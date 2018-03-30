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Жить по Фрейду
|По инф. kaprizulka.mediasole.ru
|30 Марта 2018 г.
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Воззрения Фрейда на природу человека были новаторскими для его времени и на протяжении всей жизни исследователя не прекращали вызывать резонанс в научном сообществе. Интерес к теориям учёного не угасает и в наши дни.
Мы собрали 25 лаконичных и интересных цитат Зигмунда Фрейда, которые много расскажут о нас самих:
1. Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри...
2. Мы выбираем не случайно друг друга... Мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании.
3. К несчастью, подавленные эмоции не умирают. Их заставили замолчать. И они изнутри продолжают влиять на человека.
4. Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира.
5. Мы входим в мир одинокими и одинокими покидаем его.
6. Любящий многих – знает женщин, любящий одну – познаёт любовь.
7. Ты не перестаешь искать силы и уверенность вовне, а искать следует в себе. Они там всегда и были.
8. Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит.
9. К занятому человеку редко ходят в гости бездельники — к кипящему горшку мухи не летят.
10. В средние века сожгли бы меня, теперь жгут всего лишь мои книги.
11. Иногда сигара — это просто сигара.
12. Любовь и работа — вот краеугольные камни нашей человечности.
13. Зависть разрушительна.
14. Мы не всегда свободны от ошибок, по поводу которых смеемся над другими.
15. Нет ничего дороже, чем болезнь и ее игнорирование.
16. Массы никогда не знали жажды истины. Они требуют иллюзий, без которых они не могут жить.
17. Сексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса, всё остальное — дело вкуса.
18. Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и — глупость.
19. Первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был творцом цивилизации.
20. Первым признаком глупости является полное отсутствие стыда.
21. Сновидения — это королевская дорога в бессознательное.
22. У каждого человека есть желания, которые он не сообщает другим, и желания, в которых он не сознаётся даже себе самому.
23. Человеку свойственно превыше всего ценить и желать того, чего он достичь не может.
24. Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя — это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть — это вы сейчас.
25. Человек никогда ни от чего не отказывается, он просто одно удовольствие заменяет другим.
26. Масштаб вашей личности определяется величиной проблемы, которая способна вас вывести из себя.
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