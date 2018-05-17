В строю Бессмертного полка

А весеннее солнце течёт по граниту / И алеют гвоздики у мраморных плит. / Знаем мы, что страною ничто не забыто, / Верим мы, что народом никто не забыт.

Чем дальше отодвигает нас время от исторических событий, тем ощутимее их значение сегодня. Война заставила на многое взглянуть другими глазами, сообщила особенный смысл понятиям Родина, Россия. Память о Великой Отечественной войне, об общих жертвах и лишениях, о радости победы объединяет людей на огромном пространстве России. В последние годы получило общественное признание торжественное шествие 9 мая колонны Бессмертного полка. Понятно, почему в этом Марше памяти тысячи людей несут портреты родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, погибших в боях за Родину или умерших после Победы.

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» Нет семьи, которую не обожгла война. Вот и в семье Ознобихиных живёт память о дорогих людях – ветеранах Великой Отечественной войны. Родного села моих родителей, которое называлось Долгий Луг, в Братском районе давно нет. Как и многие другие сибирские деревни, оно сейчас на дне Братского моря. Нет и красивой, богатой рыбой Оки – притока Ангары, на берегу которой стояло село.

Анна и Леонид Ознобихины

Моя мама, Анна Денисовна Ознобихина, родилась в 1922 году в большой крестьянской семье. Она и её брат Леонид решили стать учителями.

Когда началась война, Леонид был призван в армию и направлен в школу младшего комсостава, а потом в звании старшего сержанта – в воинскую часть 14301-Д на Калининский фронт. Там шли ожесточённые бои. За образцовое выполнение боевых заданий командования в 1943 году Леонид Денисович был награждён медалью «За боевые заслуги».

Леонид верил в победу, хотел после войны продолжить учебу. Но погиб 19 января 1944 года и похоронен в братской могиле в деревне Слободка Псковской области. Его фотографию и сейчас можно увидеть на стенде, посвящённом памяти погибших в боях за Родину выпускников, в Иркутском государственном педагогическом колледже № 1.

Мама окончила педагогическое училище в 1941 году и в июле 1942 года была призвана в армию. После окончания школы младших авиаспециалистов служила на Дальнем Востоке. Была радисткой 16-го фронтового узла 9-й воздушной армии. Награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, многими медалями. После победы долгие годы работала учительницей начальных классов в школах Братского, потом Иркутского районов. Её уроки всегда волновали детские души, утверждали благородство, учили жить. Ценность образования была для Анны Денисовны непреходящей, а ещё убеждённость в том, что одарённость – ничто без упорного труда, без святого отношения к делу.

Много лет Анна Денисовна работала секретарём Совета ветеранов Ленинского района города Иркутска. За воспитание подрастающего поколения была награждена знаком «Почётный ветеран Советского комитета ветеранов войны», многими грамотами. Во время тяжёлой болезни в свои 80 лет мама сохраняла присутствие духа, выдержку, мужество.

Мой отец, Иван Павлович Ознобихин, был тоже учителем и ветераном Великой Отечественной войны, офицером Советской Армии. После окончания военного училища служил в 3-й танковой армии под командованием Рыбалко. Участвовал в сражениях на Курской дуге, в форсировании Днепра, в боях за Берлин и Прагу. Был награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими боевыми медалями.

Иван Ознобихин

После возвращения домой был назначен директором Максимовской школы Иркутского района. Последние 14 лет жизни, с 1965 по 1979 годы, он был учителем математики средней школы № 53 города Иркутска. Умер папа в 56 лет. В памяти коллег и многочисленных учеников он остался интеллигентным, порядочным, благородным человеком, прекрасно знающим свой предмет, скромным и трудолюбивым. Я навсегда его запомнила с книгой на коленях. Он очень много читал. Главным богатством в доме были книги.

Много пережившие, сердечные и мужественные, мои родители всегда будут примером для меня, моей сестры и братьев.

И снова май... Рядом с нами в колонне Памяти наши дети, друзья, коллеги, соседи, знакомые и незнакомые люди. У всех в руках транспаранты с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Движется по улицам Иркутска Бессмертный полк. Верим, что так будет и в следующем году, и ещё много лет после.

Этот праздник солнечный, весенний –

Славная в истории страница!

В памяти грядущих поколений

Пусть бессмертный подвиг сохранится!

Расскажите об этом своим друзьям!

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