Бабушка-праздник: 80-летняя ростовчанка виртуозно исполняет восточные танцы

Карина Петровна не признает никакой старости.

В свои 80 лет ходит в туфлях на каблуках, носит стильные короткие платья, которые подчеркивают ее юношески стройные ноги. Женщина всегда приветлива и жизнерадостна, любит позировать перед объективом и занимается украшением своих сценических платьев.

Когда она рассказывает о своей жизни, с трудом верится, что человек может перенести столько трудностей и оставаться открытым и улыбчивым.

С удивительной женщиной корреспондент встретился в помещении центра социального обеспечения Кировского района Ростова (МБУ «ЦСОН Кировского района г. Ростова-на-Дону»). В холл центра Карина (при знакомстве она строго запретила называть себя по отчеству) вошла, будто на сцену. Успела поздороваться со всеми и каждому что-то сказать.

Война и горе

- Сколько помню себя, столько и люблю петь и танцевать, - рассказывает она. – В жизни всегда надо чем-то увлекаться, иначе не выживешь.

Карина Диденко родилась в 1938 году на самой восточной окраине страны, в городе Южно-Сахалинске.

– Когда началась война, отца мобилизовали. Он был политруком. А меня с мамой посадили в состав и повезли на материк, в Новокузнецк. Там строился сталелитейный завод, а рядом с ним - бараки для работников, - вспоминает Карина. – Туда нас и поселили. Мы жили в небольшой комнатке. Мама, как и все, помогала стране ковать Победу, поэтому она уходила на работу, а меня оставляла одну. К счастью, вскоре для меня выделили место в детском садике.

Там и начали проявляться первые таланты Карины. Она обожала танцевать, читать стихи и петь. Часто копировала культовую в те времена балерину Галину Уланову.

Окончание войны принесло семье Диденко еще больше горя. Отец пропал без вести. Посмертно его объявили врагом народа, так как прошел ложный слух о том, что он сдал врагам расположение своей дивизии. Из-за этого, конечно, начались вопросы к маме Карины. Ее как жену врага народа осудили на 25 лет.

Карине тогда было семь лет. Маму девочка больше никогда не видела. Она погибла в сталинских лагерях.

Сразу после приговора оставшуюся сиротой девочку отправили в детский дом обратно на Сахалин. Детдом находился в небольшом поселке на севере острова. Каждый месяц туда приезжали артисты, которые давали концерты для местных жителей. Гостиницы в поселке не было, и детдом, в котором жила Карина, выделял им одну комнату.

- Нас укладывали спать в 20.00. Но когда приезжали артисты, никто спать не ложился. Певцы, танцоры, музыканты занимались с нами всю ночь, - рассказывает Карина. – Каждый месяц по несколько дней мы занимались танцами, музыкой... Вот так я и получила настоящее художественное образование, лучше всяких школ. Больше всего я любила танцевать.

В те времена из детских домов выгоняли всех, кому исполнялось 15 лет. Но у директора не поднялась рука выставить на улицу талантливую девочку. Понимая, что ей надо учиться дальше, руководство устроило Карину пионервожатой в детдом. Это был большой секрет: все думали, что она туда просто на работу приходит, на самом же деле она там жила. Для детей она оставалась своей, но когда в детдом приезжали посторонние, завуч объявляла: «Сегодня Карину называем Кариной Петровной!».

- За работу мне не платили. Только иногда давали деньги на чулки. Девочкам была положена одна пара чулок на всю зиму. Мне же давали на две пары. Нужно было носить чулки без зашитых дырок, я же вожатой была. А у всех девочек в детдоме они зашитые-перезашитые были, - вспоминает Карина.

Бегство в Магадан

Вскоре талантливая девочка поступила в педучилище в городе Александровске-Сахалинском. Там продолжала занятия танцами, а еще стала играть в волейбол, заниматься гимнастикой, кататься на лыжах.

- Я жила в общежитии и получала мизерную стипендию, которой не хватало даже на еду. Чувство голода никогда не покидало меня. А единственным способом отвлечься были занятия танцами и спортом, - рассказывает Карина. – Девочки из общежития, видя мое отчаянное положение, помогали, как могли. Иногда кто-то приносил еду, кто-то - старую родительскую одежду. Я, в свою очередь, делала для них все, что могла: кому-то шила одежду, нижнее белье, кому-то гладила...

В 20 лет молодая девушка вышла замуж. Но брак оказался недолгим и драматичным. Карина не выдержала буйного характера супруга и вскоре сбежала от него... Она отправилась в далекую Магаданскую область, где устроилась учителем в школу в небольшом поселке Ола. Там Карина вышла замуж во второй раз и родила сына.

С этим местом у нее связано самое удивительное воспоминание в жизни. Женщина достает из сумочки брошюру и показывает фотографию в ней.

- Это Махмуд Эсамбаев. В декабре 1973 года он давал концерт в нашем поселке. В фойе продавали вот эти брошюрки. Я обожала его и хотела во что бы то ни стало подарить цветы после концерта. А на улице - трескучие морозы за 30. Нашла студента-биолога, который вырастил в теплице куст шиповника, а на нем как раз был один цветочек. Вот этот цветок шиповника я и преподнесла великому танцору. Набравшись храбрости, попросила у него автограф. Эсамбаев посмотрел на меня и сказал: «Я никогда никому не даю автографы. Но этой девушке я прочу будущее» и подписал буклет. А потом еще и станцевал со мной.

В далёком северном поселке Карина долгие годы не просто преподавала в школе, но и была настоявшей звездой сцены. Ни один праздник не проходил без ее участия.

В тёплые края

Карина всегда мечтала переехать на юг, всегда хотела жить в тепле. И когда она вышла на пенсию, то первым делом обменяла свою квартиру на жилье в Ростове и переехала на Дон вместе с сыном.

- Даже не представляете, как я хотела жить в южном русском городе и ходить по улицам без пальто, - говорит она с улыбкой.

Увы! Карину ждал еще один удар судьбы: вскоре после переезда ее 42-летний сын умер.

- Мне после этого жить не хотелось. Все потеряло смысл, - рассказывает Карина. – Но однажды сынок явился ко мне во сне и сказал: «Мама! Тебе надо прожить за двоих». Утром я проснулась с мыслью, что надо что-то делать. И первое, что пришло в голову, – мои любимые танцы! Помню, как в первый раз пришла в танцевальную группу, а там - одна молодежь. Самой старшей девушке - не больше 30 лет. Мне же было 69. Подошла к тренеру и говорю: «Я очень хочу танцевать, но я старушка». Она ответила, что возраст неважен, и я могу заниматься.

С того дня Карина не просто занимается танцами, но и успешно выступает на различных конкурсах, а еще учит танцам всех желающих в своем центре соцзащиты.

Уже 11 лет она участвует в конкурсах наравне с 30-летними танцовщицами.

- В 2010 году я стала пятой среди своих молодых соперниц и была на седьмом небе от счастья. А год спустя я уже была второй! – с гордостью говорит она.

Карина - призер многих танцевальных конкурсов. В 2017 году заняла первое место на международном танцевальном форуме «Евразия». За год до этого женщина удостоилась звания в номинации «Леди Шарм».

Вся квартира Карины обставлена кубками, медалями, грамотами и дипломами. Также у нее есть мечта - исполнить на сцене сольный танец из оперы «Князь Игорь».

- Человек должен проявлять интерес к жизни, - делится Карина. – У меня есть любимая внучка, которая скоро переедет ко мне из Москвы. Есть любимое занятие – танцы! Ради этого стоит еще пожить!

Источник: baba-deda.ru

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