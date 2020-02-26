Борщевик - настоящее бедствие садоводов 

Эксперт описала единственный способ убить борщевик.
Ядовитый борщевик стал настоящим бичом западных садоводств
Борщевик — это очень опасный сорняк, избавиться от взрослого куста практически невозможно и изничтожать его надо на самых ранних стадиях.
О методах борьбы с борщевиком рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, если борщевик уже вырос — «это просто беда». Растение, по словам эксперта, действительно «страшное», уничтожить большие кусты можно только очень серьезными гербицидами, которые частным лицам в России не продают. Борщевик не только убивает все окружающие растения, но и опасен сам по себе для животных и людей — его сок вызывает сильные ожоги, требующие госпитализации.
Воронова объяснила, что единственный способ борьбы с этим сорняком для садоводов — внимательно следить, не появился ли где подозрительный куст. И если кустик хоть немного похож на борщевик — его нужно сразу выкопать и сжечь.
Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.
Когда на кухне не хватает мест хранения, вас выручит нижняя часть навесного шкафчика и несколько стеклянных банок с жестяными крышками. В зависимости от объема банок, в них можно хранить специи, крупы, сахар, соль или какие-либо мелочи.
Крестовники, у нас практически неизвестные под своим родовым именем сенецио, успешно совмещают садовую и комнатную карьеру. Эти травянистые многолетники объединяют в одну группу подчас совершенно не похожие друг на друга растения, у которых нет сходства даже по форме и типу листьев.
Консервные банки ничего не стоят, но они прочны, легки в уходе, а их форма как раз подходит для хранения всевозможных лопаток, поварёшек, вилок, ложек и других приборов. Если приложить немного усилий и креатива, из них можно сделать удобный и симпатичный органайзер, который, если уж и не впишется в интерьер городской кухни, то точно приживётся на даче. А еще органайзер, сделанный своими руками из банок, можно использовать для хранения инструментов, кисточек, фломастеров и других мелочей.
В народе бытует множество пословиц и поговорок об этом чудодейственном овоще - луке. А появился он, как это ни удивительно, в горах Туркмении, где мало влаги и слой земли невелик. Однако благодаря большому количеству тонких корней и "палью" из сухих чешуек лук сумел побороть засуху.
Диффенбахия — это декоративное комнатное растение, которое довольно часто можно встретить в жилых домах или в офисных помещениях, поскольку оно является отличным элементом декора любого интерьера. Однако, этот цветок отнюдь не безобидный.
Яркая, мягкая и функциональная подушка-сова наверняка понравится ребенку, ведь с ней можно играть, спать и даже использовать для хранения телефона, пульта или карандашей. Чтобы сшить такую подушку понадобится три, сочетающихся по цвету и дизайну вида хлопка, флизелин, синтепон или холлофайбер, фетр, деревянные пуговицы, а также ножницы, карандаш, линейка и швейная машинка.
Почти каждый держит у себя в доме цветы, это не просто так. Комнатные растения способны на разные вещи: наполняют воздух кислородом, делают его влажным, улучшают энергетику дома и людей в нем, влияют на психику и на здоровье человека. Цветы помогают сделать в доме атмосферу спокойствия, уюта, помогают сделать человека счастливым. Но за каждым живым организмом нужно следить. От состояния цветка зависит состояние человека.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.