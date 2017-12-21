Виктор Бронштейн: «Движение к душе человека должно быть двусторонним»

В заключение нашего цикла, рассказывающего о лауреатах проходящего этой осенью в Иркутске литературного славянского форума «Золотой Витязь», мы представляем известного иркутского бизнесмена, литератора, мецената Виктора Бронштейна. Беседу с ним ведёт наш внештатный корреспондент, член Союза писателей России Сергей Корбут.

– Виктор Владимирович, читатели нашей газеты – в основном, простые люди из советского прошлого, не бывающие на великосветских раутах, не летающие отдохнуть в какую-нибудь Мальту или Испанию, и ещё много чего «не» – из привычного вам образа жизни. Вам, как писателю, принадлежащему к небедной элите, интересна такая аудитория?

– Поскольку, надеюсь, мои книги интересны любому читателю (ведь пишу я не только о бизнесе, но и о любви, семейных проблемах, размышляю о предназначении человека), то и мне интересна любая аудитория. Тем более что и сам я родом из СССР – мне 66 лет, я учился и работал в той стране, которую развалили бездарные руководители, и мне, как и многим людям нашего поколения, свойственны ностальгические переживания.

Могу привести своё стихотворение на эту тему:

Я не забуду клумбы у фонтана,

Взирал цветами утренний завод,

Как шли мы в бой

к вершинам трудным плана,

А поздней ночью звёздный небосвод

Встречал прохладой победивший взвод.

Вдруг тишиной пронзили перемены,

Завод железным кладбищем замёрз.

Сам Госзаказ стал знаменем измены,

И с треском выстрелов по клумбам грёз

Кровавый рынок жизнь цехов унёс.

Что касается элиты, то понятие это очень растяжимое. Достаточно сказать, что среди них есть немало людей, настроенных патриотически, с государственным мышлением, а есть «сливки» общества, ставящие себя выше всех и вся, презирающие страну, в которой живут, и её народ. К последним я точно не принадлежу. Думаю, что у тех, кто прочитал мои книги, сомнений в этом не будет, да и мой жизненный путь они представляют достаточно хорошо. Именно к своему читателю я обращаю строки, написанные уже в этом году:

Свой путь тернистый, смысла полный,

Часов из бездны слыша бой,

Я переплавил в мёд духовный,

Чтоб разделить его с тобой.

– Думаю, ваш рассказ о том, как простой советский инженер не потерялся в условиях дикого рынка и смог развернуть солидный бизнес, наверняка будет им весьма интересен.

– В данном случае слово «простой» выглядит несколько провокационно... Я так скажу: «простые» инженеры протирали штаны на службе, маялись от безделья, жаловались на низкую зарплату. А «непростые» двигали вперёд производство, обеспечивали материальное благополучие страны, её обороноспособность. Если я, став самым молодым начальником отстающего цеха иркутского радиозавода, вскоре вывел его в передовые, то в чём моя «простота»? Лидерство – качество, присущее далеко не всем. И оно не возвышает человека над другими, а делает его первопроходцем в истории или каком-либо деле.

– То есть вы хотите сказать, что у вас это качество было всегда, но не находило своё выражение в тех социальных формах, которые присущи конкретному времени?

– Неплохо сформулировано. Благодаря, прежде всего, генам предков по линии отца – сибирских промышленников, а по маме – московской интеллигенции, я был лидером в ребячьей среде, напряжённо учился в институте и стал Ленинским стипендиатом. Чем горжусь до сих пор, как и вручением Красного знамени моему цеху, ставшему победителем соцсоревнования или защитой диссертации по экономической социологии без отрыва от производства, двумя научными монографиями и многими другими большими и малыми победами. Это касается и строительства первого высотного здания в центре Иркутска, и создания крупнейшей галереи сибирской живописи и скульптуры, и областных и правительственных наград, столь редких в бизнес-среде, и заканчивая тем, что я в числе самых первых из иркутян-писателей получил «Серебряного Витязя» за публицистику. Не думаю, что гордиться своими достижениями и говорить о них – нескромно.

– К «Витязю» мы ещё вернёмся, а вот в вашей книге «Маятник бизнеса: между орденом и тюрьмой» есть любопытный эпизод, связанный с проявлением предпринимательской жилки ещё в далёком советском детстве. Это была очень хитроумная и не очень законная авантюра с билетами на стадион. Взрослый бизнес начинался тоже несколько авантюрно?

– Начало моего бизнеса можно назвать авантюрным только в плане огромного риска. Как в финансовом, так и в представлявшем опасность для жизни плане – время-то было самое что ни на есть бандитское. Я не участвовал в «прихватизации», не присваивал себе партийных денег, не присасывался к бюджету и не воровал. Начал с абсолютного нуля: взял кредит, купил на Дальнем Востоке рыбу, вывёз её в Иркутск и продал с прибылью. Прибыль пустил на новые закупки дефицитной продукции. То есть, с одной стороны, развивал свой бизнес, а с другой – обеспечивал иркутян необходимой продукцией. Серьёзной конкуренции у меня тогда не было – я был одним из первых в этой сфере. Ничего незаконного в моей деятельности не было. А детский опыт я вспомнил в книге с улыбкой.

– Как и первый литературный опыт в юные годы?

– Здесь улыбка у меня получилась немного грустной. Не нашлось тогда человека, который поддержал бы мой поэтический порыв. Скорее, наоборот. А стихи, как я могу теперь скромно оценить, были не так уж и плохи. Но с музой я расстался на целых сорок лет.

– Что же подвигло вас после напряжённого полного погружения в бизнес снова взяться за перо?

– Думаю, сыграло свою роль общение с литераторами, которым я стал помогать в издании книг, и поддержка моего родственника, замечательного поэта Геннадия Гайды. К тому же моя фирма уже окрепла, сформировался надёжный костяк коллектива, появилась возможность хоть немного расслабиться, и творческая составляющая вырвалась наружу.

– Не все встретили ваше появление на поэтическом поприще благожелательно. Вас это не смутило? Были ведь и резкие, критические высказывания?

– А кто их избежал? К тому же успешный предприниматель должен быть всегда готов к негативным выбросам в свой адрес, особенно когда пытается влиться в творческую среду. Я не злопамятен и фамилий называть не буду, но случалось, что человек, которому я помог как меценат, в глаза льстил, а за глаза называл графоманом. Однако у меня нет болезненной страсти к сочинительству, когда пишут обо всём. Мной двигала потребность выразить свои чувства, накопившиеся жизненные переживания и воспоминания в поэтической форме, сохранив их для своих потомков.

‒ У вас есть стихи и на эту тему?

‒ Конечно. Мало кто из поэтов не пытается определить для себя истоки и смысл своего творчества.

Качает жизнь меня, как будто на волнах:

То всё теряет смысл, то обретает снова,

То страшен птичий крик в горящих небесах,

То в душу льёт заря спасительное слово.

Воздвигну из стихов я памятник себе,

Пускай не до небес, пускай масштабов местных.

Потомки разглядят в мятущейся судьбе

Стремительный полёт на крыльях дней чудесных.

Стихи складывались сами собой. Их публиковали журналы «Наш современник», «Сибирь», альманах «Иркутский Кремль». С 2008-го по 2012 год у меня вышло пять поэтических сборников. После перерыва, уже в этом году, собрал и издал книгу стихов «Сокровенное».

– Однако вскоре после того как вы стали членом Союза писателей России, преобладать в творчестве стала проза. Почему?

– Далеко не все мысли можно выразить стихами. К тому же сначала я не планировал массово тиражировать воспоминания и размышления, писал, скорее, для своих детей и потомков. Но вскоре выяснилось, что мои записи интересны более широкому кругу, они стали обретать приличную литературную форму, отдельные главы были опубликованы в толстых журналах. Так постепенно, в течение пяти лет напряжённой работы, сформировались книги «Маятник бизнеса» и «Лабиринты судьбы». Последовавшие затем новые «бизнес-приключения» заставили продолжить осмысление тернистых путей предпринимательства в современной России, и совсем скоро читатели смогут познакомиться с моей третьей прозаической книгой «Переплёт». Думаю, что награда «Серебряный Витязь» за первые две книги как раз и свидетельствует о том, что мой жизненный путь, общественный и предпринимательский опыт, изложенный в книгах, стал отражением типических черт переломной и весьма неоднозначной эпохи в жизни страны.

‒ Ваша проза перемежается стихами известных поэтов и вашими собственными. Зачем вы это делаете?

‒ Думаю, что многие мои потенциальные читатели, особенно из сферы бизнеса, весьма далеки от поэзии. Если с моей помощью они станут к ней ближе, я буду считать, что достиг своей цели, в какой-то мере просветительской. Ради этого я провёл немало литературных выступлений в самых различных аудиториях, и, поверьте, поэзия, как и музыка, способна затронуть душу любого человека.

Стихи, на мой взгляд, имеют более высокое эмоциональное воздействие, чем проза, в сочетании с которой могут служить ещё и эмоционально-иллюстративным дополнением.

– Вы ведь не впервые стали участником «Золотого Витязя»? Какие он оставил у вас впечатления?

– Я очень подробно ответил на этот вопрос в газете «Российский писатель». Повторяться не хотелось бы. Сегодня не только молодёжь, но и большинство пенсионеров дружат с интернетом. Если вы дадите ссылку, желающие смогут без проблем прочитать этот материал.*

– Хорошо, ссылку дадим. И всё же вкратце хотелось бы услышать из первых уст.

– «Золотой Витязь» имеет большое значение и для Иркутска, и для России. Как, впрочем, и его создатель – Николай Бурляев, большой друг Валентина Распутина. Он так же отдаёт все силы борьбе за возрождение великой российской культуры...

– Почему вы считаете, что культуру России нужно возрождать? У нас сейчас в стране одних только членов «патриотического» Союза писателей России в два раза больше, чем в Союзе писателей СССР. У нас не переводились талантливые музыканты, артисты театра и кино. Да и в вашей художественной галерее насчитывается более полутора тысяч произведений современной живописи, графики и скульптуры, включая произведения выдающегося мастера современности Даши Намдакова...

– Ваше возражение как бы двоякое. Культура – это ведь не улица с односторонним движением. Что, у нас народ валом валит на балет и концерты классической музыки, толпится в книжных магазинах в поисках литературы, поднимающей вопросы нравственности и развития человеческой души, осаждает музеи и галереи? Или вы постоянно видите на телеэкране беседы с выдающимися писателями России? Нет, сегодняшний читатель в массе своей поглощён детективами, фантастикой, женскими романами со слюнявой эротикой – чем угодно, только не тем, что называется литературой по высшему счёту. Особенно это касается молодёжи, без которой, как вы понимаете, будущего у культуры просто не будет. Вот и на «Золотом Витязе» проявились полярные критерии. Группа молодых представителей СМИ обвинила в кулуарах и сам форум, и его лауреатов в несовременности и в олицетворении прошлой, доперестроечной эпохи. Пришлось объяснять им, что так выглядят совесть и душа славянского мира, ставших для большинства населения архаичными понятиями, годными разве что для «Красной книги».

Так что задача возрождения великой российской культуры состоит в том, чтобы движение на её «улице» стало двусторонним, а не уткнулось в тупик после ухода старшего поколения.

– И что для этого нужно сделать?

– Почаще проводить подобные форумы, вовлекать в их орбиту как можно больше молодёжи, с которой просто необходимо говорить о высоком предназначении искусства, о таких нетленных понятиях, как нравственность, честь, совесть, патриотизм. Но без государственной поддержки здесь далеко не продвинешься. А государство продолжает делать вид, что литературное творчество – это хобби, не имеющее никакого государственного значения. Вы ведь помните, что в начале 90-х был создан новый российский классификатор профессий, в котором не нашлось места писателям. А нет профессии – нет и статуса, нет законных гонораров, соцпакета, пенсии. Если во времена социализма, при всех его недостатках, не только неплохо платили за книги, журнальные и газетные публикации, но и обеспечивали писателей социальной поддержкой, то сейчас – ничего. Повернуть бы в этом вопросе время вспять и перенять бы у социализма заботу о писателях, да и о народе в целом...

– Спасибо за беседу, Виктор Владимирович. Нам остаётся только пожелать вам дальнейших творческих успехов и новых литературных наград.

* http://rospisatel.ru/bronshtein-int.htm

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