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Болезни капустной рассады
По инф. gazetasadovod.ru   
15 Февраля 2020 г.
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rassada

Почему начинает гнить капустная рассада?

Болезни капустной рассады

Черная ножка может погубить всю рассаду, и не только капустную

Наиболее часто рассада капусты гниет в результате грибкового заболевания – черная ножка. Характерный признак болезни – потемнение и загнивание нижней части стебля, пораженная часть стебля становится водянистой, а затем буреет и загнивает. Это приводит к гибели растения. Болезнь быстро передается от больного растения к соседним. При более позднем заражении рассады, почти готовой к высадке в грунт, больная часть стебля подсыхает, корневая шейка утончается и темнеет – образуется перетяжка. Такая рассада не гибнет, но отстает в росте, а при пересадке растения плохо приживаются.

Развитию возбудителей черной ножки способствуют высокая влажность и повышенная кислотность почвы, особенно при избыточном внесении азотных удобрений. Также к болезни приводят плохое проветривание, обильные поливы и резкие перепады температуры.

Следует удалить все заболевшие растения, рассаду полить розовым раствором марганцовки (3-5 г на 10 л воды), затем в течение недели рассаду вообще не поливать.

В целях профилактики заболевания следует перед посевом обеззараживать семена биологическими препаратами или более эффективными химическими типа фундазола. Для выращивания рассады нужно использовать свежий почвогрунт, двукратно пролитый в посадочном ящике кипятком или 1 %-м раствором марганцовки. В парниках перед посадкой следует обеззараживать почву свежегашеной известью (1-1,5 кг/м2).

Источник: gazetasadovod.ru

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