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Что не так с капустной рассадой?
По инф. gazetasadovod.ru   
11 Февраля 2020 г.
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kapusta

Рассада помидоров у меня растет хорошо, а вот рассада капусты слабая. Подскажите, пожалуйста, почему?
Л. Пущина

Что не так с капустной рассадой?

Дачники хорошо знают: от качества рассады зависит будущий урожай

Если вы выполняете все мероприятия по подготовке семян и соблюдаете правильный температурно-влажностный режим, то, возможно, причина кроется в почвогрунте, используемом для рассады. Многое определяется кислотностью почвы: рассада томатов выдерживает слабокислую почву, а рассада капусты – нет.
Если вы используете для рассады почву со своего огорода, то для рассады капусты необходимо постараться привести ее к нейтральной реакции, внося известь или мел (70-100 г). Можно готовить почвосмесь для капусты отдельно от почвосмеси для других культур, подойдет плодородная рыхлая перегнойная почва с добавлением хорошо промытого речного песка.

Стандартный состав: 1 ч. дерновой или компостной земли, 2 ч. перегноя и 1 ч. песка. На ведро (10 л) такой смеси для прочих культур добавляют 0,5 л древесной золы, а под капусту – дополнительно 1 стакан извести-пушонки.

Источник: gazetasadovod.ru

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