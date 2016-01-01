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Вдали от славы
Сергей Корбут   
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Когда вспоминают иркутских писателей-фронтовиков, в большинстве случаев приводится весьма ограниченный ряд, в котором мне ещё не доводилось видеть Дениса Михайловича Цветкова. Возможно, это связано с тем, что членом Союза писателей России он стал незаслуженно поздно, уже в последние годы своей почти 93­летней жизни.

Впрочем, страницы его биографии не единожды выпадали из глав иркутской летописи. Так, в материале, посвящённом юбилею газеты «Советская молодёжь», в ней же и опубликованном, были перечислены все ответственные секретари, кроме Цветкова. И это несмотря на то, что он был одним из тех, кто возрождал в 1950 году «Молодёжку» после десятилетнего перерыва. Видимо, для перестроечных авторов он оказался не слишком известной личностью... Пришлось восстанавливать историческую справедливость биографической зарисовкой с упоминанием заодно и его секретарства.

Действительно, знаменитостью Денис Михайлович не был. Родился в селе Нижний Чулым Новосибирской области в 1921 году. В 16 лет, после смерти родителей, приехал в Иркутск, надеясь поступить в художественное училище, но опоздал на вступительные экзамены и устроился работать продавцом, рассудив, что «в магазине с голоду не помрёт». Случайно познакомился с будущим известным поэтом Василием Фёдоровым, который предложил ему устроиться на авиазавод токарем. Здесь Цветков стал сначала активным рабкором, а вскоре и литературным сотрудником многотиражной газеты «Сталинец». Отсюда его призвали в 1942­м в армию – на Дальний Восток. В 1946 г. он вернулся в авиазаводскую газету «Сталинец» ответственным секретарём, на ту же должность обком комсомола направил его и в возрождаемую «Советскую молодёжь». Развиться журналистской, а заодно и писательской карьере помешал непростой характер газетчика, привыкшего отстаивать свои позиции, не взирая на лица. В этой части судьба Цветкова сходна с коллизиями жизни его друга, известного иркутского сказочника В.П. Стародумова.

Денис Михайлович снова вернулся на авиазавод, но уже не в газету, а на должность заводского художника-оформителя. На пенсию он ушёл инженером по технической эстетике. Так что можно сказать, что его детская мечта стать художником сбылась. И всю жизнь он писал стихи, которые публиковались в газетах и журналах, в 1973 г. в серии «Бригада» вышла его книжка «Высоковольтка», остальные шесть книг пришлись уже на новый век. Особое место в творчестве Д.М. Цветкова занимала военная тема, которой и посвящена сегодняшняя подборка.

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