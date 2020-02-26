Борщевик - настоящее бедствие садоводов 

Эксперт описала единственный способ убить борщевик.

Ядовитый борщевик стал настоящим бичом западных садоводств

Борщевик — это очень опасный сорняк, избавиться от взрослого куста практически невозможно и изничтожать его надо на самых ранних стадиях.

О методах борьбы с борщевиком рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, если борщевик уже вырос — «это просто беда». Растение, по словам эксперта, действительно «страшное», уничтожить большие кусты можно только очень серьезными гербицидами, которые частным лицам в России не продают. Борщевик не только убивает все окружающие растения, но и опасен сам по себе для животных и людей — его сок вызывает сильные ожоги, требующие госпитализации.

Воронова объяснила, что единственный способ борьбы с этим сорняком для садоводов — внимательно следить, не появился ли где подозрительный куст. И если кустик хоть немного похож на борщевик — его нужно сразу выкопать и сжечь.

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По инф. rosbalt.ru

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