Меч и щит: проблемы левши в праворуком мире

Исследования, проливающие свет на связь леворукости с расстройствами вроде шизофрении, уже проводились. Но Кевина Дэнни, исследователя из Университетского колледжа Дублина, интересовало, коррелирует ли эта особенность с болезнями наподобие клинической депрессии. Собрав данные из 12 стран Европы, он обнаружил, что риск развития депрессии для левшей гораздо выше чем для правшей. А работа посвежее, опубликованная в журнале Royal Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, добавляет к этой картине ещё менее приятный штрих. Согласно ведущему исследователю, Дэниелу Касасанто из университета Корнелла, стандартный курс лечения клинической депрессии не просто неэффективен для левшей - он может ещё и усугубить ситуацию для всех, кто не является стопроцентным правшой, а это 50% населения планеты.

Новая идея, также называемая гипотезой меча и щита, связывает наше использование рук с тем, как эмоции распределены в нашем мозге. Исторически сложилось так, что рыцари в старые времена держали меч в ведущей руке, используя её для атаки, и оставляли щит и функцию защиты ее более слабому напарнику. И сейчас воины повседневности делают то же самое. “Если я попрошу вас бросить мяч, вы сделаете это своей доминантной рукой. Но если я брошу этот мяч в вас, защищаться вы будете другой рукой” - говорит Касасанто. "Вы сорвете яблоко с дерева ведущей, но отгибать ветки будете не-доминантной. Это то, что мы видим постоянно в ходе исследований”

Исследования показали, что именно в левом полушарии, ответственном за “руку меча” для правшей находится область, отвечающая за эмоциональное отношение к окружающему миру и такие реакции, как радость, гордость и гнев. А область, находящаяся в правом полушарии и отвечающая за “руку щита”, отвечает за эмоции избегания или такие защитные реакции, как страх.

Иногда пациентов с депрессией или тревожным расстройством, которым не помогает обычное лечение, подвергают электрической или магнитной стимуляции, мягко воздействуя именно на левое полушарие мозга. Но, согласно исследованию Касасанто, для того, чтобы электростимуляция оказывала необходимое действие, в случае левшей необходимо сместить точку воздействия на противоположную сторону.

То, какая рука у человека ведущая - вопрос отнюдь не полярных противоположностей. Примерно 50% человечества - ярко выраженные правши, 10% - ярко выраженные левши, а оставшиеся 40% - где-то посередине. Так что обычное лечение помогает только половине пациентов, и чем ярче выражена в человеке леворукость, тем больше необходимо это лечение “вывернуть наизнанку”. Тем не менее, тестирование в клинических условиях только предстоит провести.

Так почему же левши находятся под ударом в плане психического здоровья? Исследование Дэнни предлагает несколько вариантов ответа. Есть доказательства того, что некоторые хронические заболевания чаще встречаются среди левшей, и это может повлиять и на частоту заболевания депрессией. Также леворукость и склонность к аффективным расстройствам могут быть генетически связанными.

Касасанто же предлагает другую гипотезу: мы все живём в “правом” мире. Ножницы, ручки, школьные парты, ножи - вот несколько примеров из длинного списка вещей, удобных для правшей, но досаждающих леворуким. В таком мире им приходится пользоваться “щитом” гораздо чаще, и это, возможно, ведёт к тому, что повышается активность в полушарии мозга, ответственном за такие эмоции, как грусть и страх.

Оригинал: https://health.usnews.com/health-care/patient-advice/articles/2018-09-28/can-being-left-handed-really-affect-mental-health