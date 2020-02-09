Что делать с белым налетом на поверхности земли?

Почему в цветочных горшках образуется белый налет? Как с ним бороться?

Причиной белого налета в горшке может быть плесень или избыток солей

Причины белого налета могут оказаться различными.

Белый налет на поверхности земли в цветочном горшке может быть вызван развитием грибной микрофлоры. Такой налет появляется на тяжелых переувлажненных почвах при низкой температуре, высокой влажности воздуха или когда субстрат не соответствует видовому требованию растения. Иногда причиной может стать плесень в купленном готовом грунте. Взрослые растения от плесени практически не страдают, но рассада может погибнуть.

Лучший способ борьбы с грибковым налетом – пересадить растение в другой подходящий для данного вида субстрат. Но, как правило, хорошо помогает, если верхний слой почвы засыпать золой, толченым углем и подсушить. Затем собрать его и заменить свежим грунтом. При желании можно применить фунгициды. Чтобы налет не появился вновь, нужно поливать растение только после подсыхания верхнего слоя земли в горшке.

Белый налет может быть также солевыми отложениями. Причины, по которым в цветочных горшках образуется минеральный налет:

• Слишком тяжелый механический состав грунта. Как следствие – высокая его капиллярность и интенсивное подтягивание воды к поверхности грунта, где образуется солевая корка.

• Затрудненный дренаж внизу горшка и, как следствие, испарение с поверхности грунта, как главный путь расхода воды.

• При недостатке полива, когда вносимое за один раз количество воды достаточно только для смачивания поверхностного слоя. Поливы могут быть редкими, но должны быть обильными с промыванием всей почвенной массы.

• Передозировка удобрений.

Избавиться от солевых отложений можно, сняв верхний тонкий слой земли с налетом и подсыпав слой нового грунта. Если в горшок подсыпать керамзит, то он окажется не только декоративным решением, но и будет вбирать излишнюю влагу.

Рекомендуют присыпать землю речным песком и затем разрыхлить верхний слой почвы. Рыхление почвы с добавлением речного песка благоприятно для корней растений.

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Источник: gazetasadovod.ru

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