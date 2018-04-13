Внутренний мир пожилых людей

Процесс старения в каждом человеке протекает индивидуально. Старение – процесс продолжительный, начинающийся с постепенного снижения функциональных возможностей человеческого организма и заканчивающийся смертью.

Фото: ctrl43.ru

Выделяют три стадии этого периода:

пожилой возраст – мужчины: 60-74 г., женщины: 55-74 г.;



старческий возраст – 75-90 лет



долгожители – свыше 90 лет.

Важно понять, что старение не является болезнью, патологией, хотя в этот период происходят сложные изменения в строении и функционировании всех систем организма. С возрастом отмечается потеря психологической гибкости и способности к адаптации, мужчины и женщины становятся менее податливыми, любовь к новому и неизвестному сменяется стремлением к устойчивости и надежности.

Старость – крайне критичный период времени. Она требует всех сил личности, чтобы приспособиться к окружающей обстановке. Старость – заключительный период человеческой жизни, условная граница которого с периодом зрелости связана с отходом человека от непосредственного участия в производительной жизнедеятельности общества. Она подобна чрезмерной усталости, от нее нельзя избавиться, расслабиться и отдохнуть.

Однако количество прожитых лет еще не определяет степень физической и социальной деятельности. Одни и в 70 лет не потеряли форму, а другие уже в 60 лет «полная развалина».

Главное – не применять ко всем один и тот же критерий. Важно осознать, что пожилые люди – это возрастная группа, которая имеет социально – специфические особенности, потребности, интересы, ценностные ориентации.

Существуют ли какие-либо особенности психологии пожилого и более старшего возраста? Безусловно. Но, к сожалению, мало кто знает эту элементарную истину и понимает, что поступки, реакции пожилого человека следует оценивать с поправкой на возраст, что у разных возрастных групп разнятся ценностные установки.

Изменения в характере пожилого человека объясняются ослаблением контроля над собственными реакциями, возможно, что те черты, которые раньше удавалось маскировать, понимая их непривлекательность, вышли на поверхность. Кроме того этому возрасту свойственен эгоцентризм, нетерпимость к каждому, кто не проявляет должного внимания, причем это «должное» на самом высоком уровне. Все окружающие зачисляются в эгоисты, коль скоро они не поглощены заботой о старом человеке. Как говорят: «Эгоист – это тот, кто любит себя больше, чем меня».

На Западе люди разных возрастов пользуются услугами психоаналитиков. С таким специалистом можно посоветоваться о своем душевном состоянии. Психологические консультанты стремятся понять клиента, помочь ему увидеть себя с лучшей стороны и осознать свою ценность, как личности.

Основатель этого направления австрийский врач Зигмунд Фрейд. Он занимался теорией и практикой лечения неврозов. Смысл направления состоит в выявлении и анализе подавленных (вытесненных из сознания) психических переживаний, которые, согласно этой теории, являются причинной неврозов. Основным методом лечения является свободная ассоциация идей и их интерпретация пациентом и аналитиком. Лечение длится довольно долго и не всегда эффективно.

Ряд исследований, раскрывающих геронтологические, психологические, социальные особенности людей пожилого возраста, показывают определенный интерес к этой мало изученной проблеме. Широко распространенное общественное мнение о старости увеличивает бремя реальных физиологических и психологических недомоганий стареющего человека.

Материалы геронтологических исследований доказывают, что в пожилом возрасте умственный статус личности не снижается, а лишь изменяется и дополняется такими оттенками, как умеренность, рассудительность, осторожность, спокойствие.

С возрастом повышается ощущение ценности жизни, изменяется самооценка. Пожилые люди меньше внимания уделяют своей внешности, больше – внутреннему миру и физиологическому состоянию. Возникает новый жизненный ритм.

Исследования и повседневная практика показывают, что существуют некоторые характерные особенности стиля жизни, поведения пожилого человека.

Во-первых, теряется социальная полнота жизни, ограничивается количество и качество связей с обществом, порой возникает самоизоляция от социального окружения.

Во-вторых, психологическая защита сковывает разум, чувства и жизнедеятельность людей «третьего» возраста. Психологическая защита как свойство личности позволяет человеку организовывать временное душевное равновесие. Но для пожилых людей порой такая защита приносит отрицательный эффект, так как приводит к стремлению избежать новой информации, иных обстоятельств жизни, отличных от сложившихся стереотипов.

В-третьих, у старого человека своеобразное ощущение времени. Пожилой человек всегда живет в настоящем. Его прошлое, вспоминания, также, как и будущее, всегда с ним в настоящем. Отсюда появляются такие черты, как осторожность, бережливость, запасливость. Подобному сохранению подвергаются и духовный мир, интересы, ценности. Бег времени становится более плавным. Заблаговременно планируется то или иное действие: сходить в аптеку, в магазин, к друзьям, в больницу. К ним пожилой человек готовится морально.

В-четвертых, у пожилых людей часто ярче проявляются отдельные черты характера, которые в молодости маскировались, не проявлялись отчетливо. Такие черты как обидчивость, раздражительность, капризность, сварливость, жадность, вспыльчивость и др.

Обратимся к выводам американских психологов, которые на основе исследований выделили пять основных видов жизненной позиции пожилых людей.

«Конструктивная позиция».

Люди с такой позицией всю жизнь были спокойными, довольными и веселыми. Они сохраняют эти черты и в старости, радостно относятся к жизни, активны, стремятся помогать друг другу. Из своего возраста и недомогания не делают трагедии, ищут развлечений и контактов с другими людьми. Такие люди, скорее всего, благополучно проживут свой «третий возраст».

«Зависимая позиция».

Она присуща людям, которые всю жизнь не очень доверяли себе, были слабовольными, уступчивыми, пассивными. Старея, они с еще большим усердием ищут помощи, признания, а не получая их, чувствуют себя несчастными и обиженными.

«Защитная позиция».

Формируется у людей, которые как бы «покрыты броней». Они не стремятся к сближению с людьми, не желают получить от кого бы то ни было помощь, держатся замкнуто, отгораживаются от людей, скрывая свои чувства. Старость они ненавидят, так как она вынуждает их быть зависимыми, отказываться от работы и активности.

«Позиция враждебности миру».

Характерна для людей, обвиняющих окружение и общество, которые, по их мнению, виноваты во всех неудачах их прошлой жизни. Люди такого типа подозрительны и агрессивны, никому не верят, не хотят от кого – либо зависеть, испытывают отвращение к старости, цепляются за работу как за спасательный круг.

«Позиция враждебности к себе и своей жизни».

Люди этой позиции пассивны, склонны к депрессии и фатализму, у них отсутствуют интересы и инициативы. Они чувствуют себя одинокими и ненужными, свою жизнь считают неудавшейся, к смерти относятся без боязни, как к избавлению от несчастного существования.

Данная типология отражает реальную картину поведения и жизнедеятельности пожилых людей. Она позволит объективно подходить к оценке действий пожилого человека к выбору форм и методов общения с ним. Можно заметить, что отдельные элементы перечисленных позиций могут выступать в смешанных взаимосочетаниях.

Однако это не единственная типология пожилых людей, ни одна из существующих типологий не претендует на исчерпывающее, абсолютное знание о характеристиках, свойственных пожилым людям.

Довольно оригинальную трактовку этой проблемы дает А.Качкин, социолог из Ульяновска. В зависимости от того, какие интересы, стороны жизни выступают для пожилых людей главенствующими, он выделяет следующие типы:

Семейный – нацелен только на семью, ее благополучие.

Одинокий – наполненность жизни достигается, главным образом, за счет общения с самим собой, собственными воспоминаниями (возможен вариант одиночества вдвоем).

Творческий – он не обязательно должен заниматься художественным творчеством, этот тип может реализовать себя и на садовом участке.

Социальный – пенсионер-общественник, занятый общественно-полезными (по его представлениям) делами и мероприятиями.

Политический – человек, заполняющий свою жизнь участием (активным или пассивным) в политической жизни.

Религиозный.

Угасающий – человек, который так и не смог или не захотел компенсировать былую полноту жизни каким-то новым занятием, не нашел применения своим силам /к нему должно быть проявлено особое внимание со стороны родственников и социального работника.

Больной – люди такой направленности заняты не столько поддержанием собственного здоровья, сколько наблюдением за протеканием болезни.

Как видно, речь идет в основном о здоровых людях, тогда как многие старики становятся девиантами, то есть людьми с отклоняющимся поведением (пьяницы, бродяги, самоубийцы).

В старости у людей редко вырабатывается новая жизненная позиция. Часто жизненная позиция зрелого возраста к старости обостряется под влиянием новых обстоятельств.

Знание особенностей поведения, а также психологических и эмоциональных черт, необходимо социальным работникам, чтобы принять их душевное, физическое и психологическое состояние. В зависимости от принадлежности к той или иной категории разрабатываются программы социальной помощи, выбираются методы и приемы работы с пожилыми людьми. Одним из основных принципов работы с пожилыми людьми является уважение к личности. Необходимо принимать клиента таким, каков он есть со всеми достоинствами и недостатками.

Профессиональная компетентность социального работника заключается в знаниях геронтологических и психологических, особенностей возраста, учете, принадлежности клиентов к определенной социальной и профессиональной группе. Потребности, интересы, увлечения, мировоззрение, ближайшее окружение, жилищно-бытовые, материальные условия, уклад жизни клиентов дают возможность выбрать оптимальную технологию социальной помощи, грамотно определить проблему и путь ее решения.

У пожилых людей должна быть сформирована надежда быть нужным людям, социуму, быть им уважаемым. Для этого используются различные приемы. Выяснив проблему, помочь установить контакт с родственниками, оформить необходимые запросы, принять меры к конкретной помощи действием: навести порядок в комнате немощной старушки, доставить медикаменты, слабослышащим – новый слуховой аппарат, пригласить к участию в различных конкурсах. Интерес к личности пожилого клиента, акцент на его нужность и полезность его опыта вызывают подъем энергии у такого человека и могут быть полезными для окружающих, особенно подростков и молодых людей.

Таким образом, мир пожилых людей своеобразен. К нему придет большинство людей нашего общества. Здесь существуют свои критерии, свои оценки, свои законы. Помочь пожилому человеку сегодня – это прежде всего воспринять и понять его мир, мир человека «третьего возраста». Социальная служба принимает все необходимые меры для повышения благосостояния народа и в первую очередь лиц пожилого возраста.

Источник: pg.bondarenko.dn.ua

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