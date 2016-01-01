Застольные советские песни

Советское застолье: отличительной чертой русской души всегда было наличие всевозможных блюд и закусок на праздничном столе. Селедочка под шубой, оливье и винегрет можно было обнаружить практически на любом праздничном столе граждан СССР. Стол с простой посудой и богатыми по тем временам угощениями собирал множество людей, каждый из которых сидел плечом к плечу - в тесноте как говорится, да не в обиде. И обязательно - песни. Сегодня мы публикуем некоторые из них, которые чаще всего пели в те далекие-близкие годы.

Застольные песни

Одинокая гармонь

Снова замерло все до рассвета,

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.

Только слышно: на улице где-то

Одинокая бродит гармонь.

То пойдет на поля, за ворота,

То обратно вернется опять —

Словно ищет в потемках кого-то

И не может никак отыскать.

Веет с поля ночная прохлада,

С яблонь цвет облетает густой...

Ты признайся, кого тебе надо,

Ты скажи, гармонист молодой?

Может, радость твоя недалеко,

Да не знает, ее ли ты ждешь...

Что ж ты бродишь всю ночь одиноко,

Что ж ты девушкам спать не даешь?

Слова М. Исаковского

Лучше нету того цвету

Лучше нету того цвету,

Когда яблоня цветет...

Лучше нету той минуты,

Когда милый мой придет.

Как увижу, как услышу,

Все во мне заговорит:

Вся душа моя пылает,

Вся душа моя горит.

Мы в глаза друг другу глянем,

Руки жаркие сплетем,

И куда — не знаем сами,

Словно пьяные, бредем.

А кругом сады белеют,

А в садах бушует май,

И такой на небе месяц —

Хоть иголки подбирай.

Мы бредем по тем дорожкам,

Где не кошена трава,"

Где из сердца сами рвутся

Незабвенные слова.

За рекой гармонь играет,

То зальется, то замрет...

Лучше нету того цвету,

Когда яблоня цветет...

Слова М. Исаковского

Каким ты был

Каким ты был, таким остался,

Орел степной, казак лихой!

Зачем, зачем ты снова повстречался,

Зачем нарушил мой покой?

Зачем опять в своих утратах

Меня хотел ты обвинить?

В одном, в одном я только виновата,

Что нету сил тебя забыть.

Свою судьбу с твоей судьбою

Пускай связать я не могла.

Но я жила, жила одним тобою,

Я всю войну тебя ждала.

Ждала, когда наступят сроки,

Когда вернешься ты домой...

И горьки мне, горьки твои упреки,

Горячий мой, упрямый мой!..

Твоя печаль, твоя обида,

Твоя тревога ни к чему:

Смотри, смотри, душа моя открыта,

Тебе открыта одному.

Но ты взглянуть не догадался,

Умчался вдаль, казак лихой...

Каким ты был, таким ты и остался,

Но ты и дорог мне такой.

Слова М. Исаковского

И кто его знает

На закате ходит парень

Возле дома моего,

Поморгает мне глазами

И не скажет ничего.

И кто его знает,

Зачем он моргает? (3 раза.)

Как приду я на гулянье —

Он танцует и поет,

А простимся у калитки —

Отвернется и вздохнет.

И кто его знает,

Чего он вздыхает? (3 раза.)

Я спросила: «что не весел?

Иль не радует житье?»

«потерял я, — отвечает, —

Сердце бедное свое».

И кто его знает,

Зачем он теряет? (3 раза.)

А вчера прислал по почте

Два загадочных письма:

В каждой строчке — только точки,

Догадайся, мол, сама.

И кто его знает,

На что намекает? (3 раза.)

Я разгадывать не стала —

Не надейся и не жди.

Только сердце почему-то

Сладко таяло в груди.

И кто его знает,

Чего он моргает,

Чего оно тает?! (2 раза.)

Слова М. Исаковского

А снег идет

А снег идет, а снег идет,

И все вокруг чего-то ждет...

Под этот снег, под тихий снег,

Хочу сказать при всех:

«мой самый главный человек,

Взгляни со мной на этот снег —

Он чист, как то, о чем молчу,

О чем сказать хочу».

Кто мне любовь мою принес?

Наверно, добрый дед мороз.

Когда в окно с тобой смотрю,

Я снег благодарю.

А снег идет, а снег идет,

И все мерцает и плывет.

За то, что ты в моей судьбе,

Спасибо, снег, тебе.

Слова Е. Евтушенко

Оренбургский пуховый платок

В этот вьюжный и ласковый вечер,

Когда снежная мгла вдоль дорог,

Ты накинь, дорогая, на плечи

Оренбургский пуховый платок.

Ветер шарит, как странник, по ставням,

За окном завывает метель.

Для тебя самовар я поставлю,

Для тебя отогрею постель.

В этот час одинокий, вечерний

Мне с тобой хорошо говорить.

Как мне хочется лаской дочерней

Все морщинки твои удалить.

Чтобы ты в эту ночь не скорбела,

Прогоню от окошка пургу.

Сколько б я тебя, мать, ни жалела,

Все равно пред тобою в долгу.

Пусть буран все сильней свирепеет,

Мы не пустим его на порог,

И тебя, моя мама, согреет

Оренбургский пуховый платок.

Слова В. Бокова

По диким степям Забайкалья

По диким степям Забайкалья,

Где золото роют в горах,

Бродяга, судьбу проклиная,

Тащился с сумой на плечах.

Идет он густою тайгою,

Где пташки одни лишь поют,

Котел его сбоку тревожит,

Сухие коты ноги бьют.

На нем рубашонка худая,

Со множеством разных заплат,

Шапчонка на нем арестанта

И серый тюремный халат.

Бежал из тюрьмы темной ночью,

В тюрьме он за правду страдал.

Идти дальше нет больше мочи,

Пред ним расстилался Байкал.

Бродяга к Байкалу подходит,

Рыбацкую лодку берет

И грустную песню заводит —

Про родину что-то поет:

«оставил жену молодую

И малых оставил детей,

Теперь я иду наудачу,

Бог знает, увижусь ли с ней!»

Бродяга Байкал переехал,

Навстречу родимая мать.

«ах, здравствуй, ах, здравствуй, Мамаша,

Здоров ли отец, хочу знать? »

— «отец твой давно уж в могиле,

Сырою землею зарыт,

А брат твой давно уж в Сибири,

Давно кандалами гремит.

Пойдем же, пойдем, мой сыночек,

Пойдем же в курень наш родной,

Жена там по мужу скучает

И плачут детишки гурьбой».

Русская народная песня

Поговори со мною, мама

Давно ли песни ты мне пела,

Над колыбелью наклонясь.

Но время птицей пролетело,

И в детство нить оборвалась.

Припев:

Поговори со мною, мама,

О чем-нибудь поговори,

До звездной полночи до самой —

Мне снова детство подари.

Доволен я своей судьбою,

Немалый в жизни пройден путь.

Но очень хочется порою

Мне снова в детство заглянуть.

Припев.

Минуты сказочные эти

Навек оставлю в сердце я.

Дороже всех наград на свете

Мне песня тихая твоя.

Слова: В. Гин

Старый клен

Старый клен, старый клен,

Старый клен стучит в стекло,

Приглашая нас с друзьями на прогулку.

Отчего, отчего,

Отчего мне так светло?

Оттого, что ты идешь по переулку.

Снегопад, снегопад,

Снегопад давно прошел,

Словно в гости к нам весна опять вернулась.

Отчего, отчего,

Отчего так хорошо?

Оттого, что ты мне просто

Улыбнулась.

Погляди,погляди,

Погляди на небосвод,

Как сияет он безоблачно и чисто.

Отчего, отчего,

Отчего гармонь поет?

Оттого, что кто-то любит гармониста...

Слова М. Л. Матусовского

Стою на полустаночке

Стою на полустаночке

В цветастом полушалочке,

А мимо пролетают поезда.

А рельсы-то, как водится,

У горизонта сходятся.

Где ж вы, мои весенние года?

Жила, к труду привычная,

Девчоночка фабричная,

Росла, как придорожная трава.

На злобу неответная,

На доброту приветная,

Перед людьми и совестью права.

Колесики все кружатся,

Сплетает нитка кружево...

Душа полна весеннего огня.

А годы — как метелица,

Все сединою стелятся,

Плясать зовут, да только не меня.

Что было — не забудется,

Что будет — то и сбудется,

Да и весна минула уж давно.

Так как же это вышло-то,

Что все шелками вышито

Судьбы моей простое полотно.

Гляди, идет обычная

Девчоночка фабричная,

Среди подруг скромна не по годам.

А подойди-ка с ласкою

Да загляни-ка в глазки ей —

Откроешь клад, какого не видал.

Стою на полустаночке

В цветастом полушалочке,

А мимо пролетают поезда.

А рельсы-то, как водится,

У горизонта сходятся.

Где ж вы, мои весенние года?..

Слова Михаила Анчарова

Ой, цветёт калина

Ой, цветёт калина в поле у ручья,

Парня молодого полюбила я.

Парня полюбила на свою беду:

Не могу открыться – слова не найду!

Он живёт, не зная ничего о том,

Что одна дивчина думает о нём.

У ручья с калины облетает цвет,

А любовь девичья не проходит, нет!

А любовь девичья с каждым днём сильней,

Как же мне решиться рассказать о ней?

Я стою, не смея волю дать словам,

Милый мой, хороший, догадайся сам!

Слова: М. Исаковский

Огней так много золотых

Огней так много золотых

На улицах Саратова

Парней так много холостых

А я люблю женатого

Эх, рано он завел семью

Печальная история

Я от себя любовь таю

А от него тем более

Я от него бежать хочу

Лишь только он покажется

А вдруг все то, о чем молчу

Само собою скажется

Его я видеть не должна

Боюсь ему не понравиться

С любовью справлюсь я одна

А вместе нам не справиться