Воинская слава сибиряков

В канун 2017 ­года в столице широко отмечалось 75­-летие разгрома гитлеровских войск под Москвой. Декабрьские дни 1941 года памятны и знаменательны для всей России, а для Сибири особенно. Москвичи помнят, что именно сибирские полки выиграли решающие схватки, своим несгибаемым мужеством и стойкостью отдали сыновний долг Родине.

«Немногие вернулись с поля!» – можно воскликнуть вслед за Михаилом Лермонтовым. В его дни было Бородино, а в дни Великой Отечественной войны – бои под Волоколамском, где сложили головы тысячи и тысячи бойцов из Сибири.

По приглашению СП России на праздновании 75-­летия в Москве побывала член Союза писателей Татьяна Ясникова, встретилась с ветеранами и молодёжью, рассказала об иркутских писателях­фронтовиках. В Доме Пашкова, Национальной библиотеке России, состоялось награждение победителей литературного конкурса «Щит и меч России».

Татьяне Ясниковой было чем поделиться. Несколько лет назад в Тобольске вышло издание «Сибиряки в битве за Москву». В нём есть и повествование о её деде Павле Калистовиче Секерине, оборонявшем высоту пулемётчиком: тяжело раненный и случайно выживший после памятного для России боя он – единственный уцелевший с обеих сторон, потому что из гитлеровцев ни один не поднялся и не пришёл, чтобы добить его.

За свой подвиг Павел Секерин был награждён орденом Славы и медалью «За оборону Москвы». А мы можем сказать, что биографии иркутских писателей зиждутся на фундаменте подвигов и достижений их предков, принося иркутской литературе известность и слову.