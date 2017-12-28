В Древней Руси церковный новый год начинался с 1 марта, а гражданский – с 1 сентября. В 1342 году великий князь Симеон Гордый, сын Ивана Калиты, повелел праздновать Новый год, как церковный, так и гражданский, в один день – 1 сентября. В этот день по православному календарю отмечается новолетие. Эта традиция возникла в Византии. По преданию, первый христианский император Константин Великий учредил новогодний праздник в память о военном сражении, во время которого на небе явился крест.

Праздновать Новый год – древняя традиция

Петровские традиции

Современный новогодний праздник, который отмечается 1 января, учреждён 15 декабря 1699 года Петром I. В указе сказано: «Поелико в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого генваря. А в знак доброго начинания и веселия поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшение из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. По знатным и проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, чинить стрельбу из небольших пушек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого случится, и зажигать огни. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять, на то других дней хватает».

До самой своей кончины Пётр I зорко следил за тем, чтобы торжества по случаю наступления Нового года в России проходили не хуже, чем в заморских государствах. Именно с его подачи празднование стало носить светский характер, а не религиозный, как было раньше.

В канун праздника император поздравлял всех окружающих, собственноручно одаривал щедрыми подарками наиболее знатных вельмож, преподносил дорогие сувениры своим фаворитам и принимал участие в придворных гуляниях и забавах. Именно из уст Петра Великого пошло новогоднее поздравление «С Новым годом! С Новым счастьем!».

Царь устраивал во дворце невиданные маскарады, приказывал палить из пушек, пускать в небо грандиозные разноцветные фейерверки.

Новая коммунистическая эра

Большевики, захватив власть, решили, как и французские революционеры, покончить не только со старой властью, но и со старым летоисчислением. Из старорежимного календаря сначала были изъяты христианские праздники – Рождество Христово, Пасхальное Воскресение, Преображение Господне – как не совместимые с идеалами новой власти. Сам новогодний праздник и названия месяцев, напоминавшие имена императоров, эксплуататоров римского рабочего класса, ставшего у Маркса пролетариатом, также нуждались в корректировке.

25 ноября 1918 года на заседании ВЦИК обсуждался вопрос «О замене христианского летоисчисления». Выступавшие Свердлов, Енукидзе, Теодорович и другие члены ВЦИК предлагали учредить новый календарь, поскольку началась «новая коммунистическая эра». Её отсчёт должен начинаться с 7 ноября 1917 года. Новые имена должны быть и у месяцев. Предлагались имена утопистов Бабёфа и Мора, теоретиков Маркса и Энгельса, практиков Ленина и Троцкого. В результате дискуссии было решено до победы мировой революции оставить старые названия и начало года – 1 января, но счёт лет вести не только по григорианскому календарю (переход на него был осуществлен в 1918 году – 1-е февраля стало 15-м), но и по новому, коммунистическому: «Первый год Октябрьской революции», «Второй»... «Третий»... и так далее. Отголоски большевистского календаря обнаруживаются и позднее. Все, «кто родился в СССР», помнят скромную строчку на каждом листочке советского календаря – «...цатый год Великой Октябрьской социалистической революции». И своеобразный отголосок «коммунистического летоисчисления» – наименование отдельных годов брежневских пятилеток – «решающий», «определяющий», «завершающий».

Героиня праздника

Символ Нового года – ёлка. Впервые её стали украшать в XVI веке – на ветвях появились сладости, орехи, яблоки, позднее их заменили игрушки, на вершине устанавливалось изображение солнца, а ниже – 12 свечей, символизирующих месяцы наступающего года.

В России, начиная с Петровских времен, ёлка также была неотделима от зимних праздников – Рождества и Нового года. Но после Октябрьской революции зелёная красавица попала в немилость, как и календарь. В одном из изданий читаем: «Обычай украшать ёлку на рождественские праздники в нашей стране появился в первой половине XIX века и был занесён из Германии. Ёлка первоначально устраивалась в императорской семье, откуда перешла в среду господствующих классов. Обычай украшать ёлку в наших условиях не имеет того хозяйственного значения, как во время своего возникновения. Его первобытно-дикарский характер ничего не может дать нашим детям».

Безбожная власть, особенно в период «атеистической пятилетки» (1932–1937), давала другие уроки: «Сегодня по улицам, – читаем в дневнике настоятеля Знаменской церкви отца Петра Попова, – ходят группы детей с флагами. При встрече с духовенством поют: «Будь готов, будь готов! Бить попов, буржуев-дураков! Бога нет! Нет! Нет! Нет!» Трудно отрицать «первобытно-дикарский характер» этой сценки.

В газете «Красный пахарь» один из авторов возмущался: «Пора прекратить возмутительное действо, называемое новогодней ёлкой. Это один из немногих пережитков до сих пор отравляющих около религиозным дурманом наших детей». И ёлочный «дурман» был запрещён. И только в 1935 году началась реабилитация новогодней ёлки, когда в Харькове по инициативе П. Постышева был проведён новогодний утренник. И с той поры ёлка снова стала неотъемлемым атрибутом новогоднего праздника, конечно, праздника советского, идеологического.

Вот описание новогодней елки в одном из дальневосточных гарнизонов. «Ёлка была закреплена на подставке, изображающей мировой капитал. Она, как копьё, пронизала врага пролетариата. На ёлочных ветках – проткнутые штыками куклы Колчака, Юденича, Деникина, Махно и других прислужников капитала». Главную ёлку в 1937 году, установленную в Доме союзов, украшало огромное панно с изображением Сталина и его изречением: «Жить стало лучше, жить стало веселей!». Новогодний номер «Правды» открывался приветствием: «С Новым годом, товарищи! С новыми победами под знаменем Ленина-Сталина!» Ёлка была не только чудесным праздником, но и эффективным педагогическим мероприятием – право на праздник надо было заслужить хорошей учёбой. Об этом напоминали стихи: «Мне на днях сказала мама,/ Если все отметки «пять»,/ Значит, ты имеешь право/ Ёлку весело встречать». Праздник заканчивался раздачей подарков, а в кульке с конфетами советский школьник находил записку: «Спасибо, товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Потом записки исчезли, но идеологический компонент праздника сохранялся ещё долго.

Детское воспоминание. Рисунок в газете за 1 января 1950 года: земной шар поделён на две части – «социализм» и «капитализм», стилизованные под молнию цифры «1950» вонзаются в «капитализм» и уничтожают его, а внизу строка: «Мы стоим на грани полувека, в будущее устремляя взор!».

Ещё не прошла вторая половина XX века, и мы стали встречать новогодние праздники у « капиталистической» ёлки. Закономерный парадокс: новый год и ёлка – праздник общечеловеческий, поэтому и спустя века актуально поздравление Петра Великого: «С новым годом! С новым счастьем!».

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ