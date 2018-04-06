Какие хобби отсрочат старость

Учёные установили, что наличие любимого дела способно прибавить несколько лет жизни.

Специалисты из Великобритании на протяжении 8,5 года наблюдали группу пожилых британцев, которым к началу исследования было около 65 лет. Исследователи опросили всех испытуемых о том, есть ли у них какие-либо увлечения. Выяснилось, что наличие хобби значительно повышало уровень оптимизма. Но главным было то, что в течение 8,5 года умерли 29% участников, не имевших хобби, и только 9% испытуемых – из подгруппы увлечённых.

Увлечённые жизнью

Так что осталось только выбрать занятие по душе.

Заведите домашнего питомца

По статистике, владельцы собак и кошек живут в среднем на 5 лет дольше. В США, к примеру, лечение животными применяется в домах престарелых. А австралийские учёные установили, что при общении с собакой или котом снижается уровень холестерина в крови. Ну а тем, кому не хочется обзаводиться пушистым другом, специалисты советуют обратить внимание на рыбок. Учёные из США провели ряд экспериментов и установили: повышенное артериальное давление снижается в течение 15–20 минут при таком безмятежном занятии, как созерцание жизни аквариумных рыбок.

Гуляйте

Ходьба быстрым шагом по 25 минут в день может прибавить 7 лет жизни, выяснили учёные из Германии.

Исследователи проследили за показателями здоровья мужчин и женщин в возрасте 30–60 лет, которые до этого не занимались спортом. Участникам предложили ежедневно гулять. На протяжении 6 месяцев занятий у добровольцев брали анализы крови для отслеживания маркеров процесса старения. За это время у всех участников замедлилось старение практически всех органов и систем. По результатам исследования учёные сделали вывод, что всего 25 минут ежедневной ходьбы могут подарить несколько лет жизни.

Ходьба быстрым шагом по 25 минут в день может прибавить 7 лет жизни, выяснили учёные из Германии.

Исследователи проследили за показателями здоровья мужчин и женщин в возрасте 30–60 лет, которые до этого не занимались спортом. Участникам предложили ежедневно гулять. На протяжении 6 месяцев занятий у добровольцев брали анализы крови для отслеживания маркеров процесса старения. За это время у всех участников замедлилось старение практически всех органов и систем. По результатам исследования учёные сделали вывод, что всего 25 минут ежедневной ходьбы могут подарить несколько лет жизни.

Путешествуйте!

Это поможет укрепить иммунитет. Благодаря путешествиям вы постоянно подвергаетесь воздействию разной окружающей среды, что тренирует иммунную систему. Кроме того, доказано, что путешествия помогают лучше справляться со стрессами, поэтому у любителей поездок реже случаются инфаркты и инсульты.

Ходите в церковь

Наличие активной веры прибавит к человеческой жизни 7 лет, подсчитали, специалисты из американского Университета штата Айовы. Они установили, что еженедельное посещение службы в храме или другого религиозного обряда благотворно влияет на продолжительность жизни.

Разгадывайте кроссворды

Немецкие учёные наблюдали за пожилыми людьми. Исследователи пытались отыскать факторы, которые способствуют продлению жизни. Оказалось, что пожилые люди, которые не ленятся постоянно давать работу мозгу, имеют больше шансов стать долгожителями. Например, установлено, что у тех, кто увлекается решением кроссвордов, шансов дожить до 75 лет на 30% больше, чем у тех, кто не любит подобных занятий.

Разводите цветы

Шведские учёные обнаружили, что пожилые люди, которые любят возиться в саду или огороде, примерно на 30% реже страдают от инсультов или сердечно-сосудистых заболеваний, чем их ровесники.

Танцуйте!

Это весёлое занятие благотворно сказывается на организме. Учёные проводили эксперименты на больных-сердечниках. Одни танцевали, другие тренировались. У танцоров количество кислорода в крови увеличилось на 18%, а у физкультурников – только на 16%! Кроме того, многие танцевальные па снимают нервное напряжение и головные боли.

Интересные результаты получились в ходе другого исследования. Женщины после удаления злокачественной опухоли выздоравливают быстрее, если к обычной терапии добавить танцы. Мастэктомия может привести к потере подвижности плеча, но женщины, которые танцевали, сохранили гибкость.

Учите иностранный язык

Учёные из Великобритании выяснили, что изучение иностранного языка положительно влияет на мозг человека даже в преклонном возрасте. Исследователи сравнили результаты тестов, проведённых у участников эксперимента, когда им было по 11 лет, с их показателями в 70‑летнем возрасте. И пришли к выводу, что работа мозга улучшалась благодаря изучению иностранного языка. Благотворное воздействие второго языка заметно, даже если его начать изучать в преклонном возрасте.

Источник: prokrasotu.info

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