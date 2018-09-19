Чудотворец, преподобный Савва Звенигородский

О рождении и воспитании Саввы Сторожевского мы не ведали, но только о пребывании его в монашестве изыскали и написали... Маркелл Безбородый – летописец и мыслитель

Извилистая лента Москвы-реки, живописные холмы и овраги, звонкие родники, стройные, как мачты, сосны, плакучие берёзы, буйное разнотравье. И на фоне всего этого на вершине самого высокого холма – золотые купола и белые стены древней обители – монастырь преподобного Саввы.

Саввино-Сторожевский монастырь – место удивительное. Место, где земное сплетается с небесным. Основатель этой обители, преподобный Савва сравнил эти места с раем. Звон монастырских колоколов достигал Захарова – имения бабушки поэта Марии Алексеевны Ганнибал, и по праздникам семья Пушкиных отправлялась в монастырь.

Много лет прошло с тех пор как в подмосковный Звенигородский монастырь зашёл задумчивый молодой человек, приблизился к его святыням, а впоследствии прочитал, а затем переписал по-своему старинное житие основателя обители – игумена Саввы. Это был поэт наш великий – Александр Сергеевич Пушкин.

Спустя какое-то время побывал в обители один студент-медик, который по распределению попал в Звенигород и устроился работать врачом в местной больнице. Много он написал рассказов, фельетонов о сельской жизни, стал известнейшим на весь мир литератором, но нигде и никогда он не вспоминал ни о соседнем монастыре, ни об имени преподобного Саввы. Это был писатель Антон Чехов.

Этому есть своё объяснение. К уездному молодому врачу из соседнего монастыря приходили люди и рассказывали о чудесах исцеления без всякой медицины, без лекарств и всяких материальных объяснений. Чехов не хотел ничего комментировать и высказывать своё мнение. Вступать в полемику с уездным начальством и духовным управлением было бы для молодого специалиста карьерным самоубийством. И он просто молчал. Писатель и церковная жизнь Звенигорода не замечали друг друга.

О Савве Сторожевском известно не так уж много. Знаем, что был праведен, прославил Звенигород, связан с именами Сергия Радонежского, Дмитрия Донского и его жены Евдокии, его сына – князя Юрия Дмитриевича, иконописца Андрея Рублёва. И главное – с укреплением мощи Москвы, с победами над волжскими булгарами, с жизнью и смертью царя Алексея Михайловича и приёмного сына Наполеона. И Пушкин весьма им интересовался.

Не случайно существует поговорка: «История пишется на небесах». Десятки миллионов людей и по сей день чтут преподобного Савву Звенигородского не только как исторического деятеля, а как подвижника, познавшего многие глубины духовной жизни. Ещё в XVI столетии было составлено самое первое в истории «Житие старца Саввы», а благая память о нём распространяется и по сей день.

Возможно, о нём Пушкин и написал:

Нам не дано предугадать,

Как наше слово отзовется,–

И нам сочувствие даётся,

Как нам даётся благодать.

Где родился, там и пригодился

«Засвидетельствовано, что поутру 3 декабря (16.12) 1407 года в окружении сподвижников скончался старец Савва, игумен Богородице-Рождественского Звенигородского монастыря. Почил он мирно. Братия же, собравшись на погребение, многие слёзы проливала, ибо отлучилась от кормника и учителя»...

Епифаний Премудрый

Кончина Саввы произошла, скорее всего, в небольшой пещерке, в скиту, близ основанного им монастыря, в полутора верстах от Звенигорода. Здесь старец проводил свои последние дни и ночи. Домовина с его прахом была поставлена у Царских врат построенного по его благословению Рождественского собора. Монастырская братия отпела покойного, а затем мощи его были положены тут же при входе, у правой стены под окном. Здесь шли службы, звучали молитвы и псалмы, а под самым куполом храма отражалось эхом единогласное пение. Никто не хотел, чтобы тело праведника скрылось в глубине погоста.

Весть о преставлении святого угодника быстро разнеслась по окрестностям, и все христолюбивые граждане Звенигорода, как знатные, так и простой народ, с великой любовью потянулись сюда, неся с собой недужных и больных.

Не прошло и десятилетия, как слух о старце распространился по русской земле. Люди уверовали в святость преподобного. Происходившие чудеса подтверждали их веру. Местное почитание начинало перерастать во всеобщее. И не истекло даже столетия, как народ уже называл его Саввой Сторожевским или Звенигородским Чудотворцем.

В середине XVI столетия старца официально причислили к лику русских святых, стали вспоминать о его деяниях и по крупицам собирать о нём сведения. В XVII вновь отстроили в камне его обитель. И затем он стал одним из самых известных духовных подвижников на Руси.

Место, связанное с последними годами его жизни, стало центром паломничества. Звенигородский монастырь посещают сотни тысяч людей в год, и по приёму гостей он едва уступает Свято-Троицкой Лавре и Серафимо-Дивеевской обители.

Известно, что продолжение деяний и житие после смерти становятся порой более ценными и важными, нежели даже во время самой жизни.

С приходом большевиков Саввино-Сторожевский монастырь был закрыт на семьдесят лет! Сначала здесь был концлагерь для белых офицеров, потом колония для малолетних, военный санаторий и т. д. Не сохранились ни ценности, ни документы. Но чудом сохранились мощи преподобного Саввы. И в августе 1998 года монастырь праздновал своё 600-летие. Мощи Преподобного были торжественно перенесены в основанный им монастырь.

Кто же такой был Савва?

Преподобный Савва стяжал себе добрую славу и уважение князей. Христолюбивый князь Георгий (Юрий) Дмитриевич однажды пришёл к блаженному Савве в Троицкий монастырь и упросил создать в его вотчине на удобном месте обитель. Тогда Савва и поселился на десять лет в пустынном месте на горе близ Звенигорода и основал здесь монастырь.

Не случайно считается, что Савва Сторожевский обладал настоящим даром предвидения. Главное доказательство – благословение, данное князю Юрию Звенигородскому перед его военным походом на Восток на волжских булгар. Маркелл Безбородый – мыслитель и летописец (в XVI столетии – автор самого первого «Жития» старца Саввы) написал: «Благоверный князь Георгий захотел однажды пойти войной на булгар и пришёл за советом к Савве. Святой помолился и, взяв честной крест, благословил его, сказав: «Иди, благоверный князь, Господь да будет с тобою, помогая тебе, и врагов своих одолеешь и с благодатью Христовой здрав возвратишься в своё отечество». Вроде бы ничего особенного и не произошло, но поход этот имел огромное значение, ибо от результатов его зависело будущее всей России.

По летописям, в 1395 году преподобный Савва благословил князя Юрия на поход в Волжскую Булгарию, который завершился полной победой и взятием 14 городов, включая Великий Булгар. Поход князя Юрия и благословение старца Саввы Сторожевского спасли не только Московскую, но и всю северно-западную Владимиро-Суздальскую русскую цивилизацию от полного уничтожения и исчезновения с карты истории.

Многое знал и хотел сделать Савва Сторожевский. От этого в материальном смысле ничего не осталось: ни книг, ни «картинок», даже предметов его обихода; неизвестно даже, как он выглядел. Разве икона кисти игумена Дионисия (написана около 1430 года) и знавшие старца иноки подтвердят схожесть его лика: «Подобием стар, сед, брада..., плешив, ризы преподобнические». И действительно, он всегда так изображался – с высоким открытым лбом – признаком недюжинного ума, и с густой седой бородой.

Но чего же достиг он, этот духовник, духовный покровитель князей великих!?

...А начало строиться и могло быть построено новое Восточное Православное царство. Без орды, без Литвы, без Византии... Строили Юрий Дмитриевич и Савва Русь Великую. И в Савве нашёл князь руководителя себе и наставника.

В результате «богатых» походов появилась возможность у князя Юрия осуществить свой план: построить уникальную Звенигородскую цивилизацию, вдохновенную старцем Саввой. Таким образом, дошли до нас первые и неповторимые образцы раннемосковской архитектуры – белокаменные соборы Звенигорода и Сторожевого монастыря, созданные в них Андреем Рублевым иконы и фрески.

Такой монастырь был необходим для многих нужд. Во-первых, это духовная опора, а во-вторых – это часть мирского града.

Отрок из неведомых земель

В самом юном возрасте, в середине 1350-х годов, Савва (впрочем, это имя он получил уже после пострига) изъявил желание пойти по пути служения Богу. Он самолично пришёл к Сергию Радонежскому и принял постриг в качестве его послушника. Принимая монашеский обет и постриг в монастыре, Савва намеренно скрыл своё высокое происхождение, заменил мягкие одежды на власяные рубахи. Так появились догадки, что он происходил не из простой семьи. Возможно, он был сыном именитых родителей, имеющих отношение к какому-то боярскому роду? В юности он мог иметь отношения к знаменитым сторожевым отрядам или был одним из разъезжих воинов-конников, которые дежурили на этой сторожевой зоне. Не потому ли о нём потом будут говорить как о защитнике Русской земли?

Выбрал главную дорогу

В XIV веке трудно было определить свой жизненный путь молодому человеку. Каким бы родством он ни кичился, но вариантов было всего несколько. Главное – судьба защитника, если не своего отечества, то, по крайней мере, собственного дома. Пахари и ремесленники, торговцы и бояре в определённый период должны были сложить свои инструменты и взяться за мечи, копья, рогатины или дубины, чтобы защитить своих близких и своё добро.

Над Русью в это время страшной силой висело непомерное ордынское иго, которое просто «высасывало» не только все соки, но и перспективы на возрождение или развитие. Поэтому родовитые бояре и их сыновья занимались и хозяйством и, когда надо, вставали в ряды воинов.

Но был, правда, ещё один путь. Путь духовный, связанный с жизнью православной церкви. Монастыри на Руси еще только строились и развивались, но церковь активно участвовала в политических и военных событиях. Поэтому выбор уйти в монастырь не означал отказ от мирской жизни.

Именно с этого времени стали расти слава и почитание Саввы вместе с влиянием Сергия Радонежского в Троицком монастыре.

Со временем Савва покинул эту обитель, чтобы начать новую жизнь в скиту близ Звенигорода.

У князя Юрия появляются средства для строительства. Он чеканит монеты. Именно на них стали изображать важнейший символ – именитого князя Юрия святого Георгия на коне, поражающего копьём змея. Георгий Победоносец появился на русских деньгах впервые. Позднее он станет символом Москвы.

Уникальную Звенигородскую цивилизацию строили два сильных духом и разумом человека: лидер духовный – Савва Сторожевский и лидер светский Юрий, сын Дмитрия Донского. Эта цивилизация была самой могучей для своего времени, очень крепкой, богатой и развитой. Она закладывала свой путь развития Русского государства, независимый от западного литовского влияния и от Византии.

Древний Звенигород стал пограничным городом. А от кого обороняться? Орда – на востоке, с запада – Литва. Но ведь русские князья оборонялись ещё и друг от друга.

Благодаря Савве Сторожевскому, новая крепость закрывала собой от вторжения незваных гостей и врагов, и прежде всего от Литвы. Но не крепость строил Савва Сторожевский или Звенигородский. Он обустраивал место свято. Оно не требовало высоких тылов и рвов. Оно основывалось на высоких помыслах и настоящей крепости духа. Савва Сторожевский придерживался заветов своего учителя Сергия Радонежского. Первым делом подвиги духовные, а уже потом дела мирские.

И нельзя отрицать факта, что именно Савва Сторожевский был вдохновителем и духовным наставником Андрея Рублева в 1390-е годы при росписи иконостасов для каменных храмов Успения и Рождества Богородицы.

На создание иконы «Троица» на Андрея Рублева оказал влияние, конечно же, Савва Сторожевский. Здесь был создан «Спас Звенигородский», «Архангел Михаил», «Апостол Павел» и другие.

Монастырские легенды

Из поколения к поколению передаются предания о событиях, которые когда-либо происходили в Звенигородском монастыре.

С именем Саввы связано множество чудес, два из которых (посмертные) стали историческими. Первое – это спасение преподобным Саввой царя Алексея Михайловича от медведя во время охоты, а второе – явление преподобного пасынку Наполеона Бонапарта Евгению Богарне в дни захвата французами Москвы в 1812 году. Богарне, не разорив, по просьбе явившегося ему старца, монастырь, успешно пережил эпоху наполеоновских войн, как и предсказал ему Савва, а его потомки породнились с русской царской семьёй и жили в России.

В 1837 году в Россию на праздник, посвящённый 25-й годовщине Бородинской битвы, приехал сын Евгения Богарне – Максимилиан, герцог Лейхтенбергский. От него в России и узнали историю, произошедшую с принцем в далёком 1812 году. Герцог Максимилиан вместе с императорской семьёй посетил Сторожевскую обитель и поклонился мощам преподобного Саввы, как и обещал своему умирающему отцу. Вскоре он сделал предложение великой княжне Марии Николаевне, любимой дочери государя императора Николая I. После получения высочайшего согласия на брак герцог принял православие, после свадьбы (1839 г.) молодожёны поселились в Санкт-Петербурге, где и сейчас можно видеть дворец герцогов Лейхтенбергских.

Невидимое иногда трудно заметить

По крупицам собирают сведения историки и летописцы о жизни преподобного старца, который именно в 1406–1407 гг. становится одним из главных старейших авторитетов и наиболее почитаемым духовным старцем, покровителем быстро развивающейся крепнущей Звенигородской цивилизации. Центр торговой и духовной жизни перемещается в Звенигород. В центе всех этих тенденций, конечно, стоит Савва – духовный наставник и прозорливец, сумевший видеть далеко вперёд возможность роста Русского государства.

Сюда массово идут паломники не только из простого народа, но и со стороны царственных домов (примеров множество). В настоящее время только в год Саввино-Сторожевский монастырь посещает до 300–500 тысяч паломников.

В это лето побывала в Звенигороде моя знакомая – Светлана Петровна. Брата привезла сюда с собой. Рука у него долго не заживала. Врачи отказались лечить. Промыли рану водой в источнике, в ручейках местных. Побрызгали и святой водой. Вернулись в Москву. На удивление быстро рана заживать стала и через какое-то время и следа не осталось.

Игумен Сторожевский Савва остаётся в памяти потомков как святой человек. И вся его жизнь до кончины и после кончины является общим наследием, которое будут осознавать потомки ещё долгое время.

Россия жива, пока жив хотя бы один из её праведников

А что касается чудес, то чудо – это такое явление, которое нарушает привычные законы природы, и, тем не менее – это истории, которые случаются с людьми в их реальной жизни. Это в бытовом понимании, а в богословском – это особое действие Божие, которое превышает естественный порядок вещей.

Известно, что каждый из канонизированных старцев помогает в каких-то определённых делах. Савва Сторожевский чаще всего помогает от различных физических и душевных болезней. Среди его чудес было много спасений людей от неизлечимых заболеваний. Некоторые из них были одержимы, другие – слепы или глухи, а третьи спасались молитвой от всевозможных немощей.

Во время Великой Отечественной войны Савва Сторожевский «напомнил» о себе. Под Москвой немцы развязали крупнейшее сражение. Но продвинуться вперёд они не могли. Надо сказать, что ни одна реликвия, ни одна постройка, ни один храм монастыря не пострадали от врага. А линия фронта проходила в трёх километрах от монастырских стен. Ветераны 144-й стрелковой дивизии потихоньку говорили: «Савва свой монастырь рукой прикрыл».

Небеса покоряются сильным духом

В конце 1990-х годов вся страна отмечала 600-летие основания Саввино-Сторожевского монастыря. Торжественные службы собрали множество народа – простых людей и государственных деятелей. Были здесь и лётчики. Зародилась у них идея построить свой храм, связанный с именем Звенигородского старца. Своим покровителем они выбрали Савву Сторожевского.

Так, в центре Военно-воздушных сил России на территории военного городка Балашихинского района был построен храм, освящённый в честь Саввы Сторожевского. Его теперь называют главным храмом отечественных ВВС.

В глухих городках открываются храмы и часовни. И не случайно теперь говорят, что духовный кормчий ВВС России – преподобный Савва Сторожевский – небесный покровитель их.

Молитва преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому Чудотворцу

В разных ситуациях православные могут читать молитву к преподобному Савве Сторожевскому. Мы приводим эту молитву в полном варианте.

О, пречестная и священная главо, небеснаго Иерусалима гражданине, Пресвятыя троицы обиталище, преподобие отче Савво! Велие инея дерзновение ко Всемилостивому Владыце, молися о стаде ограды твоея и о всех, по духу, чадех твоих: не премолчи вопия за ны ко Господу и не презри верою и любовию чтущих тя. Испроси, предстательством твоим, у Царя царствующих мир церкви, под знаменем Креста воинствующей; архиереем святительства благолепие; монашествующим доброе в подвизех течение; граду сему и всем градом и странам охранение, миру безмятежие и мир, глада и пагубы избавление; старым и немощным утешение и подкрепление; юным и младенцем благое в вере возрастание, в евангельском учении твердое обучение и в чистоте и целомудрии пребывание; вдовицам и сиротам милость и заступление; плененным отраду и возвращение; болящим исцеление; согрешающим дух сокрушения; бедствующим и всем; благодатной помощи требующим; благовременную помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих: споспешествуй, яко чадолюбивый отец чадом, и нам понести иго Христово во благодушии и терпении и всех управи в мире и покаянии скончати живот свой непостыдно и преселитися, со упованием, во обители небесныя, идеже ты, по трудех и подвизех, ныне водворяешися со ангелы и святыми, зря и прославляя Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Главным престольным праздником Саввино-Сторожевского монастыря со времён его основания считается престольный праздник монастырского собора – Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября (8 сентября по старому стилю).

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