить на своих 6 сотках как можно больше овощей. Энтузиазм начинающего огородника не иссякает, пока закупается или выращивается рассада...
Поздней осенью среди серого однообразия голых деревьев в вашем саду вдруг вспыхивает ярко-красная листва калины обыкновенной. В осеннее время от калины невозможно оторвать глаз: весь куст – листья и плоды – н...
Осенью одна из огородных работ — это , чтобы следующим летом в наших огородах выросли крупные луковицы чеснока. Потому что если сажать чеснок весной, так называемый яровой чеснок, то головки чеснока вырастут ...
Чеснок бывает двух типов, тот, что мы обычно сажаем осенью, именуют озимым, ну а тот, что пора будет сажать уже совсем скоро – в конце апреля, либо самом начале мая – яровым. Про озимый чеснок написано довольно...
Вишню можно сажать и весной, и осенью. Важно только, чтобы посадка была произведена в оптимальные сроки: осенью – не позже начала октября, весной – в апреле, до распускания почек. Саженцы, купленные поздно ос...
Наверное, никто в Иркутске не разбирается лучше в технологии выращивании томатов и других паслёновых, чем доктор сельскохозяйственных наук, главный консультант Сибирского института физиологии и биохимии расте...
Во многих получаемых мною письмах часто задают два вопроса: «Пользуетесь ли вы лунным календарём?» и «Сильно ли влияет на урожай лунный календарь?». Если коротко – нет, не пользуюсь. И соблюдение сроков посев...
Кто есть кто
Кедры (Cedrus) — крупные хвойные деревья, родственники лиственниц. Всего в природе произрастает пять видов этих деревьев. Самые известные — кедр ливанский (изображённый на флаге этой страны) ...
Для защиты посадок от вредителей опытные садоводы и огородники всегда стараются привлечь на свои участки птиц. Порой такая забота о пернатых позволяет в весенне-летний период обходиться без ядохимикатов.
Многие владельцы садовых и приусадебных участков не выращивают сами рассаду, а покупают её. Дело это непростое, если учесть, что не всегда качество рассады соответствует цене. С какими нежелательными моментам...
Сезон отпусков для старшего поколения обычно начинается в конце августе и продолжается до середины октября. Несмотря на то, что поток отдыхающих в это время невелик, случаи потери или порчи багажа при авиапер...
С 4 августа 2019 года во всех регионах России появится новая строчка в коммунальных платежах – страхование от ЧС. Несмотря на то, что страхование носит исключительно добровольный характер, многие не знают, за...
Для повышения активности граждан России в приобретении полисов страхования от чрезвычайных ситуаций на свои дома и квартиры, Минфин предложил дополнительную мотивацию. В проекте доклада содержится более подро...
Ни для кого не секрет, что некоторые категории граждан, и пенсионеры в том числе, при наличии группы инвалидности или определённых заболеваний могут рассчитывать на ежемесячное получение лекарственных препара...
С начала года Пенсионный фонд назначил 509 тыс. пенсий по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. Большинство назначений, согласно данным территориальных органов ПФР,...
Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. Напомним, что радостная (вроде бы, теоретически) тема - вызывает у владельцев загородной недвижимости сложны...
Продолжая тему полагающихся пенсионерам льгот, о которых вам не расскажут представители социальных органов и прочих государственных организаций, мы освятим животрепещущий момент – медицинских привилегий. Они ...
За шесть месяцев 2019 года Пенсионный фонд России подтвердил право 724 тыс. граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству. Соответству...
Госдума приняла в третьем чтении закон о сокращении минимального срока владения недвижимостью при ее продаже для получения налоговой льготы. (Это не означает, что закон уже начал работать. Но, вероятно, вскор...
Многие люди, достигшие пенсионного возраста, испытывают материальные трудности. При этом они не знают, что помимо пенсии и льгот, представляемых на оплату жилищно – коммунальных услуг, они могут рассчитывать ...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.