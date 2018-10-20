Меч и щит: проблемы левши в праворуком мире

Дэвид Ливайн, health.usnews.com (перевод Полины Давыдовой)
20 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта
Исследования, проливающие свет на связь леворукости с расстройствами вроде шизофрении, уже проводились. Но Кевина Дэнни, исследователя из Университетского колледжа Дублина, интересовало, коррелирует ли эта особенность с болезнями наподобие клинической депрессии. Собрав данные из 12 стран Европы, он обнаружил, что риск развития депрессии для левшей гораздо выше чем для правшей. А работа посвежее, опубликованная в журнале Royal Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, добавляет к этой картине ещё менее приятный штрих. Согласно ведущему исследователю, Дэниелу Касасанто из университета Корнелла, стандартный курс лечения клинической депрессии не просто неэффективен для левшей - он может ещё и усугубить ситуацию для всех, кто не является стопроцентным правшой, а это 50% населения планеты.
Новая идея, также называемая гипотезой меча и щита, связывает наше использование рук с тем, как эмоции распределены в нашем мозге. Исторически сложилось так, что рыцари в старые времена держали меч в ведущей руке, используя её для атаки, и оставляли щит и функцию защиты ее более слабому напарнику. И сейчас воины повседневности делают то же самое. “Если я попрошу вас бросить мяч, вы сделаете это своей доминантной рукой. Но если я брошу этот мяч в вас, защищаться вы будете другой рукой” - говорит Касасанто. "Вы сорвете яблоко с дерева ведущей, но отгибать ветки будете не-доминантной. Это то, что мы видим постоянно в ходе исследований”
Исследования показали, что именно в левом полушарии, ответственном за “руку меча” для правшей находится область, отвечающая за эмоциональное отношение к окружающему миру и такие реакции, как радость, гордость и гнев. А область, находящаяся в правом полушарии и отвечающая за “руку щита”, отвечает за эмоции избегания или такие защитные реакции, как страх.
Иногда пациентов с депрессией или тревожным расстройством, которым не помогает обычное лечение, подвергают электрической или магнитной стимуляции, мягко воздействуя именно на левое полушарие мозга. Но, согласно исследованию Касасанто, для того, чтобы электростимуляция оказывала необходимое действие, в случае левшей необходимо сместить точку воздействия на противоположную сторону.
То, какая рука у человека ведущая - вопрос отнюдь не полярных противоположностей. Примерно 50% человечества - ярко выраженные правши, 10% - ярко выраженные левши, а оставшиеся 40% - где-то посередине. Так что обычное лечение помогает только половине пациентов, и чем ярче выражена в человеке леворукость, тем больше необходимо это лечение “вывернуть наизнанку”. Тем не менее, тестирование в клинических условиях только предстоит провести.
Так почему же левши находятся под ударом в плане психического здоровья? Исследование Дэнни предлагает несколько вариантов ответа. Есть доказательства того, что некоторые хронические заболевания чаще встречаются среди левшей, и это может повлиять и на частоту заболевания депрессией. Также леворукость и склонность к аффективным расстройствам могут быть генетически связанными.
Касасанто же предлагает другую гипотезу: мы все живём в “правом” мире. Ножницы, ручки, школьные парты, ножи - вот несколько примеров из длинного списка вещей, удобных для правшей, но досаждающих леворуким. В таком мире им приходится пользоваться “щитом” гораздо чаще, и это, возможно, ведёт к тому, что повышается активность в полушарии мозга, ответственном за такие эмоции, как грусть и страх.
Каждая женщина независимо от возраста хочется оставаться привлекательной и стильной как можно дольше. И хотя возрастных изменений не избежать, модные стрижки для пожилых женщин станут прекрасным способом сохр...
Женщинам за пятьдесят не стоит огорчаться, ведь они находятся в самой середине любимого дамского возраста Бальзака. Все хлопоты, связанные с детьми, позади. А значит можно подумать о себе и выбрать с ног сшиб...
Что является главным определяющим фактором счастья? Ответ на этот вопрос, как вы уже, наверное, знаете, это не богатство, слава, красота или власть. Наше ощущение счастья определяется тем, как другие люди, ос...
В первые холодные денечки мы меняем не только верхнюю одежду и покупаем береты и шапочки, но и снимаем туфли, сандалии и кеды, выбирая более подходящий вариант обуви. Среди всей демисезонной обуви, особой поп...
Рано или поздно трудовая деятельность заканчивается и мы выходим на пенсию. Вот вроде бы долгожданная свобода! Но перед многими из нас встает вопрос: чем заняться на пенсии женщине, чтобы заработать? И не тол...
Метод KonMari 29-летней японки Мэри Кондо по наведению порядка в доме стал сенсацией у нее на родине, а теперь приобретает популярность во всем мире, пишут мировые СМИ. Книга Кондо под названием "Меняющая жи...
Почти каждая женщина стремится выглядеть привлекательно в любом возрасте. Отчасти ей помогает правильный уход за собой, спорт, удачная прическа и макияж. Однако важнейшую роль занимает гардероб и грамотно под...
Испокон веков, когда человек теряет любимого человека, он испытывает сильнейшую душевную боль, такова его сущность. Когда от женщины по какой-либо причине уходит мужчина, с которым она счастливо прожила не од...
Каждая женщина хочет слышать такие слова в свой адрес. И неважно сколько ей лет. Красивая стрижка - это половина образа, а может и больше. Прическа, как и одежда, может сделать моложе, а может и добавить чуть...
Всю жизнь мы куда-то торопимся: семья, дети, работа, дом, дача. На себя совсем не остается времени. Что уж говорить о том, чтобы заниматься любимым хобби! Потом мы выходим на пенсию, как говорят «на отдых»......
«МГ» продолжает серию публикаций о стильных и современных пожилых людях, которые не стесняются выражать себя через яркую и красивую одежду. Предыдущие публикации на эту тему можно посмотреть здесь и здесь. Мы...
Одним из важных жизненных этапов в жизни женщины это таинство рождения желанного ребеночка. Применяемые талисманы для зачатия работают в том случае, если нет медицинских проблем для зачатия, когда казалось...
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять закон о продлении до 2021 года включительно приостановки компенсации в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сберб...
1 октября во многих странах мира отмечается Международный день пожилых людей. Пенсионный фонд России выступает одним из главных государственных институтов страны для пожилых граждан, обеспечивая различные ...
В школах, средних и высших учебных заведениях всех регионов России начинаются уроки пенсионной грамотности. Тысячи специалистов территориальных органов Пенсионного фонда России отправляются в школы, вузы и сс...
Более миллиона человек воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России в августе 2018 года. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента запуска кабин...
Банковские учреждения предлагают для пенсионеров ране продукты. Например, пластиковые карты. В последнее время много информации дается о карте МИР. Это национальная банковская карта. Она удобна тем, что опера...
Граждане России часто пользуются разными кредитными продуктами. По итогам текущего года Центробанк прогнозирует рост кредитования. Его динамика может составить от 19% до 22%. Прогноз на предприятия и финансов...
Рачительный москвич экономил и при Александре I, и при Керенском, и при военном коммунизме. Делали сальные свечи, чтоб не покупать восковые. Производили спички с двумя головками. Мыли и сушили на батареях "ру...
Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».