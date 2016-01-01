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Вдали от славы
|Сергей Корбут
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Когда вспоминают иркутских писателей-фронтовиков, в большинстве случаев приводится весьма ограниченный ряд, в котором мне ещё не доводилось видеть Дениса Михайловича Цветкова. Возможно, это связано с тем, что членом Союза писателей России он стал незаслуженно поздно, уже в последние годы своей почти 93летней жизни.
Впрочем, страницы его биографии не единожды выпадали из глав иркутской летописи. Так, в материале, посвящённом юбилею газеты «Советская молодёжь», в ней же и опубликованном, были перечислены все ответственные секретари, кроме Цветкова. И это несмотря на то, что он был одним из тех, кто возрождал в 1950 году «Молодёжку» после десятилетнего перерыва. Видимо, для перестроечных авторов он оказался не слишком известной личностью... Пришлось восстанавливать историческую справедливость биографической зарисовкой с упоминанием заодно и его секретарства.
Действительно, знаменитостью Денис Михайлович не был. Родился в селе Нижний Чулым Новосибирской области в 1921 году. В 16 лет, после смерти родителей, приехал в Иркутск, надеясь поступить в художественное училище, но опоздал на вступительные экзамены и устроился работать продавцом, рассудив, что «в магазине с голоду не помрёт». Случайно познакомился с будущим известным поэтом Василием Фёдоровым, который предложил ему устроиться на авиазавод токарем. Здесь Цветков стал сначала активным рабкором, а вскоре и литературным сотрудником многотиражной газеты «Сталинец». Отсюда его призвали в 1942м в армию – на Дальний Восток. В 1946 г. он вернулся в авиазаводскую газету «Сталинец» ответственным секретарём, на ту же должность обком комсомола направил его и в возрождаемую «Советскую молодёжь». Развиться журналистской, а заодно и писательской карьере помешал непростой характер газетчика, привыкшего отстаивать свои позиции, не взирая на лица. В этой части судьба Цветкова сходна с коллизиями жизни его друга, известного иркутского сказочника В.П. Стародумова.
Денис Михайлович снова вернулся на авиазавод, но уже не в газету, а на должность заводского художника-оформителя. На пенсию он ушёл инженером по технической эстетике. Так что можно сказать, что его детская мечта стать художником сбылась. И всю жизнь он писал стихи, которые публиковались в газетах и журналах, в 1973 г. в серии «Бригада» вышла его книжка «Высоковольтка», остальные шесть книг пришлись уже на новый век. Особое место в творчестве Д.М. Цветкова занимала военная тема, которой и посвящена сегодняшняя подборка.
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Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
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Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили 4,5 млн российских семей. Из них 2,9 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 1,6 млн семей улу...
Начался прием работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2017», организованный Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком».
Общая сумма дохода, которую по результатам 2016 года Пенсионный фонд России получил от временного размещения средств пенсионных накоплений на депозиты, составила 2,97 млрд рублей, при средневзвешенной доходно...
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года повысились на 1,5%. В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составляет 8 742 рубля (102,4% ...
В последнее время государственное пенсионное обеспечение претерпевает постоянные изменения: то заморозят формирование пенсионных накоплений, то заменят пенсионные права в рублях на баллы, а теперь в планах чи...
Сегодня в СМИ появились информационные сообщения о том, что из-за балльной системы без пенсии останутся миллионы россиян.
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодате...
В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущен сервис перехода с одного вида пенсии на другой. Сервис позволяет подать в ПФР электронное заявление о переводе с одного вида пенсии на другой при возникнов...
Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Ключевые темы заседания Правления ПФР – обсуждение предварительных итогов работы ПФР в 2016 году и определени...
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность подать заявление о перерасчете размера пенсии в электронной форме.
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Весна, лето и вообще теплое время года всегда располагают к путешествиям. И люди золотого возраста, к тому же имеющие больше, чем работающие, свободного времени, не составляют исключение. Такое ответственное ...
При достижении определенного возраста и выходе на пенсию люди не перестают мечтать, хотеть чего-то и идти к достижению своей цели. Многие желания иногда становятся воплотимыми только с вложением определенных...
В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда для граждан двадцати субъектов РФ открыт новый сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). Сервис позволяет ...
За оказание помощи нетрудоспособным гражданам предусмотрена компенсационная или ежемесячная выплата от ПФР. Сайт для пенсионеров «Мои года» (moi-goda.ru) рассмотрел порядок их назначения.
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