Осеннее пальто для женщин после 50

Почти каждая женщина стремится выглядеть привлекательно в любом возрасте. Отчасти ей помогает правильный уход за собой, спорт, удачная прическа и макияж. Однако важнейшую роль занимает гардероб и грамотно подобранная одежда. При этом после 50 лет нужно не только прислушиваться к рекомендациям дизайнеров, правильно подчеркивать природные достоинства и корректировать недостатки, но и выбирать одежду, подходящую по возрасту. Подобные образы должны придать шарм, сделать вас элегантной и неповторимой. О том, как выбрать одну из главных составляющих осеннего гардероба – пальто расскажет эта статья, очередная в серии публикаций про моду для пожилых людей.

Экономия не нужна

Верхняя одежда в целом и пальто в частности покупается на несколько сезонов. Поэтому к выбору подобного наряда после 50 лет стоит подойти также ответственно. Немаловажным условием удачной покупки верхней одежды является материал, из которого изготовлено пальто. Перед приобретением изучите ткань, проверьте состояние швов и пуговиц, уделите внимания крою. При возможности, отдайте предпочтение кашемиру, твиду, шерсти и прочим натуральным тканям. Посещать распродажи можно, но вот экономить здесь не допустимо. Некачественный матерел, кривые швы и прочие признаки «китайщины» не раз сыграет с вами злую шутку. Поэтому старайтесь их избегать.

Придерживаемся стиля

Поскольку женщины всегда придерживаются собственного стиля, то и при выборе пальто после 50 лет отступать от него также не стоит. Однако, выбирая таким образом верхнюю одежду — помните, что вам в ней должно быть тепло и комфортно. Поэтому, откажитесь от молодежных моделей, в которых женщина элегантного возраста будет выглядеть нелепо и неуместно.

Какой длины

При выборе пальто женщина после 50 лет должна уделить внимание и длине изделия. Оптимально, если понравившиеся вам модели достигают длинной до середины бедра. Стройные женщины могут позволить себе укороченные варианты, которые сочетаются как с юбками, так и с брюками и даже джинсами. Если же вы обладательница роскошной фигуры и худоба вам не к лицу, то обратите внимание на пальто длиной до середины колена.

Приталенные модели

Будьте осторожны с модными приталенными моделями пальто. Выбор подобных вариантов верхней одежды происходит только с учетом индивидуальных особенностей фигуры. К примеру, обладательницы идеальной фигуры - «песочные часы» могут смело приобретать приталенные модели пальто с широким поясом или с красивым ремнем. А вот остальным женщинам стоит задуматься, перед покупкой, поскольку при широких бедрах и узких плечах подходят модели с объемным воротником, а женщинам с узкими бедрами лучше примерить пальто с декором снизу.

В каком цвете

Не последнее место при выборе пальто для женщины после 50 лет играет его цвет. И здесь стоит руководствоваться не только личными вкусовыми предпочтениями и цветотипом, но и целью приобретения пальто. Например, для повседневной носки, выбирайте неброскую расцветку. Хорошо будут смотреться (и дольше оставаться чистыми) пальто шоколадного, синего и горчичного цветов. Интересны варианты, окрашенные в окраску бордо, изумруд и терракоту. Приобретая пальто на выход, посмотрите модели кремового, кораллового и розового тонов.

Разнообразие моделей пальто, представленных в отечественных магазинах, открывает поистине безграничные возможности выбора женщинам и после 50 лет. Однако, покупая свою модель, учитывайте как рекомендации, приведённые в статье, так и собственный стиль, личные ощущения и особенности фигуры. Только так, вы сможете дополнить гардероб удачным приобретением, которое прослужит вам не один сезон, а при грамотном подборе аксессуаров – перчаток, шапочек, шарфов и сумок – станет отличной базой для создания разных образов в период первых холодов.

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