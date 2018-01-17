Три ошибки, которые совершают женщины старше 40 лет

Нет ничего хуже «маленьких тетенек» - женщин, которые застряли в том возрасте, когда им было 20, 18 или 16 лет. Вот три ошибки, которые выдают такую тетеньку-девочку...

- Они одеваются, причесываются и наносят макияж так же, как делали это, когда им было 20.

Ярким примером такого поведения является Гресия Кольменарес (если вы помните сериал «Мануэла», она играла там главную роль).

Актриса твердо придерживается той прически и вообще стиля, какой был у нее на вершине славы, 20 лет назад. Но если тогда она казалась милой блондиночкой, то сейчас скорее попадает под определение «вульгарная блонда». Казалось бы, все тоже самое, а эффект противоположный. Я в принципе считаю, что каждые 5-10 лет своей жизни женщина должна пересматривать свою прическу, гардероб и имидж. Мы меняемся, и с этим ничего нельзя поделать. Самые удачные решения начинают нас откровенно портить. Так почему бы не сменить их на что-то более удачное? Сразу скажу, что всегда найдутся те, кто скажут - раньше было лучше. Смотри, в 19 лет ты была с этими чудесными волосами как у Нади Ауэрманн, верни все назад! Они забывают, что и Надя уже не та, и владелица шевелюры уже не девочка!

Кстати Гресия Кольминарес еще не самый плохой пример...

- Они флиртуют так же, как это делали в молодости

Нет, пергидрольный блонд, который срывал аншлаги в 90-е, это, конечно, не очень хорошо. Но еще хуже, когда неизменным остается поведение женщины, на свиданиях – в том числе. Упомянутая уже глупенькая наивность, хихиканье, невинность, желание быть слабой девочкой, сюсюканье и все такое прочее – это нормально в 20 лет, но не нормально в сорок. Ожидание принца, размышления, на каком свидании «дать», мысли о том, как бы мужчина не лишил тебя самого дорогого – это нормально для школьницы. Но совершенно ненормально для тетеньки.

Точно также, как к 40 годам женщина обязана выучить, что именно ей идет, так и во взаимоотношениях полов пора бы уже знать, чего ты хочешь. А что касается ожидания принца, то не грех хотя бы разузнать, где эти принцы водятся. Ну, для того, чтобы увеличить вероятность встречи хотя бы.

- Они относятся к работе таким же образом, как и тогда, когда только что окончили университет.

Причем, когда они закончили универ, какие-то остатки знаний в их голове все-таки сохраниялись. А что теперь? Многие за всю свою жизнь освоили лишь одну или две нехитрых технических операции, которые повторяют на автомате. А знать ничего нового они не хотят. Возникает вопрос, что же такого они умеют? Виртуозно заполнять бланки?

Понятное дело, что с такими навыками их шансы на трудоустройство будут снижаться с каждым годом. На работах, где не требуется ничего, кроме приятной внешности, приоритет отдадут молодым. На работах, где внешность – одна из важных составляющих – такая же ситуация. Так что, лучше готовить сани к зиме заранее!

Выходит, проблема вовсе не в возрасте. А в нашем неумении к нему приспособиться...

Источник: mediasole.ru

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