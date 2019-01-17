Миром овладевает идея: "Стареть красиво!"

"В 2018 году средний возраст икон красоты стремительно растет. В то время как несколько лет назад в этом беспощадном мире царствовали молодые женщины, едва вышедшие из подросткового возраста, теперь там обосновались более опытные модели", - пишет журналистка Le Figaro Юлия Авелланеда.

"Нашим новым звездам рекламы не 20 лет. В 2018 году многие косметические бренды предпочли обратиться к музам лет пятидесяти и старше, изменив свое представление о возрасте", - говорится в статье. Жеральдин Бушо и Амбр Вениссак - соответственно главный редактор и менеджер модных проектов международного тренд-бюро Carlin- рассматривают истоки таких тенденций.

"Сегодня моделей нового - чтобы не сказать старшего - поколения принимают на работу не только для того, чтобы поговорить об их морщинах. По словам Жеральдин Бушо, мы смотрим "сквозь более широкую призму". Разнообразным брендам косметики и парфюмерии предоставляют свои лица иконы под пятьдесят и за пятьдесят. Вспомним о Наоми Кэмпбелл для Nars (48 лет) - создатель фирмы Франсуа Нарс регулярно обращается к зрелым женщинам, о Лауре Дерн для парфюмерии Kate Spade, об Изабель Аджани для туши Volume Million de Cils от L'Oreal в дополнение к серии Age Perfect, а еще и о Мэй Маск (70лет), модели и матери основателя Tesla Motors Илона Маска для макияжа Cover Girl", - напоминает журналистка.

По словам Амбр Вениссак, "есть также много компаний, которые обращаются к неизвестным возрастным моделям". "Мы живем в эпоху разнообразия и "бодипозитивизма". Идея о том, чтобы стареть красиво, перекликается с общественными запросами", - говорит Амбр Вениссак.

"На фоне подобного оживления сознания наиболее скептически настроенные люди могут выдвинуть в качестве аргумента маркетинг", - подчеркивает издание.

Амбр Вениссак говорит о высоком потенциале пожилых людей: "Они уже не те, какими были раньше. Они устроили май 68 года (имеется в виду социальный кризис во Франции, начавшийся со студенческих выступлений и вылившийся в демонстрации и массовые беспорядкм. Привел к огромным изменениям во французском обществе. - Прим. ред.) , воспользовались его плодами и теперь делают упор на удовольствии. Их отношение к обольщению эволюционировало".

"После сосредоточения внимания на подростках и молодежи косметические компании меняют свою стратегию", - отмечается в публикации.

"Учитывая подобную социальную эволюцию, каким станет новый вызов для рекламодателей? - задумывается автор статьи. "Заставлять мечтать, при этом оставаясь правдивыми", - считает Жеральдин Бушо.

"Это кредо новой эры маркетинга красоты?" - задается вопросом Le Figaro.

Перевод Inopressa.ru

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ