Жить по Фрейду

Воззрения Фрейда на природу человека были новаторскими для его времени и на протяжении всей жизни исследователя не прекращали вызывать резонанс в научном сообществе. Интерес к теориям учёного не угасает и в наши дни.

Мы собрали 25 лаконичных и интересных цитат Зигмунда Фрейда, которые много расскажут о нас самих:

1. Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри...

2. Мы выбираем не случайно друг друга... Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании.

3. К несчастью, подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать. И они изнутри продолжают влиять на человека.

4. Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира.

5. Мы входим в мир одинокими и одинокими покидаем его.

6. Любящий многих – знает женщин, любящий одну – познаёт любовь.

7. Ты не перестаешь искать силы и уверенность вовне, а искать следует в себе. Они там всегда и были.

8. Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит.

9. К занятому человеку редко ходят в гости бездельники — к кипящему горшку мухи не летят.

10. В средние века сожгли бы меня, теперь жгут всего лишь мои книги.

11. Иногда сигара — это просто сигара.

12. Любовь и работа — вот краеугольные камни нашей человечности.

13. Зависть разрушительна.

14. Мы не всегда свободны от ошибок, по поводу которых смеемся над другими.

15. Нет ничего дороже, чем болезнь и ее игнорирование.

16. Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить.

17. Сексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса, всё остальное — дело вкуса.

18. Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и — глупость.

19. Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации.

20. Первым признаком глупости является полное отсутствие стыда.

21. Сновидения — это королевская дорога в бессознательное.

22. У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознаётся даже себе самому.

23. Человеку свойственно превыше всего ценить и желать того, чего он достичь не может.

24. Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя — это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть — это вы сейчас.

25. Человек никогда ни от чего не отказывается, он просто одно удовольствие заменяет другим.

26. Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя.

Источник: kaprizulka.mediasole.ru

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