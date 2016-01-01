Летние костюмы для женщин после 50 лет

Сегодняшняя мода для женщин после 50 лет представлена в большом количестве стильной и удобной одеждой. Женщине нет необходимости облачаться в бесформенные одежды и надевать косынки, сидеть на лавке, растрачивая попусту свое время. Современная дама в 50 разительно отличается от своих сверстниц, живших 40-50 лет назад.

Отличительные черты женщины +50

На примере зарубежных и отечественных звезд, задающих моду своим ровесницам, представительницы слабого пола сегодня пересмотрели свое отношение к возрасту и к стилю одежды в пятьдесят... Жизненный темп современной дамы задан высокой скоростью, и женщина в этом возрасте продолжает активно работать и существовать. Очень часто к 50 годам она имеет сложившуюся карьеру и продолжает трудиться, оставаясь энергичной и деятельной, как и в молодом возрасте. Она располагает, как правило, собственным мнением в отношении гардероба, имеет устоявшиеся вкусы в одежде, которые с наступлением 50 летнего рубежа, слегка видоизменяет, постепенно приводя к идеалу. В ее гардеробе присутствуют, наряду с платьями, различные фасоны костюмов для женщин 50 лет – деловые, нарядные, вечерние, с юбкой или брючные.

Варианты костюмов

Мода для женщины 50 лет, продолжающей трудовую деятельность руководителя, офисного работника или педагога предполагает обязательное наличие женского делового костюма, являющегося ценным элементом гардероба. Он состоит из подходящих по стилю пиджаков, юбок и брюк. Данные комплекты одежды составляются так, чтобы их элементы могли заменять друг друга. Как правило, стиль для них подбирают классический. Лучшей вариацией деловой юбки является прямой силуэт немного выше или ниже колен. Пиджак в том же классическом стиле подбирают темных однотонных красок, различных фасонов. Женственность образу придаст приталенный силуэт. Пиджак с баской (фото) хорошо подойдет для полных женщин подчеркнет плавные изгибы ее бедер и скроет лишние килограммы.

Главным моментом при выборе костюма является продуманность верхней части. Удлиненный жакет не рекомендуют одевать женщине с пышными формами или невысокого роста. Он добавит грузности и массивности фигуре, сделает женщину визуально старше. Длина брюк в костюме рекомендована классическая – середина каблука. Для слегка зауженных возможна длина выше щиколотки. Особое внимание стоит уделить брюкам со стрелками или отворотом, которые достаточно хорошо смотрятся.

Безукоризненно будет выглядеть женщина в летнем деловом пиджаке, сочетающимся с юбкой или с брюками. Лето – жаркая пора, поэтому преимущество отдано мягко спадающим натуральным и тонким полотнам, пастельным тонам – теплому кораллу, шелковой сирени или оттенку небесной голубизны. Для женщин после 50 лет хорошо подойдут сочные принты, которые дополняют элегантный стиль прохладой кокетки и моложавой игривостью. Гардероб будет полным при наличии нескольких костюмов одного стиля, постоянное комбинирование между собой его элементов создаст ощущение новизны нарядов.

Модели платья и фасоны костюмов для женщин 50 лет – летние или демисезонные выделяются несложными контурами, скрупулезно подобранными точными силуэтами. Жакет по талии или в форме трапеции, юбка – прямая или с зауженным книзу силуэтом, брюки – слегка укороченные или классического ровного кроя. Не нагруженный деталями дизайн, функциональные элементы и натуральные оттенки дают возможность каждый день собирать обновленные гарнитуры, создавая сияние изысканности, которое неизменно появляется вблизи идеально одетой дамы.

Элегантный пиджак с брюками – это лучшая одежда для женщины 50 лет. Подбираются приталенный жакет и прямые брюки, которые дополняют строгой водолазкой или нарядной однотонной блузой. Наряд уместен на светском рауте или в офисе, он ненавязчиво скроет некоторые изъяны особы.

Костюмы для праздников

Нарядные и вечерние, праздничные юбочные костюмы для женщин выделяются роскошью материалов, утонченностью элементов декора и аксессуаров. Жаккардовые, из кружева и нежного шифона, дополненные креативной бижутерией, с вышивкой и шикарными комбинированными включениями из тканей другой или чем-то схожей структуры сделают даму оригинальной и скроют от окружающих ее реальные годы. Вечеринка на юбилей 55 лет – это неплохая вероятность встретить свою половинку, завязать новые отношения, поэтому продемонстрировав в наряде жизнерадостность и достигнув внимания окружающих, вы обнаружите владение стилем и станете королевой праздничного бала, сразив тем самым будущего избранника.

Подытожив сказанное, женщина должна понять, что подобранная манера в одежде за пятьдесят характеризуется стилем, элегантностью и дороговизной. Советы помогут дамочке выглядеть женственно и аристократично, чувствовать себя максимально удобно и комфортно. Основным элементом гардероба станут удобные и идеально сшитые костюмы, которые восхитительно сочетаются друг с другом, и легко комбинируются с красочными аксессуарами.

Выглядеть стильно и утонченно в 50 лет не так и сложно. Старательно подобранный базовый гардероб и изучение моды, новых тенденций позволит испытать наслаждение от разумности своего выбора, «спелости и сочности» созданных вами образов, улавливая на себе взгляды восхищения вашим удивительным внешним видом у окружающих!

Источник: posle-50-let.ru

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