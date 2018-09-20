Божественная гвоздика: резные лепестки и прекрасный аромат

Научное название гвоздики «диантус» в переводе означает божественный цветок. К ней с симпатией относились с древних времен. Сорта красной гвоздики выращивают на протяжении шестнадцати веков.
Сорта и выращивание гвоздики
В старой цветоводческой литературе она упоминается под названием «Пинкс». Вероятно, это связано с цветом лепестков. Ее называли также «Июльским цветком». С ХII в. гвоздика была самым модным цветком в Англии и Франции. Поэты и художники посвящали ей стихи, песни, художественные произведения. Ее считали символом любви, чистоты, олицетворением дружбы и стойкости. Красная гвоздика всегда была эмблемой свободы и правды, отваги и революционного горения.
Огромное разнообразие сортов гвоздики позволит каждому цветоводу найти что-то по душе
Род гвоздики насчитывает 300 видов травянистых одно-, двух- и многолетних растений. Стебель у нее простой, ветвистый или прямостоячий. Листья сидячие, лилейные, линейноланцетные, плоские или слегка желобчатые. Цвет листьев также разнообразный – зеленый, красноватый или сизый. Цветки одиночные, собраны в кисти или метелки, розовые, белые, красные, сиреневые, пурпурные или желтые. Большинство из них душистые. Гибриды гвоздик своими щедрыми цветками, восхитительными резными лепестками и почти всегда приятным ароматом вносят очаровательную ноту в садовый дизайн.
Гвоздика голландская (благородная). Этот многолетник дает самые крупные цветки диаметром до 12 см разнообразной окраски: алые, желтые, пестрые, красные и др. Для выращивания в домашних условиях сорт непригоден. В декоративном садоводстве она наиболее популярна, является культурой закрытого типа, выращивается только для срезки.
Группа Шабо очень популярна в открытом грунте, отличается продолжительностью цветения, разнообразием окрасок и приятным запахом. Они культивируются как однолетники. Образуют ветвистые кусты высотой 25-100 см. Махровые цветки до 7 см в диаметре, есть и полумахровые формы. Окраска – белая, розовая, красная, светло- и кремовожелтая, фиолетовая. Цветение с июля до заморозков. Отличный материал для срезки. При размножении семенами образуют большой процент махровых растений.
Гвоздика Маргарита – голландский сорт высотой 40-50 см отличается богатым и продолжительным цветением. Зацветает через 4-5 месяцев после посева. Имеет массу форм чистых окрасок. Одна из лучших форм Маргариты – исполинская гвоздика. Широко используется при оформлении рабаток, небольшими группами на газоне, в миксбордере, в контейнерах, для срезки. Размножайте ее черенками, отводками, делением кустов. Черенки выламывайте, обработайте стимулятором роста и высаживайте в песок, вермикулит или в другой влагоемкий субстрат. Лучшими черенками являются верхушки вегетативных побегов или пазушные побеги из средней части цветочных стеблей. Черенкуйте в августе. Черенки опрыскивайте, поддерживайте влажность и проветривайте. При правильном уходе они укореняются через 2 недели. При посадке на постоянное место требуется питательная рыхлая почва, в которую внесите комплексное удобрение. С появлением прироста в подкормках отдайте предпочтение азотным удобрениям. Мульчируйте, первое время притеняйте. Для кустистости гвоздики прищипывайте ее над третьимчетвертым узлом. Подкормки обязательны в период бутонизации и в начале цветения. Минеральные удобрения чередуйте с органическими.
Гвоздика турецкая (бородатая) в теплом климате растет как многолетник, на севере культивируется как двулетник. Кустики до 60 см высотой. Цветки мелкие на очень коротких черешках, по краям мелкозубчатые, собранные в щитковидные соцветия до 12 см в диаметре. Они могут быть немахровыми (5 лепестков) и махровыми (до 12 лепестков). Колер цветков очень разнообразен – белый, кремовый, розовый, яркокрасный, темнокрасный, лиловый со всевозможными оттенками, глазками, каемочками, полосками, но всегда бархатными, яркими и ароматными. Листья широколанцетные длиной 5-7 см и шириной 1-3 см. Лучшие сорта: Альбус с белыми цветками, Дункель – с темнобордовыми, Скарлет – с шарлаховыми, Бьюти – со светло-красными, Дуннети – с темнопурпурными. Используется в клумбах, рабатках, группами на газонах, в срезке. Хорошо растет на легких плодородных почвах, открытых солнечных местах, защищенных от ветра. При размножении отводками в начале августа стебель пригните к земле, надрежьте под углом вдоль и присыпьте землей. Верхний конец стебля подвяжите к колышку, чтобы держать его в вертикальном положении. После укоренения отрежьте его от материнского растения. При семенном размножении высевайте их в мае – июне на рассаду. При достижении ею 5-7 см пикируйте. На постоянное место сажайте в конце августа. К этому времени у растений хорошо развита прикорневая розетка листьев. Зацветают эти гвоздики в июне и обильно цветут на протяжении 1-1,5 месяцев.
Гвоздика перистая. Многолетнее растение с цветоносом до 50 см. Цветки одиночные, слегка душистые, белые, розовые или красные, махровые или полумахровые. Листья линейные, сидячие, сизо-зеленые, собраны в прикорневые розетки. Размножается семенами и черенками. Зимует без укрытия. Используйте в миксбордерах, каменистых садиках, для озеленения стен сухой кладки. Эффектна в срезке. Наиболее популярны сорта: Альба с белыми махровыми цветками, Дездемона – с темнорозовыми, Гранат – со светло-карминовыми.
К карликовым и низкорослым формам относятся сорта гвоздики: Сероватоголубая, Штернкиссен, Арктик файер, Бриллиант, Рубина, Травянка, Песчаная, Аквия. Все они обладают прекрасными расцветками цветков и листьев.
Гвоздика пышная высотой до 70 см с душистыми розово-пурпурными цветками. Наиболее популярна Гвоздика Гринадин высотой до 60 см с очень ароматными простыми или махровыми цветками. Цвет чаще ярко и темнокрасный, реже розовый, белый, желтый.
Представляет интерес многолетняя гвоздика плюмажная, или мускатная, высотой 50 см с сизой зеленью, с белыми, красными, розовыми простыми и махровыми душистыми цветками.
Китайские гвоздики – ремонтантные и всегда цветущие. Сейте их в январе, чтобы они цвели с июля до самых морозов. Прищипывайте верхушки сеянцев для улучшения кустистости и обильного цветения. Они отличаются разнообразными формами и пестротой колеров цветков. Лучшие сорта: Годдевиги, Белая, Розовая, Темно¬красная, Огненный шар, Невеста с белыми цветками и пурпурной серединой. От скрещивания Годдевиги и турецкой гвоздики получена турецкокитайская гвоздика высотой 30 см. У нее букетность турецкой гвоздики, а крупноцветковость – от Годдевиги. Ремонтантные сорта хорошо растут на открытых солнечных местах с суглинистой и достаточно влажной почвой. Перед наступлением морозов внесите гвоздики вместе с землей в теплицу или домой для продолжения цветения и использования для срезки. Все виды гвоздик славятся не только красивыми цветками. Их ароматное масло используется в парфюмерии и медицине. Дикие родственники алой красавицы растут в виде «подушек» из множества отдельных экземпляров. Они используются для укрепления почвы на склонах, легко подвергающихся эрозии. Значительная зимостойкость и засухоустойчивость многих видов гвоздик позволяет культивировать их достаточно широко – в жарких условиях, на песчаных почвах и на Севере. Желательная кислотность почвы рН = 7.
Для лучшего развития гвоздик обрезайте цветоносы после цветения и регулярно омолаживайте каждые 3-4 года. Зимуют гвоздики под снегом, но лучше обеспечить их легким укрытием еловым лапником, так как растения необходимо беречь не только от морозов, но и от мышей.
Аромат культурных видов гвоздик успокаивающе влияет на нервную систему, поэтому высаживайте их у дома, вблизи мест отдыха. В цветоводстве гвоздики ценятся почти так же, как и розы.
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