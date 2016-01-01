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«Сад моей памяти». Анатолий Кобенков
|Александр КНЯЗЕВ
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Эта книга известного иркутского фотохудожника Александра Князева ещё не издана, но уже привлекла к себе любопытство многих. «Сад моей памяти» автор не просто написал, а сложил из фотографий и скупых воспоминаний. Получился цикл фотоэссе, где, кроме иркутян, вы встретитесь со многими интересными людьми... Читайте и смотрите!
...и отмеривши шагами
краешек земли,
мы однажды вместе с Вами
полночь перешли.
Александр Валентиныч,
Саня – на часок.
Август спелой паутиной
холодит висок,
чтобы виделось не боле,
чем тому окну,
что глазницами – на поле,
а зрачком в страну,
чтоб стакан вина сухого
и полночный час
через песенку Рубцова
рассмешили нас...
И смеёмся мы, и плачем,
зная наперёд:
будет смерть, потом удача,
не наоборот.
Словно заблудившись в небесной паутине, изменив полёт, его юные стихи метеоритным дождём просыпались над Иркутском (едучи куда-то из Биробиджана, Толя Кобенков остановился в Иркутске повидаться с Марком Сергеевым). Свидание затянулось почти на полвека. И совсем недавно, еще вчера, теснимый закатом, Толя собрал рассыпанные камни и отлетел в Москву... А попал в Переделкино, на погост, что ныне стал Пантеоном российской словесности. Что поделать, однажды написанные строки про смерть взыскуют к судьбе, а «не наоборот». Стоит вспомнить другого поэта:
«...а старость – это Рим, который взамен турусов и колес
не читки требует с актера, а полной гибели всерьёз»
Трубка, рюмочка, очки – вот координаты его бытования в Иркутске последние годы. Трубка – облачно-табачный ритуал, в котором вяжется строка, рюмочка пляшет и позвякивает на столе, вовлекая утолить жажду в весёлой беседе, очки уединяют и единят с книгой, что росли, как на грядке, в его библиотеке...
В разреженной поэтической атмосфере Иркутска Толя высился озонным облаком, – в его присутствии всем дышалось легче... Иногда за облаком пряталось солнышко, лучась стихами вниз.
Перечитывая сейчас его стихи, я удивляюсь их многоголосию и плотности, – в мире его стихов соседствуют, как на пиру, великие тени Багрицкого и Мандельщтама, Волошина и Иванова, Блока, Бунина и Бальмонта... Он словно тем и занят был, что выстаивал в своей поэзии драгоценный напиток времён, собирая горные травы по щепотке, попыхивая трубочкой с нитроглицерином под языком...
Как в колодец с живой водой однажды Толя опустился в Ветхий и Новый Завет, желая отведать истоков. Обернулось поэтическим Крещением в прекрасной книге «Дни Лета Господня», где Поэт и Читатель «сравнялись в талантах».
Время от времени какой-то поэтический вихрь выносил Толю из домашней библиотеки, гнал на улицу и куролесил по мастерским и переулкам.
Этот город мной прожит,
перечтён, пережит –
от случайных прохожих
до кладбищенских плит.
Он мне душу угробил,
на стишки натаскал,
он меня осугробил,
обдождил, обтесал.
Я не с теми, кто вышел,
чтоб построить и сместь,
ибо с теми, кто выжил
чтоб за столик присесть,
чтобы взяться за кружку,
чтоб к той кружке припасть,
чтоб послать, как подружку,
на три буковки власть...
Я люблю это племя,
этих ангелов дна,
этих военнопленных
трепотни и вина,
этот гул, эту пляску,
полусмех-полустон,
эту страшную тряску
на ухабах времён...
К этим лицам опухшим
к этим жадным губам
я толкнул свою душу
с портвешком пополам.
Пью за пьяную сволочь,
за кураж фраеров,
за подвальную горечь
запрещённых пиров;
среди рыжих и русых,
с кем знаком-незнаком,
пью за взгляд Иисуса,
запылённый дымком...
Поперек этого стиха я ввалился к нему в дом, ища соавтора, что написал бы десять посвящений Александру Вампилову. Толя сидел «с глазами кролика» за кухонным столом, заварил чай, «женил» его, как полагается, грустно огляделся на себя самого и тихо спросил: «Пять дней у нас есть?»
Через неделю мы снова сидели на кухне, возле свежего чая лежала стопка исписанной на машинке бумаги, я читал строки и немел, «как ротозей, своей же правде чуждый»... Как же я посмел усомниться, не довериться, видя перед собой Мастера?! Почему вслед за сожалением сомнения берут над нами верх, если есть в природе, как данность: чистый лист, слово, весть...
Несбыточное начинается здесь, в Слове, что исполнится по исходу времени, исполнится в памяти, в яви, в речи...
Детство: ещё ни строчки,
Алики пьют компоты,
маленький Витя Зилов
боится мохнатых пчёл...
Мир – это ты и мама,
без сцены, без режиссера...
До первой утиной охоты
далече, как до звезды...»
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