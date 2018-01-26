Лучшие советы для здорового долголетия

Старость пугает многих людей: проблемы со здоровьем, слабоумие, усталость, одиночество, да и тело уже не то. Но мать всеми любимого и уважаемого доктора Мясникова собственным примером доказывает, что жить счастливо и ощущать себя прекрасно можно в любом возрасте. Ольге Мясниковой уже 90 лет, а она бодра, здорова и улыбчива!

Она до сих пор принимает пациентов. И мы уверенны, многие девушки не отказались бы так хорошо и лучезарно выглядеть в столь почетном возрасте.

«Таким восторженным отношением к жизни, такой широтой души и добротой сердца природа наделяет человека, вероятно, лишь раз в столетие! И это не только мое мнение — так говорят все, кто с ней общается, а на ее жизненном пути встречались совершенно незаурядные люди», — говорит Александр Мясников о своей маме. О том, как принять старость с гордо поднятой головой, оставаться в ясном уме и следовать в ногу со временем расскажет редакция.

Лекарство от старости

Главный жизненный принцип Ольги Мясниковой — всегда быть чем-то занятой. Она считает, что чем больше у человека времени на ничегонеделание, тем скорее он потухает. Даже чтение — это уже занятие, которое не дает мозгу расслабляться. Ведь старость — это не только морщины и скачки давления, а отмирание клеток головного мозга. О всех своих секретах Ольга Халиловна поведала в книге «Как оставаться женщиной до 100 лет».

«Знаете, для того чтобы дольше оставаться молодой, надо, чтобы у тебя... не хватало времени! Да-да, я именно так и жила всю жизнь. Работала на трех работах, уставала так, что, приходя домой, падала на кровать в одежде и тут же засыпала. Постоянно что-то шила и вязала. Я чувствовала, что всегда нужна и должна, поэтому не было времени ныть и скучать».

Самыми первыми ухудшаются сенсорные функции. Слух начинает снижаться приблизительно с 65 лет. Также падает зрение примерно после 50 лет. Снижаются функции восприятия запаха и вкуса. Очень часто можно услышать от людей постарше, что еда уже не та, раньше было вкуснее. Это всё потому, число вкусовых рецепторов рта уменьшается на 36 %.

«Почему так важно сохранять живой интерес к жизни? Потому что процесс старения начинается тогда, когда заканчиваются рост и развитие организма. Так, уже в 30–35 лет происходит снижение интенсивности биологических процессов». Поэтому воспринимать возрастные изменения и заниматься собой нужно не после 60 лет, а еще с молодости. Побольше общайся с людьми, анализируй информацию, да и решай кроссворды или логические задачки. Ведь качать нужно не только мышцы, но и мозг.

Да, ты начинаешь скорее уставать, раны заживают дольше и ты уже не так легко адаптируешься к изменениям. Но вот по данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире наблюдается процесс, который называется «старением населения», то есть увеличение числа лиц пожилого и старческого возраста. При этом есть большая смертность среди молодежи. Это всё потому, что люди раньше всегда были активными, поэтому живут они дольше.

Различные кружки, прогулки, живое общение — вот залог долголетия. Сейчас молодежь много проводить времени сидя в смартфонах. От этого и депрессия, и старческие болезни уже в 30. Рукоделие очень важно для человека. Ведь это мелкая моторика рук, которая хорошо поддерживает речь, мыслительные процессы, воображение, память, творческие способности. Раньше, когда еще не было такого количества техники, пожилые люди много вязали, вышивали, шили... И мало кто из них страдал старческим слабоумием, склерозом и другими расстройствами.

Фото: pixabay.com

«Поэтому я советую: всё, что можете делать сами, делайте, не прибегайте к помощи близких! У пожилого человека, у женщины, должно быть хобби, увлечение, постоянное занятие, которое занимает полностью ее внимание. Чтение, рисование, шитье, вязание. Я, например, всю жизнь вяжу. Салфетки, шали, кофточки, скатерти. И крючком, и спицами», — пишет в своей книге Ольга Мясникова.

Фото: pixabay.com

Учи новые слова, изучай языки или запоминай стихи или молитвы. Тогда возраст будет только цифрой, а не наказанием. Кстати, ученые заметили интересный факт: среди людей, которые слушаю пение птиц очень много долгожителей. Так что не отказывай себе в прогулке по утреннему парку. Хорошее настроение на целый день гарантировано.

Источник: mediasole.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ