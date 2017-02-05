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Воинская слава сибиряков
|Николай КАТКОВ
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В канун 2017 года в столице широко отмечалось 75-летие разгрома гитлеровских войск под Москвой. Декабрьские дни 1941 года памятны и знаменательны для всей России, а для Сибири особенно. Москвичи помнят, что именно сибирские полки выиграли решающие схватки, своим несгибаемым мужеством и стойкостью отдали сыновний долг Родине.
«Немногие вернулись с поля!» – можно воскликнуть вслед за Михаилом Лермонтовым. В его дни было Бородино, а в дни Великой Отечественной войны – бои под Волоколамском, где сложили головы тысячи и тысячи бойцов из Сибири.
По приглашению СП России на праздновании 75-летия в Москве побывала член Союза писателей Татьяна Ясникова, встретилась с ветеранами и молодёжью, рассказала об иркутских писателяхфронтовиках. В Доме Пашкова, Национальной библиотеке России, состоялось награждение победителей литературного конкурса «Щит и меч России».
Татьяне Ясниковой было чем поделиться. Несколько лет назад в Тобольске вышло издание «Сибиряки в битве за Москву». В нём есть и повествование о её деде Павле Калистовиче Секерине, оборонявшем высоту пулемётчиком: тяжело раненный и случайно выживший после памятного для России боя он – единственный уцелевший с обеих сторон, потому что из гитлеровцев ни один не поднялся и не пришёл, чтобы добить его.
За свой подвиг Павел Секерин был награждён орденом Славы и медалью «За оборону Москвы». А мы можем сказать, что биографии иркутских писателей зиждутся на фундаменте подвигов и достижений их предков, принося иркутской литературе известность и слову.
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Цицерон
ПРОЛОГ
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Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды». Цицерон ПРОЛОГ Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики. Пишет "Российская газета".
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 31,4 млн неработающих пенсионеров увеличились на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год*. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсион...
Доставка единовременной выплаты в размере 5 тыс. рублей завершена всем пенсионерам, получающим пенсии по линии Пенсионного фонда. Единовременная выплата профинансирована в полном объеме на сумму 221,7 млрд ру...
В настоящее время пенсионеры, получающие пенсии по линии Пенсионного фонда, получают 5 000 рублей единовременной выплаты.
В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодат...
Сегодня банковская карточка - это не просто банковский продукт для получения заработной платы и прочих платежей. Уже давно известна такая опция карт, как оплата товаров и услуг. Сегодня с помощью банковских к...
Сегодня многие люди (не самые бедные, конечно - но вовсе не обязательно долларовые миллионеры) предпочитают приобретать недвижимость не в России, а в других странах. Особенной популярностью у наших соотечеств...
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила с 1 июля 2017 года индексацию на 3,9 процента оптовых цен на газ. Они лягут в основу розничных цен для населения. Пишет "Российская газета".
Развитое общество характеризуется своим отношением к старикам и детям. В части обеспечения старшего поколения Германия показывает хороший пример. Уровень жизни пенсионеров в этой стране высокий, несколько ниж...
Сегодня в СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату в 5 000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата...
В части выплат пенсионных накоплений, которые ПФР осуществляет с середины 2012 года, к концу 2016 года за выплатой из средств пенсионных накоплений обратились почти 6,7 млн пенсионеров.
С 24 июня по 30 ноября 2016 года территориальные органы ПФР принимали заявления о предоставлении единовременной выплаты из средств материнского капитала. Всего принято 1,8 млн заявлений (54% от имеющих право)...
Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд за 11 месяцев 2016 года получил от временного инвестирования средств пенсионных накоплений, составила 2,5 млрд рублей. Полученный доход отражен на индивидуальных ли...
С 1 февраля 2016 года страховые пенсии 29,7 млн неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4%. В результате средний размер страховой пенсии по старости составил 13,2 тыс. рублей (среднее увеличение – 3...
Председатель Правления ПФР А.В. Дроздов в интервью телеканалу Россия-24 (19 декабря 2016 года) заявил:
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