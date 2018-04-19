В прошлое – не для забавы

Мне в руки попала интересная книжка: «В поисках тайны Ремеза». Автор, иркутский писатель Юрий Баранов, представил её жанр как «историко-приключенческая повесть». А на титульном листе указано, что издание подготовлено общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» и что сама идея принадлежит его основателю и председателю Аркадию Елфимову.

Он, кстати, в послесловии объясняет нам, как такой замысел родился. Познакомился с поэтом, прозаиком, автором книг для детей и подростков Юрием Барановым. Прочёл его повесть о том, как мальчишка, путешествуя во времени, попал в 1812 год и стал свидетелем далёких событий, отчаянных сражений своих земляков-иркутян с наполеоновской армией.

Вот и подумалось Елфимову: а почему бы не предпринять ещё одно подобное путешествие – уже в другую эпоху? Путешествие, позволяющее растущему человеку в увлекательной форме постигать историю родной страны, знакомиться с яркими личностями, которые своими талантами, усердием, преданностью отечеству эту историю писали и о которых, увы, многие наши современники (взрослые, не то что дети!) имеют весьма смутное представление.

Главный герой повести Кеша Дубровин – обыкновенный иркутский школьник. Правда, с одной оговоркой: во время экскурсии в минералогический музей неожиданно выяснилось, что он способен притягивать тела неземного происхождения. Осколки метеоритов так и норовят прыгнуть к нему в руки!

История эта постепенно забылась. А Кеша тем временем с головой увлёкся орнитологией, записался в кружок, руководил которым некий Юрий Гаспарович Крижанич... Постойте-ка, а вам ни о чём не говорит это имя?

Эффект от прочтения повести может быть разным. Она интересна и тому, кто будет скользить по поверхности сюжета, не удосуживаясь разобраться, насколько события и персонажи соотносятся с реальной историей. Однако гораздо важнее, если читатель обратится к тем или иным источникам, «погуглит», как нынче принято выражаться, и совершит для себя немало открытий.

Например, о том, что Крижанич – видный хорватский учёный-богослов, священник-миссионер, человек энциклопедически образованный, проведший в России в XVII веке восемнадцать лет, из них большую часть – в Тобольске, куда был сослан за свои не угодные царю и православной церкви воззрения.

В повести Юрий Гаспарович – обаятельный подвижный седобородый человек, руководитель орнитологического кружка. Получается, что будто бы тот самый Крижанич попал волею автора в наши дни? Мало того, что живёт на белом свете герой Баранова, как позже выяснится... почти четыреста лет, но он ещё и способен перемещаться во времени с помощью хитрого прибора хронокля. В это фантастическое путешествие в далёкое прошлое учитель увлекает Кешу. А отправляются они из Тобольска, куда в каникулы мальчишку взял с собой в археологическую экспедицию отец-историк.

Это не праздная прогулка. Юрий Гаспарович рассказывает мальчишке об ордене «Хранителей времени», к которому он принадлежит. Задача этого тайного общества – не допустить вмешательства в естественный ход истории, а посягают на него то и дело противники «хранителей» – «реставраторы времени».

Юрий Баранов со своей очередной книгой «В поисках тайны Ремеза»

Тут, между прочим, угадывается некоторая метафора безответственного, порою вероломного отношения к событиям прошлого, попыток трактовать их в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. История у нас переписывается заново с каждым новым правителем. События 1917-го – то Великая революция, то позорный переворот, Сталин – то «отец народов», то кровавый диктатор, то эффективный менеджер. И как тут не заблудиться молодым людям во взаимоисключающих оценках тех или иных фактов и личностей, как обрести верные ориентиры, позволяющие извлекать из прошлого те уроки, которые помогут в настоящем и будущем избегать ошибок?!

Что задумали «реставраторы времени» в повести? Передать в шведское посольство карту Сибири, изготовленную в 1667 году тобольским воеводой Петром Годуновым по высочайшему повелению царя Алексея Михайловича. Исторически достоверный факт таков: карта попала иностранцам в руки, да только не та, лишённая подробных «росписей» – где какие населённые пункты, сколько между ними ходу («неделя, полднища» – так в ней мерились расстояния).

Без этих деталей карта не представляла стратегического интереса для потенциальных недругов России. Именно её, то есть ложную копию важного документа сознательно подсунули послам бдительные государевы люди. И вот «реставраторы» намереваются изменить ситуацию, передав шведам настоящую карту.

Удалось-таки нашим героям воспрепятствовать коварному замыслу. Хотя это окажется совсем непросто. Будут в повести жаркие схватки и погони, вызывающие у Кеши и страх, и восторг одновременно.

А вот настоящие карты Сибири, сделанные Семёном Ремезовым, несмотря на все усилия наших путешественников во времени, в 1698 году за границу попали. Через Андриеса Виниуса, фриза по национальности, влиятельного чиновника петровской эпохи, главу Сибирского приказа – это что-то вроде современного министерства регионального развития. Именно он, по версии автора повести, переправил на свою историческую родину, в Голландию, ремезовские карты, где они и были выпущены политиком Николаасом Витсеном. Имя Семёна Ульяновича в том издании не фигурировало. Плагиат, несправедливость?

Сама по себе тема путешествий во времени, гипотетическая возможность изменить прошлое всегда будоражило умы людей. Да, мы повторяем аксиому: у истории нет сослагательного наклонения. И тем не менее не можем удержаться от соблазна пофантазировать – а что было бы, если...

У Брэдбери всего лишь раздавленная бабочка во время перемещения охотников в мезозойскую эру меняет современный мир до неузнаваемости. Любое вмешательство в ход истории (представим невозможное!) могло быть пагубным, даже, как ни парадоксально, если бы меняло его к лучшему – поскольку отдалённые последствия этих манипуляций неизвестны. И в том, что Крижаничу не удаётся «улучшить» прошлое, содержится большой смысл.

В истории человеческой цивилизации есть страницы, которыми стоит гордиться, – и постыдные. И их не перепишешь набело. Вот только не перепутать бы одни с другими...

А что же это за тайна Ремеза, поисками которой заняты герои нашей повести? В орнитологическом кружке Кешу привлекла удивительная птица ремез. Встретить её в природе – большая удача. А славится она тем, что, как никто, искусно строит необычные гнёзда, похожие на пуховую белую варежку. «Гуляя» по интернету, Кеша, само собой, наткнулся на имя Семёна Ремезова. Скорее всего, от названия птички – то ли за малый рост, то ли за строительные навыки – и получили предки выдающегося сибиряка прозвище «ремезы», ставшее со временем фамилией.

Вот так изобретательно вёл автор своего героя от случайного, детского увлечения к серьёзному погружению в историческую науку, которая, думается, в дальнейшем, за границами повести станет его профессией.

Разгадывая тайну Семёна Ремезова, Крижанич задаётся вопросом: «Как неизвестные доселе люди вдруг совершают великие открытия?» Действительно, Семён Ульянович обладал столькими талантами, что их хватило бы на десятерых – и каждый оказался б для истории ценен. Он ведь преуспел в писании летописей, в архитектуре и строительстве (Тобольский Кремль – его работа), в картографии, иконографии. А ещё способен был разгадывать небесные знамения, заглянув в будущее и предсказав сокрушительный пожар в Тобольске.

Не тот ли амулет, что подарил отцу Семёна остяцкий князь Аблай-тайша, и дал ему такую силу? В 1660 году Ульян выполнил поручение тобольского воеводы и передал влиятельному хану в знак установления прочных связей меж его владениями и государством российским панцирь Ермака – доспехи покорителя Сибири, обладавшие, как считалось, чудодейственными свойствами. Это известная легенда легла в один из сюжетов повести. А путешественники во времени не могли упустить возможность при этом событии присутствовать.

И вот растрогавшийся князь, давно мечтавший о таком приобретении, в ответ намерен подарить Ульяну амулет – небесный камень. А кожаный мешочек, в который он помещён, неожиданно оказывается у Кеши в руках. Подпрыгнул – и притянулся к ладоням мальчика. Дала знать о себе его особая природа, о которой он уже и позабыл. А вот Крижанич о ней помнил. И Кеша ему пригодился. Стало ясно, что таинственный амулет – кусочек метеорита, каких по Сибири было рассыпано немало.

Его у мальчика отобрали, отдали по назначению, а путешественники, избегая кары, спешно вернулись в своё время.

И всё же сыграл ли небесный камень для Семёна судьбоносную роль? Крижанич и Кеша переносятся в избу Ремезова, в год, надо полагать, этак 1690-й (настоящего, «тогдашнего» Крижанича уже в живых не было и, к слову сказать, он с Семёном в реальной истории не пересекался, хотя кое с кем из его родни шапочно был знаком). Застают мастера за росписью хоругвей для русских воинов. А где амулет? Почему не скакнул послушно небесный камень в Кешину руку откуда-нибудь из закутка ремезовского жилища?

Не удержится Крижанич и напрямую задаст вопрос Семёну в их с Кешей последний перелёт в прошлое. А мастер даже растеряется. Мол, и вправду была эта штуковина, да вот только дочка давно уже камушек, играя, в речку обронила.

Жизнь интереснее, убедительнее и поучительнее любой выдумки. До всего-то автор знаменитых «Чертёжной книги Сибири», «Летописей Сибирской», проекта Тобольского кремля и прочих бессмертных трудов дошёл своим умом и усердием. Вовсе нет тут никакого волшебства и потустороннего промысла. Разве что – Божий.

Так подводит итог необычной экспедиции Юрий Гаспарович. Впрочем, кажется, Кеше и без того многое стало понятно. Ведь и он из мальчишки, бездумно гонявшего мяч во дворе, превращается на наших глазах в пытливого юного исследователя, готового к серьёзному труду.

Это незыблемый закон любого настоящего произведения: в конце повествования мы должны увидеть героя в ином, чем в начале, качестве. И в повести Баранова это случается.

Пожалуй, будет больше пользы, если подросток прочтёт эту книгу вместе со взрослым. С родителем или педагогом, который скажет: давай-ка поразмышляем над этой историей – чему же она нас учит? Давай всмотримся в старые карты и чертежи – ими богато иллюстрирована книга, что само по себе вызывает у читателя интерес. Вот так выглядела Московия в XVII веке. А вот план града Тобольска из «Чертёжной книги Сибири», составленной Семёном Ремезовым.

Рисунки художника Геннадия Метченко – яркие, выразительные, доступные пониманию подростка – по своей стилистике точно соответствуют тексту – в них, как в наших снах, реальность причудливо переплетается с фантазиями. Книжку, отпечатанную на плотной офсетной бумаге, уже и в руках подержать приятно, и полистать. И хочется, чтобы она пополнила твою домашнюю библиотеку.

...А Кешина мечта в финале повести сбылась. Увидел он однажды в зарослях ивняка на берегу Иртыша юркую птаху, выпорхнувшую из «гнезда-рукавички». Так автор закольцевал сюжет, начинавшийся с интереса к певчей птице ремезу и вместивший в себя столько приключений.

В финале писательская интонация становится спокойной и лиричной. Тут и вправду герою – а вслед за ним и читателю – пора отдохнуть от напряжённых событий. Глянуть в даль – хотя бы из окна своего дома. Вот она, сегодняшняя жизнь, с её суетой, огорчениями и радостями. А сколько всего предшествовало этому обычному дню!

Мы обращаемся к прошлому, чтобы понять настоящее. И в этом нам помогают хорошие книги.

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