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Знаменитые женщины, которые стали популярными после 40 лет
По инф. mediasole.ru   
09 Января 2018 г.
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Всем известна фраза: "После 40 жизнь только начинается" – это выражение соответствует абсолютно. И вот несколько примеров этого.

Вера Вонг

В юности Вера Вонг профессионально занималась фигурным катанием, и знать не знала, что однажды станет суперпопулярным дизайнером свадебных платьев. Позже Вера работала fashion редактором, и только в 40 лет она открыла в себе талант модельера.

1

Рут Флауерс

В 68 лет Рут Флауерс решила отпраздновать свой день рождения в ночном клубе. Охранник того клуба посмеялся над ней, мол, не слишком ли она стара для таких развлечений. После этого женщина открыла для себя мир электронной музыки, стала ди-джеем, и на своем примере доказывает – задать жару можно в любом возрасте.

2

Галина Герасимова

Эта очаровательная женщина стала моделью в 70 лет благодаря внуку, который выложил ее фотографии в сети, и в итоге глянец L’Officiel сфотографировал Галину для своей обложки.

7

Джоан Роулинг

Джоан с молодости мечтала построить карьеру писателя, но все никак не складывалось – в 30 лет она была матерью одиночкой в депрессии. Все изменила история про мальчика-волшебника, которая принесла ей мировую известность.

4

Джулия Чайлд

Знаменитый французский повар Джулия Чайлд начала творить на кухне только после 40-ка лет, а ведь до этого не могла приготовить и простейшего блюда.

5

Виола Девис

Несмотря на то, что Виола закончила Джульярдскую школу, один из самых престижных вузов в области искусства и музыки, она долго не могла добиться признания в своей кинокарьере. Только в 51 год актриса стала первой афроамериканкой, получившей сразу три престижные кинонаграды – Оскар, Емми и Тони.

6

Источник: mirputeshestvij.mediasole.ru

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