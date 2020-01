Неожиданная тенденция: да здравствует старый добрый... кнопочный «мобильник»!

"Излучение, использование персональных данных и риск нарушения зрения и сна вынуждают некоторых людей возвращаться к менее сложным моделям телефонов", - пишет журналистка и специалист по социальным наукам Анук Хелфт в издании Slate.fr.

"(...) Такой факт может вызвать удивление, когда мы узнаем, что во Франции 98% людей в возрасте от 18 до 24 лет в настоящее время пользуются смартфонами, по данным Исследовательского центра по изучению и наблюдению за условиями жизни (Crédoc ). В целом, по данным Telecom Regulatory Authority (Arcep), в 2017 году почти 75% населения имели смартфон", - говорится в статье.

"До прошлого года у меня был iPhone 7, - объясняет 19-летняя студентка Клара. - Мои взгляды изменились после того, как в начале учебы на первом курсе медицинского факультета я осознала, что не могу достичь необходимого уровня концентрации, когда мой смартфон находится в пределах досягаемости моей руки. Тогда, когда я не сидела в телефоне, я вскоре заметила, что регулярно опускаю голову, отвлекаясь от лекций, чтобы посмотреть, не ли у меня новых уведомлений, что постоянно прерывало мой рабочий ритм".

"Через несколько недель девушка решила достать из забытья старый телефон своей старшей сестры, возведенный в ранг семейного антиквариата, и расстаться со своим iPhone", - указывает автор статьи. "Это может показаться странным, но отделение от моего смартфона как будто избавило меня от какого-то бремени", - признается она, а затем делает вывод: "По этой причине я решила больше не возвращаться к своему iPhone, даже после окончания первого курса".

Впечатления, описанные Кларой насчет стремления оставаться на связи в любое время, соответствует тому, что исследователь Доминик Булье называет "постоянным напряжением". "С приходом SMS в середине 1990-х годов уже возникла некая форма непрерывной связи, навязываемая пользователям, - отмечает этот профессор в области цифровой социологии в Институте политических исследований в Париже. - Однако с появлением смартфона мы достигли более высокого уровня: отныне владельцы смартфона подвергаются перспективам постоянных вызовов и беспокойства".

"(...) Сегодня с появлением смартфона идея телефона как инструмента полностью исчезла, - анализирует Доминик Булье. - Именно по этой причине в последние годы мы видим, как пользователи начали отказываться от смартфона. Множество приложений в конечном счете стали превалировать над фундаментальными элементами, что привело к определенной форме давления, из-за этого людям кажется, что отсоединиться возможно только путем переключения на мобильную модель более старого поколения".

"(...) По мнению Сильвии Шокрон, нейропсихолога и автора доклада о влиянии экранов на когнитивные процессы, составленного для Обсерватории по здоровому зрению и слуху, весьма вероятно, что смартфоны подвергают испытанию зрительные способности, а также умение сосредоточиться на какой-либо задаче. "Экраны смартфонов стимулируют очень маленькую часть поля зрения, потому что они представляют очень ограниченную поверхность, - объясняет она. - Следовательно, со смартфонами наше внимание становится все менее и менее востребованным во всей своей целостности, что снижает динамизм нашей душевной жизни и даже может повлиять на когнитивное развитие детей и подростков".

"Еще одно беспокойство для здоровья, связанное со смартфонами - это проблема излучения. Об этом свидетельствует коллективный иск, поданный в октябре американской юридической фирмой Fregan Scott в ответ на исследование, проведенное газетой Chicago Tribune, показавшее, что шесть смартфонов Apple и Samsung могут превышать разрешенные уровни излучения электромагнитных волн", - указывает издание.

"К тому же нередко в центре внимания людей, отказывающихся от смартфона, оказывается все более активная полемика о риске использования персональных данных. Согласно опросу, опубликованному 23 декабря в издании The New York Times, десяток компаний, в общей сложности, способен полностью фиксировать действия, совершаемые людьми, имеющими смартфоны, благодаря установленным на них приложениям. По данным американской ежедневной газеты, эти фирмы могут продавать данную информацию другим компаниям. Подобная деятельность, как напоминает The New York Times, совершенно легальна, если учесть слабость правовой базы с точки зрения защиты данных и смартфонов", - говорится в публикации.

"(...) Социолог в области информационных технологий Доминик Булье считает, что вопрос персональных данных имеет решающее значение, но возник он раньше появления смартфонов. "По моему мнению, угроза, которую следует связывать с появлением смартфонов, скорее экологического характера, - отмечает он, подчеркивая значительный объем энергии, потребляемой смартфонами. - В ближайшие годы самая сложная задача будет заключаться в создании современных телефонов, изготовленных из материалов, добывание которых происходит при уважительном отношении к окружающей среде, они должны быть сверхбезопасными, зашифрованными от начала до конца и потреблять меньше энергии... Без таких нововведений есть основания ожидать сокращения использования смартфонов".

"Если взглянуть на цифры за последние несколько лет, то представляется, что это снижение уже началось, - указывает автор публикации. - По мнению фирмы Strategy Analytics, доказательством тому является то, что впервые в индустрии смартфонов с 2018 года наблюдается ежегодный спад. В Китае, где сосредоточена треть мировых продаж смартфонов, в 2018 году продажи упали на 11%. Совсем недавно, по данным международной исследовательской компании International Data Corporation, в первом квартале 2019 года отмечалось падение поставок смартфонов на 6,6% по всему миру".

Перевод Inopressa.ru

