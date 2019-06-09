Сибирские корни праречи

Этот материал, некоторое время остававшийся в запасниках «Перевала», сегодня попал в «экспозицию» не случайно, ведь 24 мая в России отмечался День славянской письменности и культуры, а сфера языка является основой и того, и другого, и в ней не всё так однозначно, как принято считать.

Беседа, которую мы предлагаем вашему вниманию, интересна ещё и тем, что в ней участвуют два разносторонне одарённых человека, отличающиеся свободным и оригинальным мышлением. Конечно же, знатоки лингвистики подметят здесь изрядное количество авторской фантазии и некорректных натяжек (вроде того, что выражение "о'кей" - не "английское", а американское и произошло от армейской аббревиатуры "о.k.", в свою очередь, передающей фонетическое обозначени слов "all correct") — но, возможно, их примирит со смелыми идеями простая мысль: в конечном счете, речь идет об общих корнях индоевропейской группы языков, в пересечениях которых действительно еще немало запутанных кроссвордов...

Владимир Алексеевич Рак родился в 1950 г. в деревне Покровка Омской области. Окончил Иркутское художественное училище. Работает в технике акварели и считается одним из лучших акварелистов Сибири и Дальнего Востока. С 1980 по 1986 г.г. он был главным художником Ленинского района г. Иркутска. В 1987 г. создал частную фирму «Интерьер», которая входит в десятку старейших частных предприятий города и занимается производством и ремонтом мебели, ремонтно-строительными работами. В 2010 г. Владимир Алексеевич издал книгу «История забытых цивилизаций», в 2014 году она вышла в переработанном виде под названием «Праречь: фантазии и реальность»; автор продолжает развивать захватившую его со студенческих лет тему, и в 2018 г. увидела свет книга «Боже, научи меня говорить!» Есть у него и книга с биографическим содержанием – «Чем пахнут деньги».

Татьяна Викторовна Ясникова – искусствовед, поэт и прозаик, член Союза писателей России, председатель Иркутской областной общественной писательской организации. В числе десятка её книг есть биография великого сибирского художника Василия Сурикова, написанная по заказу издательства «Молодая гвардия» для серии «ЖЗЛ» в канун 175­-летия со дня рождения известного сибиряка. Кстати, и спустя два года ни один экземпляр книги не поступил в иркутские библиотеки – такое внимание к творчеству земляков нельзя не назвать довольно странным. К тому же Татьяна Викторовна активно представляет и пропагандирует иркутскую литературу на различных творческих мероприятиях российского масштаба. Так, в конце марта она приняла участие в Московском культурном форуме, проходившем в четвёртый раз в Центральном выставочном комплексе «Манеж», где прошло 800 культурных программ. МКФ­2019 в основном был посвящён году театра в России, но и проекты библиотек были одними из главных. В их центре были презентации книжных новинок и обсуждение достаточно новой проблемы детского чтения. Один из выводов развернувшихся по этому поводу дискуссий, как отметила Т.В. Ясникова, состоял в том, что гаджеты, а не книги оказались в центре внимания подрастающего поколения. Дети рассматривают их в качестве основного компонента жизнедеятельности. А это главный симптом семейного неблагополучия и бедности – реальность легко подменяется её виртуальным суррогатом. На форуме Татьяна Ясникова представила книги своих иркутских коллег и заключила договор с Литературным агентством «Флобер» на издание новой книги рассказов «Девочки играли в апокалипсис».

***

Не секрет, что немалое количество людей считает, что сибиряки жили как первобытные люди ещё совсем недавно. Не то что они едва слезли с деревьев и взяли в руки палки-копалки, но уж в девятнадцатом веке, точно, племена их роднились с медведями.

Дух первобытной Сибири создал такой феномен, как книги иркутянина Владимира Рака, в которых он смело утверждает, что откопал корни дописьменной человеческой речи, которая, как вы понимаете, сохранить свидетельств не могла.

– Ещё как могла, – утверждает Владимир Рак, – их надо искать в современном звучащем слове.

В общем, Владимир Рак – это Владимир Даль современности. Последнего интересовала речь народная, не затуманенная учёностью, хотя сам он был человеком редкой образованности и говорил на двенадцати языках. Побывав на родине предков в Дании, Даль убедился, что он русский, и ни о чём более, как очистить русскую речь от иностранных слов, не мечтал. Военный врач к тому же, он написал для военных образцовый учебник ботаники и зоологии на настоящем «живом великорусском».

Владимир Рак пошёл по другому пути. Слова какого бы то ни было языка он, по сути, делает диалектами русского. Или бурятского, с этим ещё надо разобраться. Или немецкого? Владимир Рак немец, и не все у нас понимают его и соглашаются с ним. По образованию художник, выпускник прославленного Иркутского художественного училища, а по роду деятельности – предприниматель, он охотно делится своими лингвистическими изысканиями со всеми, надеясь, что они переживут века. Доктор филологических наук, профессор Валерий Даниленко назвал его гением. Хочется с этим согласиться, гениев нам в Иркутске надо много.

– Владимир Алексеевич, у Вас недавно вышла книга «Боже, научи меня говорить!», пятая по счету. С чего же начиналась первая?

– Во-первых, интересоваться речью я с детства начал. А как это вплотную подошло – ещё будучи студентом, изучая историю искусства, я обратил внимание на слова нашего преподавателя истории искусства Идеи Георгиевны Черняк. Она обронила, что, потому как люди на первых своих рисунках изображали одно животное, то, история искусства считает, – люди были способны вести речь только об одном предмете. Позже появились изображения групп животных или людей, следовательно, сознание людей сформировалось, и они смогли вести речь о группах предметов. Долго из моей головы не выходили эти слова. Шло время, я не переставал интересовался праязыком.

Путь к первой книге начался с того, что старший сын стал меня донимать: «Папа, ты не продвинутый, у тебя даже компьютера нет!» И в конце концов он меня так достал, я сказал ему: «Да куплю я себе компьютер!»

Начал осваивать компьютер и подумывать, что пора браться за книгу. Я поехал отдохнуть в Нилову пустынь, и меня осенило, – будто что-то в меня вошло. Там, знаете ведь, дорога, будто прорубленная в скалах. Рек столько вытекает – Семиречье. Мне показалось – вот она, прародина, рай. Фантазия моя заработала, и я захотел написать, где рай был. Начал библию вспоминать. И закончилось это тем что я приступил к книге «История забытых цивилизаций».

– Вы прежде не писали ничего, и сразу – книга? Не было сложностей?

– Вскоре я понял, что писательство – это совсем не лёгкое дело. Опять же, через Интернет я с женщиной познакомился и пожаловался ей на это. А она говорит: «У нас на работе есть такой человек – он половине сотрудников докторские диссертации сделал. Я дам вам телефон». Я с ним созвонился, мы встретились. Человек так загорелся идеей, говорит мне: «Владимир Алексеевич, я ваш помощник, мне никаких денег не надо!». Сейчас он из Иркутска в Воронеж уехал, я ему очень благодарен. Станислав Петрович Меринов его имя. В книге своей я доходил до определённого момента, и дальше у меня по словам никак не било.

– А потом лингвистические открытия хлынули у Вас как из рога изобилия...

– Да. Куда бы я ни сунулся, встречается «ра». К каким бы я словам ни обратился, встречается «па». В конце концов, мне пришлось обратить конкретное внимание на «па» и «ра», а вместе они – «пара». Ра – божество верхнего мира. Па – сама мать-земля.

Анга – это по-бурятски река, выходящая из ущелья, пасть, но Ра – это бог верхнего мира. Света. Неба. Солнца. Ангара – или это анга, текущая сверху, или имеющая чистую воду, или она просто анга­ра – божественная река. Гадайте, как хотите.

Человек был ра­па, говорят же, что человек – соль земли. Потому что он был «рапа» – крепкий соляной раствор. Из этого получился раб Божий – до сих пор мы так говорим – раба Божья и раб Божий. Когда светит солнце жарко – с человека солёный пот течёт. Также вышла «пара» – невеста в белом и жених в чёрном. Есть и другие подобные слова – например, «ма» – большое. Добавили «р» получились Мария, море, мир.

И чем дальше я шёл в своих изысканиях, тем больше приходил к тому, что каждый звук в речи имеет свой смысл. Первым понятым звуком был «у» – любые слова смотрите, если есть «у» – значит, речь идёт об удалении. Гу-усь – длинная шея. Слу-ух. А­у – «я далеко». И так далее. Потом я пришёл к выводу – звук «м» – это в речи всегда «множество». Величие. И даже яма. В охотничьих терминах яма – это ловля животных. Отсюда «яман» – по-бурятски «козёл». Русские староверы тоже говорят «яман». Яманха – это уже ловить.

– В итоге Вы вышли на бурятский язык...

– В Интернете на меня вышла молодая женщина-филолог, бурятка. У нас завязалась длительная переписка, она пришла ко мне в гости и – забывает бурятский словарь. Всё сходится, но как будто случайно. И я – будто случайно начал в словарь заглядывать, интересоваться. Года два-три я в него постоянно заглядывал, а потом начал вникать в смысл бурятских слов. И я пришёл в конце концов к выводу поразительному: оказывается, вся наша речь – это бурятская речь когда-то. Получается, что бурятские слова уходят корнями и во Францию, и в Грецию, и везде. Есть слово «гал» – это монгольское и бурятское «огонь». Это уходит в Древнюю Грецию – галактика, галатоза, калла – цветок прекрасный. У нас есть Байкал – тоже прекрасный. Если мы будем говорить «байгал», изучая слова бурятские, «бай» – это бить и «гал»: получится «бьющий светом». У Байкала искрящиеся волны. Светлые волны. Он прозрачностью своей всех поражает.

Мы будем смотреть бурятские слова – например, бурятское «сэбэр» и похожее монгольское «сэвэр». Смотрим дальше немецкий язык: «саубэр» – чистый. «Саувэр» на немецком же диалекте – тоже чистый. Отсюда у русских север и Сибирь. Есть фамилия татарская и имя – Сабиров, Сабир. Когда-то Сибирь населяло большое сильное племя сабиров. Они себя именовали чистыми. У англичан – Сайберия. Это Сибирь. Но сайберия – это так близко к «сэбэр». Английский вышел из немецкого. Но также он вышел из русского. Английское «окей» – это русское «Ока». То есть – приятная для глаза. У нас не «окей». У нас «очень». Приятное для двух очей. Это гораздо больше соответствует истине. Мы, сколько бы ни смотрели, – всё упирается в русский, немецкий и идёт в древность – к бурятскому. Вот говорят Вавилон – это и есть башня. Англичане говорят: «Бабилон». Это и есть разница, она в Сибири прослеживается: буряты говорят «б», а монголы «в». Володя. А буряты скажут: «Болодя». Вот как давно это сложилось. Они скажут это современность – нет, это древняя речь. Бурятский и монгольский языки. Речь меняется, но корни остаются. Смотрим: тан – это целебный шаманский напиток. Но мы же находим тан и в Китае: тан – это небо. Слово, со временем меняясь, образовало «тоонто» – это верх юрты. Если мы будем дальше смотреть, найдём греческое и латинское тондо. Это округлая рама или сама картина. Скажут: это совпадение, но ведь вещи делаются из одного материала – дерева; тондо и тоонто круглые. Какие совпадения – это как раз показывает, что все народы жили когда-то в Сибири. Европа была покрыта ледниками. В Прибайкалье не было льда. Здесь люди спасались. И, самое главное, здесь была вода. В ледниковый период реки пересыхают.

В старых книгах написано – придёт время, когда люди пойдут к Байкалу и Енисею. В народной памяти это есть.

Ещё пример: слово «хулиган». Я читаю словарь Фасмера, и он пишет, что «хулиган» произошло от фамилии Houlihan. Человек с этой фамилией отличался буйным нравом. Как же он свою фамилию получил? Есть бурятское слово «хулгана» – мышь. Мышь для охотника – хулиган, а в древности все были охотниками, до того, как ледник начал отступать. Хулгана-мышь – это самый настоящий хулиган для охотника. Во-первых, она все припасы у охотника потравит. И ловушки он вынужден каждый день проверять. Иначе мыши мех потратят.

– Удивительно! И обо всём этом можно прочесть в Ваших книгах?

– Начиная с книги «История забытых цивилизаций», я уточнял и уточнял свой лингвистический метод, показывая его в общедоступной и увлекательной форме. Вторая моя книга, «Чем пахнут деньги» – о становлении предпринимательства в Иркутске на своём личном опыте. Там есть в частности о том, кому можно, а кому нельзя заниматься бизнесом. В третьей книге я снова вернулся к праречи и выпустил объёмную «Праречь: фантазия и реальность». Эта книга заинтересовала столичных лингвистов и продаётся в их специализированном магазине. Хотя её можно читать как художественную литературу. Я не скрываю, что многое, представленное в ней, является фантазией. Мне фантазия служила некой подпоркой, реконструкцией того быта древних людей, о котором у нас нет письменных источников. Следом у меня вышла книга «Родники древней речи». Я её представлял на Книжном салоне Национальной библиотеки Республики Бурятия, так как всё, что я пишу, чрезвычайно интересно именно для бурят, для сохранности их родного языка.

– Новая книга «Боже, научи меня говорить» – чем она отличается от предыдущих?

– Это квинтэссенция моего личного лингвистического опыта. Я убедился, как трудно давалась человеку речь, как он шёл к ней, буквально, через тернии. Я выяснил происхождение слова «Бог». Но об этом почитайте сами. Все книги иркутских авторов представлены в книжных магазинах, и мои в том числе.

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