Алоэ неприхотливый цветок, но кое-что ему нужно

Алоэ – растение, нетребовательное к температуре содержания. Зимой может находиться и в прохладном помещении, и в условиях обычной жилой комнаты.

Алоэ обычно хорошо растет в любых условиях, но не любит чрезмерный полив

Освещение

Алоэ – светолюбивое растение. При уходе за алоэ нужно помнить, что свет важен для него. При недостатке света растение некрасиво вытягивается, листья утоньшаются и бледнеют. Алоэ, в отличие от многих других растений, выносит прямые солнечные лучи. Летом алоэ хорошо себя чувствует на свежем воздухе.

Полив

Поливают алоэ очень умеренно. Грунт перед поливом должен полностью просохнуть. На практике это 1-2 раза в неделю. Излишняя влажность грунта может привести к загниванию корней. Кроме того, поливать надо аккуратно, вода не должна попадать в розетку. В опрыскивании алоэ не нуждается.

Размножение алоэ

Размножение алоэ возможно отделением деток при пересадке. Но чаще алоэ размножают алоэ чаще всего черенкованием. Лучше всего делать это весной, хотя алоэ неплохо укореняются в любое время. Срезанные черенки слегка подсушивают на воздухе, а затем помещают в воду или влажную смесь песка с торфом, заглубив на 1-2 см. Черенки не надо ничем накрывать и опрыскивать, даже поливать нужно нечасто.

Также можно размножать алоэ семенами. Семена высаживают в феврале-марте в обработанную кипятком почву. Для всходов нужно создать влажные тёплые условия.

Иногда случается, что алоэ цветёт. Но в домашних условиях это бывает редко.

Пересадка алоэ

Молодые растения алоэ пересаживают раз в год. После 3 лет – раз в 2-3 года, если это необходимо, а старым крупным растениям вместо пересадки заменяют верхний слой почвы. К почве алоэ нетребователен, можно брать любую, но, если есть возможность, лучше взять специальную почву для суккулентов.

Подкормка

Подкормку алоэ проводят в весенне-летний период раз в 1-2 недели. Можно использовать специальные удобрения для суккулентов или универсальное комплексное удобрения. Зимой и осенью вносить удобрения не нужно.

Болезни и вредители

Алоэ – устойчивое к болезням и вредителям растение. Бывает, что на алоэ заводится щитовка. В этом случае вредителей соскабливают с листьев, и листья промывают мыльным раствором.

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Источник: vk.com

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