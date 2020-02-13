Биологическая защита от болезней и вредителей

Цветоводам часто приходится прибегать к использованию средств, защищающих растения от болезней и вредителей. Как разобраться в большом разнообразии препаратов и выбрать наиболее безопасные средства природного происхождения?

Сейчас есть большой выбор биопрепаратов, которые защищают растения, стимулируют рост и развитие

В последние годы при борьбе с вредителями и возбудителями болезней большое внимание уделяется препаратам биологического происхождения, изготовленным на основе живых микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности. В отличие от химических пестицидов эти средства защиты, как правило, работают избирательно и не наносят ущерба человеку и окружающей среде. Механизм их действия сводится к паразитированию, уничтожению и поражению вредных организмов энтомофагами, бактериями, грибами и вирусами.

Биопрепараты характеризует высокая продолжительность действия. Они не накапливаются в растениях и не вызывают привыкания у насекомых, расщепляют растительные остатки. Кроме того, многие биопрепараты обладают уникальной способностью повышать иммунитет растений, то есть не только уничтожают патогены, но и вызывают у растений защитную реакцию на инфекцию. Вещества, стимулирующие иммунитет растений, называются элиситорами (или индукторами). Использование биогенных элиситоров является новым методом защиты растений. Их применяют в очень малых и безвредных количествах. Растению как бы делают прививку против болезней.

Биоэлиситоры бывают разных групп: на основе бактериальных культур (Агат-25, Алирин, Гамаир, Фитоспорин, Экстрасол), на основе хитозана (Агрохит, Нарцисс, Хитозар, Фитохит, Экогель), на основе органических кислот (Иммуноцитофит, Оберегъ, Новосил, Циркон, Янтарная кислота)и другие. Но нельзя сказать, что элиситоры гарантируют полную защиту растений – при высоких инфекционных нагрузках или массовом заселении вредителями они неэффективны.

Наиболее доступны следующие препараты и стимуляторы роста.

Агат-25 –индуцирует защитные свойства растений против возбудителей грибковых, бактериальных заболеваний (мучнистой росы, фитофтороза, ризоктониоза), улучшает минеральное питание растений, увеличивает всхожесть и энергию прорастания семян, стимулирует рост и развитие растений.

Алирин-Б – подавляет возбудителей грибковых заболеваний (корневые гнили, септориоз, ризоктониоз, фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз, трахомикозное увядание, мучнистая роса, пероноспороз, парша, монилиоз, серая гниль, ржавчина). Восстанавливает почвенную микрофлору.

Басамил – биопрепарат против нематод.

Гамаир – подавляет возбудителей бактериальных и грибковых заболеваний. Эффективно подавляет бактериальный рак, мягкие гнили. Рекомендуют применять вместе с Алирином-Б.

Глиокладин – биофунгицид против возбудителей грибковых заболеваний (корневые гнили, увядания различной этиологии, аскохитоз и антракноз, альтернариоз и серая гниль).

Гумат натрия – регулятор роста. Активизирует фотосинтез и углеводный обмен при интенсивном нарастании зеленой массы у растений. Гуматы участвуют в формировании почвенной структуры, улучшают аэрацию почвы, ее водоудерживающую и водопропускную способности. Препарат применяют для замачивания семян, опрыскивания и полива растений.

Гумисол-Н – улучшает прорастание семян, усиливает корнеобразование, стимулирует рост и развитие растений, повышает устойчивость к заболеваниям, подавляет рост патогенной микрофлоры. Используют для внекорневой и корневой подкормки в период интенсивного роста растения.

Иммуноцитофит – эффективен против фитофтороза, ризоктониоза, различных видов парши, черной ножки, мучнистой росы, серой и белой гнили, бактериоза и других заболеваний, способствует заживлению ран. Совместим с инсектицидами (Децис, Фастак, Арриво, Цимбуш, Каратэ и др.). Подходит для замачивания семян и клубней и опрыскивания растений.

Корень супер – средство для укоренения и защиты от загнивания посадочного материала.

Корневин – стимулятор корнеобразования и роста, предназначен для укоренения черенков, улучшения приживаемости при пересадках саженцев и рассады. Препаратом можно опудривать корневую систему растений или поливать.

Крезацин – увеличивает всхожесть, стимулирует прорастание семян, ускоряет рост. Повышает холодостойкость, устойчивость к заболеваниям и другим неблагоприятным факторам среды. Повышает содержание питательных веществ и витаминов в плодах. Снижает накопление нитратов в продукции. Крезацин стимулирует корнеобразование и рост черенков, повышает приживаемость.

Нарцисс – системный индуктор болезнеустойчивости пролонгированного действия. Применяют для замачивания семян, обработки корневой системы против галловой нематоды и корневых гнилей, а также для полива под корень вегетирующих растений против грибной инфекции и для повышения иммунитета растений.

Оберегъ – повышает устойчивость растений к заболеваниям и стрессам, стимулирует их рост и развитие. Растения становятся устойчивее к перепадам температуры. Ускоряет прорастание семян, повышает урожайность. Применяется для опрыскивания вегетирующих растений и замачивания семян, луковиц, клубней.

Новосил (силк) – концентрат биоактивных веществ. Действующая часть препарата выделена из хвои пихты сибирской. Делает растения устойчивее к холоду и засухам, уменьшает заболеваемость грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями. Совместим с другими препаратами и удобрениями.

Плодородие – высокоэффективный стимулятор роста растений на основе гуматов. Повышает всхожесть и энергию прорастания семян. Ускоряет рост и созревание всех культур. Повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды (заморозки, фитофтороз), особенно эффективен в сочетании с минеральными и органическими удобрениями.

Сияние – биопрепарат для внесения в почву. Содержит почвенную микрофлору, микроорганизмы которой подавляют вредные бактерии, вызывающие болезни растений (фитофтора, пероноспора и т.д.). Препарат ускоряет разложение органических остатков, сокращая сроки образования гумуса.

Фитохит – обладает росторегулирующей и фунгицидной активностью. Применяется против болезней и галловых нематод.

Циркон – применение препарата увеличивает всхожесть семян, стимулирует корнеобразование, ускоряет цветение и созревание, снижает накопление тяжелых металлов, обеспечивает устойчивость к заморозкам, засухе, недостатку освещенности.

Экогель – обеспечивает высокую устойчивость растений к корневым гнилям и грибковыми заболеваниям. Совместим с биопрепаратами, пестицидами и агрохимикатами. Вносят в виде внекорневых и корневых подкормок с начала вегетации с интервалом 14-20 дней.

Экстрасол-55 – повышает устойчивость растений к болезням. Защищает от ржавчины.

Эпин – снижает стресс при пересадке, стимулирует устойчивость к фитофторозу и другим заболеваниям, к засухе, холоду, ожогам и воздействию других неблагоприятных внешних факторов, повышает всхожесть семян, снижает содержание в растениях пестицидов, нитратов, солей тяжелых металлов и радионуклидов. Через 10 суток Эпин полностью выводится из растений.

Янтарная кислота – защищает растения от стрессов, активирует рост и улучшает усвояемость веществ из почвы. Применяется в очень низких концентрациях (0,002 %) для замачивания семян и опрыскивания растений. В растениях и плодах повышается содержание биологически ценных веществ, например, аскорбиновой кислоты, аминокислот, сахаров и органических кислот.

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Источник: vk.com

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