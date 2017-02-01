Российские пенсионеры сильно изменились

Российская культура не может похвастаться щадящим отношением к возрасту, причем к любому. Если даже незабвенные клубы «для тех, кому за тридцать» еще не ушли из сознания и лексикона наших соотечественников, то уж для перешагнувших рубеж в 50–60 лет москвичей ситуация неутешительная: если верить народной молве, человек, забравший трудовую книжку из отдела кадров, может выбрать для себя лишь один из двух возможных сценариев: пригляд за внуками или сериалы запоем... Однако жизнь после получения пенсионного удостоверения действительно не заканчивается: это доказывают не только зарубежные, но и наиболее «продвинутые» наши бабушки и дедушки.

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Жизнь после получения пенсионного удостоверения

«Проблема нашего поколения в нашем возрасте в том, что мы ощущаем себя ближе к тем, кто сейчас молод, и никак не ассоциируем себя с пенсионерами. Мы не осознаем, что это такое — пятьдесят. Поэтому предложения заняться каким-нибудь досугом «для зрелых» вызывают только смех, а то и обиду», — поделилась ощущениями Марина, недавно отпраздновавшая 51-й день рождения.

Однако статистика неумолима: первые «возрастные» сложности подстерегают москвичей уже после 45, а то и после 40 лет — именно в этот период человек впервые осознает не только свой возраст, но и тот факт, что жизнь уходит вперед без его участия. И речь идет не только о предсказуемых аспектах вроде пользования компьютером.

— Боязнь, что пожилой человек не усвоит современные технологии, уже давно необоснованна, — объяснила «МК» психолог Наталья Линькова. — Те, кому сегодня 60 лет, большую часть жизни провели перед компьютером. Да и старшие от них не отстают: моей собственной бабушке 95 лет, но она звонит мне по скайпу. Сложности чаще связаны со сферой, в которой занят конкретный человек. Иногда необходимо признать, что перестроиться ты не успеешь, и действительно уступить дорогу молодым — есть профессии, где это неминуемо. Например, «взрослый» ведущий на свадьбе — это не очень хорошо. Не нужно этого бояться, нужно просто сделать шаг в сторону. А вот медицина или финансовая сфера — конечно, профессии для взрослых.

Как свидетельствуют многочисленные опросы, а также данные рекрутинговых компаний, именно после 40–45 лет москвичи обоих полов начинают испытывать выраженные сложности с трудоустройством (а иногда и с тем, чтобы удержаться на родной работе).

При этом необходимо учитывать, что мужчины и женщины элегантного возраста оказываются в разном положении: если для дамы рубеж в 45 лет означает не только «ягодку опять», но и пониженную востребованность практически во всех сферах жизни, то джентльмен в 45 лет — это тот самый «мужчина в полном расцвете сил», которому и море по колено, и вершины по плечам... Подобный гендерный перекос в массовом сознании на практике оборачивается новыми неожиданными проблемами.

Свежий воздух и новые впечатления

Самым распространенным вариантом отпуска для пожилого человека считается поездка в деревню — не к тетке, пожалуй, а скорее к бывшей однокласснице, но все еще в глушь, подальше от цивилизации... Однако современные пенсионеры успешно опровергают этот стереотип, путешествуя по всему миру. Как ранее писал «МК», на туристическом рынке уже не первый год предлагают маршруты, созданные с учетом всех особенностей и предпочтений пожилых туристов. Устраивая каникулы «для тех, кому за...», приходится принимать во внимание множество факторов — и очевидных (вроде незнания пенсионерами иностранного языка), и не лежащих на поверхности.

По словам специалиста по организации туров для пенсионеров, идея создавать специальные программы возникла после того, как однажды в зале ожидания аэропорта она познакомилась с пожилой женщиной, которая возвращалась с курорта в компании своей дочери, зятя и маленьких внуков. На вопрос, как прошел отдых, женщина ответила: «Да что вы, какой там отдых! С внуками сидела!». Чтобы избежать такого феномена, для пожилых туристов составляют специальные программы и маршруты — как по России, так и зарубежные, адаптированные для определенного возраста, часто с лечебными программами или на религиозную тему.

— Кажется, за последние пять лет я увидела больше, чем за всю предыдущую жизнь, — поделилась впечатлениями 73-летняя Светлана Федоровна. — Когда-то, в восьмидесятые, удалось съездить по путевке в Югославию. А сейчас дети отправляли меня и в Рим, и в Будапешт, и в Прагу, и Карловы Вары на лечение. Хоть на закате лет мир увидела! Интересно!

Впрочем, тем пенсионерам, кто не может позволить себе даже самую бюджетную загранпоездку, не стоит огорчаться: с не меньшим интересом можно провести время в родном городе. «Я коренной москвич, но города не знаю. Покажите мне Москву!» — с такой установкой люди приходят на экскурсии не только по центру, но и по спальным районам.

— Большинство наших постоянных гостей — это «юные пенсионеры», как я их называю, то есть все-таки люди зрелого возраста. Часто бывает, что они приходят на прогулку по родному району, а потом увлекаются и едут с нами по всей Москве, — рассказала «МК» Татьяна, одна из основателей экскурсионного бюро пеших прогулок. — Хорошо подходят долгие прогулки по окраинным районам города, рассчитанные на 2-4 часа: чтобы на пути были и парковые зоны, где можно присесть на лавочку, и бесплатные туалеты... В итоге пожилые экскурсанты не устают, слушают. Получается сразу несколько удовольствий: и на свежем воздухе время провели, и что-то новое узнали. Кстати, я обращала внимание, что для зрелых самое интересное — не просто история или архитектура, краеведение, а судьбы людей, которые когда-то жили в этих местах.

«Не угнаться за восьмидесятилетними девочками!»

Для тех, кто ищет простого досуга, в городе открыты почти все двери — главное, по словам психологов, не забывать в них стучаться.

— В последние годы в Москве среди данной возрастной категории набирает популярность скандинавская ходьба. Это просто эпидемия какая-то! Также спросом пользуются фитнес-клубы, плавание, танцы. Признаюсь, я пару раз приходила на аквааэробику — и понимала, что я не могу угнаться за восьмидесятилетними девушками! Они ходят пару раз в неделю и отлично прыгают в воде по два часа, — поделилась своими наблюдениями психолог Наталья Линькова.

Действительно, для занятий спортом в Москве сегодня созданы весьма благодатные условия — многие сетевые фитнес-клубы предлагают специальные абонементы для людей старше пятидесяти, формируют специальные программы.

Кроме того, отличный вариант досуга для пенсионеров — летние кроссфит-тренировки, йога или воркаут, которые организуют в большинстве столичных парков. Но не пренебрегают столичные пенсионеры и теми вариантами досуга, которые у кого-то могут вызвать лишь снисходительную усмешку, например, вечерами танцев в старых ДК или в летних парках.

— Правда, есть проблема: на такие мероприятия приходят только те, кому посчастливилось дожить до этих лет вместе. Бывает, что и танго танцуют! А вот одинокую бабушку у нас не увидишь. Оно и понятно: что ей здесь делать? — поделилась своими впечатлениями Алена, помогающая организовывать вечера в одной из парковых зон на юго-западе Москвы.

Неумение монетизировать таланты

Современная молодежь давно оценила мысль о том, что по-настоящему хорошая работа — это та, которая приносит удовольствие; однако люди старшего поколения все еще не готовы учитывать этот нюанс. Например, среди наиболее распространенных вариантов мужского пенсионного досуга — фотография; солидные господа с удовольствием снимают на «цифру» и пленку городские пейзажи, собственных внуков и первые июньские ягоды на даче, учатся работать в графических редакторах... и на этом останавливаются. По словам специалиста, один из главных камней преткновения — неумение пожилых людей монетизировать свои таланты.

— Я постоянно вижу, как девочки, кому за шестьдесят, собираются кружками, что-то вяжут, плетут из бисера, вышивают... Это здорово, потому что развивает мелкую моторику. И интересно! Но было бы куда как полезнее, если бы они научились еще и продавать плоды своих трудов. А ведь мы подсказываем: если вы не можете найти работу, но у вас есть хобби, продавайте его! Не исключаю, кстати, что это общая проблема поколения, выросшего в СССР: они жили с мыслью, что неприлично получать деньги за увлечения.

Источник: 3vozrast.ru

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