Тайна холодных озёр

Лимнологический институт и Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения РАН начали совместный проект по изучению геномов обитателей пресноводных экосистем – бактерий, водорослей, архей. Результаты проекта позволят на новом уровне выявлять и моделировать изменения в сообществах микроорганизмов.

Участница проекта с якутской стороны Л.И. Копырина на западном склоне (у притока) оз. Ворота

«Мы планируем объединить методы массового секвенирования (определения нуклеотидной последовательности ДНК и РНК) и технологии обработки больших данных, чтобы получить представление о том, как меняются пресноводные экосистемы при изменении факторов окружающей среды – поясняют ученые. – Результаты проекта могут быть применены для полной характеристики сообществ микроскопических организмов из разных мест обитания и для моделирования изменений в этих сообществах»...

По словам доктора биологических наук, заведующей отделом ультраструктуры клетки ЛИН СО РАН Елены Валентиновны Лихошвай, в рамках проекта будут максимально полно изучаться такие микроскопические организмы, как водоросли, бактерии, археи, и учитываться все факторы водной среды, влияющие на сообщества – температура, кислотность, концентрация биогенов и другие. Сейчас учёные располагают образцами из озёр Байкал и Лабынкыр (Якутия).

«За рубежом начаты и успешно развиваются крупные проекты исследования мирового океана – перевод биологии в «цифру»: это и секвенирование нового поколения, и большие данные, и датчики непрерывного мониторинга, и облачные технологии, и спутниковые съемки. Нам удалось объединить знания, усилия и инфраструктуру разных институтов для того, чтобы работать над проектом в экологии пресноводных экосистем на современном уровне. Пока человек наблюдает, словно через замочную скважину, за окружающим миром, и вдруг массовое секвенирование распахивает дверь, и наблюдателя накрывает огромным потоком информации, и в этом потоке могут разобраться только специалисты», – отметила Лихошвай.

Совместная работа институтов, рассчитанная на четыре года, финансируется Иркутским научным центром в рамках программы интеграционных проектов.

Совместные работы комплексной экспедицией по исследованию уникальных озёр Якутии – Лабынкыр и Ворота – проводятся уже не первый год. Эти озера считаются уникальными, поскольку расположены на полюсе холода северного полушария (Оймяконский район), достаточно глубокие (50–60 м), кристально чистые, богатые красной и белой рыбой и овеянные вековыми легендами о чудовищах, наподобие «лохнесского». Озеро Лабынкыр имеет уникальную особенность – долго не замерзает в зимний период, несмотря на лютые морозы (–50 °С), а летом его вода остаётся на удивление холодной (менее 9 °С). Про озеро Ворота известно ещё меньше, поскольку оно более труднодоступно и практически не исследовалось. Первые научные сведения о составе воды и поверхностных донных осадков этого водоёма были получены совсем недавно. Образцы воды, донного ила и фитопланктона были отобраны в ходе зимней экспедиции «Полюс Холода» на пяти КаМАЗах, организованной РГО Татарстана совместно с ИБПК СО РАН и проектом предприятия «КаМАЗ». Тогда подводно-исследовательский отряд из Татарстана осуществил глубоководное погружение в озёрах Лабынкыр (55 м) и Ворота (60 м) при температуре воздуха –44 °С, тем самым установив мировой рекорд.

Дорога до овеянных легендами озёр дальняя – более тысячи километров от Якутска. Но помогали учёным в пути удивительные люди. Радушные, открытые, гостеприимные. Экспедиция не состоялась бы без помощи настоящего северного мецената – Александра Алексеевича Долженкова, человека, который не только беззаветно любит свой родной край, но и делает всё возможное для его развития. Александр Долженков, председатель Оймяконского районного отделения Русского географического общества в РС(Я), в чём-то напоминает своего именитого земляка купца-мецената Н. О. Кривошапкина, оказавшего неоценимую помощь И. Д. Черскому в его труднейшей экспедиции на Колыму.

Фото Ю.Р. Захаровой

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