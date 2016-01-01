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«Сад моей памяти»: Виктор Астафьев и Геннадий Сапронов
Александр КНЯЗЕВ   
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Эта книга известного иркутского фотохудожника Александра Князева ещё не издана, но уже привлекла к себе любопытство многих. «Сад моей памяти» автор не просто написал, а сложил из фотографий и скупых воспоминаний. Получился цикл фотоэссе, где, кроме иркутян, вы встретитесь со многими интересными людьми... Читайте и смотрите!

Астафьев и Сапронов

«В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу, смотрю, как звёзды вспыхивают, кроят, высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли, погасли ещё задолго до того, как мы родились, но свет их всё ещё идёт к нам, всё ещё сияет нам,» – это написал Виктор Петрович Астафьев.

Насколько пророческие слова его повести «Звездопад», решать уже нам над его книгой, в которой сроднились две судьбы: его самого, писателя и солдата, и Геннадия Сапронова, его издателя последних лет. Родство это было реальным, как свет тех звёзд: «Петрович», как говорил Гена, был его духовным отцом, своей дружбой заполнив его безотцовщину.

Геннадий, судя по всему, был для Виктора Петровича отрадой и утешением последних, непростых по составу, 20 лет жизни. А порой мне думается, что близкое присутствие Гены подогревало писательский пыл «Петровича», – «Пролётный гусь», известно уже, начинался не без участия «издателя Сапронова»...

При всём художественном величии автор «Царь-рыбы», «Последнего поклона» и «Затесей» был человеком по-мужицки ярким и строптивым, как всякий солдат жестокой войны, храня в душе нечеловеческую победу, оставался смелым, добрым и неукротимым. Геннадий был безоглядно отважным в пору редактирования «Молодёжки», высоко ставил цену дружбе, легко пускался в самые непредсказуемые предприятия.

Виктор Петрович, прожив военные годы, как настоящий воин, рядом со смертью, стал настоящим писателем в русской традиции, для которого высшей ценностью оставалась обыденная жизнь, а литература не выше неё; потому пером сочинителя властвуют законы жизни, как Божественные, так и самые низкие.

В 2009 году Геннадия Константиновича Сапронова челябинские единороссы «приговорили к расстрелу» за посмертную публикацию писем Виктора Петровича. Что смутило новых особистов? Откровения В. П. Астафьева: «Он (Жуков) и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ... Не Вы, не я и не армия победили фашизм. А народ наш многострадальный. Это в его крови утопили фашизм, забросали врага трупами». А посему, решили патриоты с Урала, надо немедленно сурово наказать, «вплоть до расстрела... некоего Геннадия Сапронова... осуждающего победу в ВОВ и допускающего всякое очернение советских воинов».

... Гена улыбнулся, достал из книги закладку, что была частью книги. На ней рукой Виктора Петровича написано для каждого читателя: «Всем доброго здоровья, мира под крышей и в России, хлеба на столе, Бога в душе».

Через несколько месяцев Гена не совладал со своим больным сердцем.

Всё остальное знают звёзды, что светят нам из небытия.

P. S. Старый солдат и прекрасный литератор В. П. Астафьев написал однажды поспешной рукой: «Без поэтов, без музыки, без художников и созидателей земля бы давно оглохла, ослепла, рассыпалась и погибла».

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