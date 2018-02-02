Мудрые советы от старушки, как прожить счастливо в браке 65 лет

После бесчисленных разговоров об отношениях с моими подругами, я решила узнать, в чем секрет успешной и любящей связи у моих дедушки и бабушки, так как у них солидный опыт совместной жизни — более 65 лет. И вот, что они порекомендовали.
Очень мудрые советы:
Не оставайтесь с мужчиной, который не ценит вас
Почему вы остаетесь с партнерами, которые не тратят на вас времени, энергии и сил? По этой земле ходит миллиард других людей, с которыми вы могли бы быть более счастливы. Я знаю, что трудно уйти от того, кого вы любите, но важно знать свою ценность и то, чего вы заслуживаете.
Слушать так же важно, как и говорить
Женщины могут говорить 80% времени, а мужчины — 20%. Однако женщины хотят быть услышанными. Они выражают свои чувства и желают, чтобы их поняли и приняли. Они хотят быть с тем, кто слушает их так же, как и они его.
Работайте на расстоянии
Напишите ему письмо с признанием в любви или романтичное сообщение, пока вы оба на работе. Это позволит ценить ваши отношения, даже если вы далеко друг от друга.
Вам понадобится много терпения
В современном мире знакомств случайный секс более распространен, чем во времена молодости наших бабушек. Иногда мы слишком быстро стремимся завязать физическую связь с тем, с кем хотим эмоциональных и длительных отношений.
Если вы ищете только секса, дайте партнеру понять это. Если же вы желаете чего-то серьезнее, тогда не торопитесь. Научитесь терпению (физическому и эмоциональному), если вы искренне хотите кого-то хорошо узнать. Терпение — добродетель.
Независимо от бед и невзгод, вам стоит любить друг друга
Любовь не всегда сулит бабочек в животе и радужное будущее. Иногда вы сталкиваетесь со сложными жизненными ситуациями, как в ваших отношениях, так и вне их, поэтому вам нужно держаться друг за друга. Это может потребовать больше усилий, но, если вы видите, что вам отвечают взаимностью, ваши отношения будут крепче, чем когда-либо.
Вам необходимо работать в команде
Отношения требуют работы обоих партнеров. Это не всегда легко, и, наверняка, будут моменты, когда вы захотите оторвать головы друг друга. Однако любовь подразумевает отказ от гордости и компромисс во имя работы над общим благом.
Будьте рядом с ним
Будьте самоотверженными и чуткими, заботьтесь о своем партнере, что бы ни случилось. Будьте в гармонии с эмоциональными и физическими потребностями вашего избранника, даже если он не всегда говорит о них. Нет ничего лучше, чем чувствовать, что о вас заботятся и поддерживают.
Поддерживайте друг друга
Вы должны верить в вашего партнера, а он – в вас. Преследуйте мечты, изучать новые хобби, никогда не теряйте себя, пребывая в отношениях. Поддержка партнера подтолкнет вас вперед, когда вы столкнетесь с сомнениями в собственных силах.
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