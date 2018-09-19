Дружба на всю жизнь

В год окончания войны мы, 45 девочек-первоклашек, взявшись за руки, впервые вошли в класс. Могли ли мы тогда подумать о том, что спустя 73 года со дня, когда для нас прозвенел первый звонок на первый урок, встретимся, но уже не за партами, а за праздничным столом?

50 лет с окончания школы у Порхун Елены. 2005 год. Хозяйка в нижнем ряду крайняя справа

В этом году мы встретились в четырнадцатый раз! Могли ли мы предвидеть тогда, открывая букварь, как сложится наша учёба, а затем и жизнь? А сложилось всё замечательно: наше детство промелькнуло в стенах скромной, но очень дорогой нам школе. Прошли десять чудесных лет, и 21 июня 1955 года мы окончили 10 классов средней женской школы № 4 на улице 2-я Советская, 110. Сегодня это улица Красных Мадьяр, 110. С 1978 года здесь располагается специальная коррекционная школа-интернат для заикающихся детей.

В день окончания школы мы договорились: «Будем встречаться каждые пять лет, 21 июня в 18 часов у знаменитого танка «Иркутский комсомолец».

Очередная встреча состоялась в этом 2018 году. Обговорили – у кого соберёмся, кто и что приготовит на праздничный стол.

В 2016 году нашей женской средней школе № 4 исполнилось 100 лет. Мы с благодарностью вспомнили городского голову Иннокентия Михайловича Бобровского, который построил это двухэтажное кирпичное здание, когда в 1914 году было введено всеобщее начальное обучение.

На нынешней встрече мы отметили не только юбилей школы, но и 73-летие первого для нас звонка на первый урок, и 63-летие со дня окончания школы. К сожалению, директор коррекционной школы, которая теперь располагается в этом здании, не принял нас, когда мы хотели посетить школу в честь её столетия. А нам так хотелось бы побывать в кабинетах, в которых проходили наши детство и юность! Но это отношение директора хоть и огорчило нас, но не смогло помешать воспоминаниям...

Артюк Эльвира и Петухова Людмила перед экзаменом. Я справа

Встретившись, мы в первую очередь вспомнили своих милых педагогов, начиная с первой учительницы Варвары Ивановны Распопиной, которая сама рассаживала нас по партам.

Мы до сих пор благодарны ей за душевность и любовь к нам. Она научила нас выразительно читать, красиво писать, правильно считать. Её давно уже нет с нами, но она никогда не исчезала из нашей памяти.

С большим уважением мы вспоминаем и всех других педагогов: учительницу начальных классов Евгению Ивановну Алексину, учительницу ботаники, которая в пятом классе была у нас классным руководителем – Евстолию Ивановну, нашего классного руководителя в 8–10 классах, прекрасного учителя математики Миладу Иосифовну Алексееву и тоже математика Лидию Ивановну Киселёву.

С Миладой Иосифовной мы побывали на Падунских порогах, на Байкале в Листвянке.

Вспоминаем мы и Лидию Григорьевну Этинг, и Анжелику Васильевну Грибоедову, и Валентину Дугаровну Дондокову, и ныне здравствующую Лидию Ивановну Комарову, научившую нас грамотно писать, привившую нам любовь к литературе, чудесного физика Клавдию Иннокентьевну Бондину, историка, завуча школы Тамару Михайловну Незнамову, учительницу, которая дала нам прекрасные знания немецкого языка – Хадису Измайловну Муфтезаде, Валентину Никитичну Ворошилову, научившую нас работать с географическими картами, Лидию Анатольевну Михалеву, Льва Николаевича Бухмана. И, конечно же, хорошо помним учителя физкультуры, почётного гражданина города Иркутска Михаила Григорьевича Ветрова, учителя рисования Валерию Михайловну Литвинову, учителя начальных классов, позднее преподавателя русского языка Надежду Евдокимовну Карлаш.

Нам повезло с директором школы, энергичной, талантливой, строгой Августой Андреевной Телегиной. Она выпустила нас и перешла директором в школу № 63. Потом работала заместителем председателя Свердловского райсовета. Четыре раза избиралась депутатом этого же райсовета города Иркутска, удостоена званий «Заслуженный учитель РСФСР», «Отличник народного просвещения», награждена орденом «Знак почёта» и многими медалями.

Попова Светлана и Петухова Людмила на реке Ушаковка. Я справа

Все эти педагоги учили нас быть настоящими людьми. И это у них получилось. Многих из них давно нет с нами, но мы их вспоминаем их с благодарностью.

Мы помним, как сидели по два человека за партами чёрного цвета. На парте было круглое углубление для чернильницы, а по бокам ложбинки для ручек и карандашей. Писали перьями «уточка», позднее «звёздочка», фиолетового цвета чернила в стеклянных чернильницах-«непроливайках». Носили их в мешочках, привязанных к холщовым сумкам. Там же всегда были и пенал, и деревянная ручка...

В первых классах были мы октябрятами, а в пятом в классе старшая пионервожатая Галина Михайловна повязала нам красные галстуки, в девятом нам вручили комсомольские билеты. Ответственность возросла.

В 1–4 классах в школу мы ходили в простых платьицах, школьной формы ещё не было. Зимы были морозные, приходилось обувать валенки. Школьная форма появилась в 5–6 классах: коричневое платье, чёрный передник – в будние дни, а белый – в праздничные. И белый воротничок обязательно. У всех косички, в них вплетали чёрные или коричневые ленты, а белые – парадные. Другие цвета не допускались.

Каждый класс в порядке очереди дежурил по школе – следил за порядком на переменах, потому шума и беготни мы не знали, было спокойно.

Уроки физкультуры проходили в просторном спортивном зале, в котором мы бегали, прыгали, делали упражнения. В нём также были спортивные секции. В тёплое время года, весной и осенью, уроки физкультуры проходили на обширном спортивном школьном стадионе. Зимой на лыжах катались с горы, в районе 1-й Советской, сегодня на этом месте предприятие «ВАМИ». В актовом зале ежедневно проходила утренняя зарядка.

Возле школы был приусадебный участок, за которым в летние каникулы мы ухаживали. Работали разнообразные кружки: хоровой, кукольный, танцевальный и предметные. Одним словом, заняться было чем! Ходили на демонстрации 1 мая, 7 ноября, 9 мая. Собирали металлолом и бумагу.

Наша женская школа № 4 дружила с мужской школой № 9. Взаимно посещали вечера.

Приятно вспомнить о том, что в нашей школе учился Марк Давидович Сергеев (Гантваргер) – будущий знаменитый писатель, почётный гражданин Иркутска, заслуженный работник культуры.

В 1954 года школа стала смешанной, появились мальчики. Но наш класс выпускников «разбавлять» мальчиками не стали. Тогда мы жили единым, дружным коллективом и по сей день остались заветными подругами. Каждый живет интересной профессией, получил ту, которая по душе.

К большому сожалению, уже не стало шесть девочек, но мы их помним.

Вернусь к истории школы. 15 июня 1934 года нашей школе было присвоено имя легендарного летчика И. В. Доронина. В тот день его и ещё нескольких летчиков Иркутск встречал на железнодорожном вокзале. И. В. Доронину учащаяся нашей школы повязала пионерский галстук и сказала: «С гордостью будем носить ваше имя, постараемся во всём походить на вас!». Дети преподнесли ему два букета цветущей сирени. Во время учёбы мы об этом не знали. Я предлагаю работникам нынешней коррекционной школы-интерната № 11 этот вопрос поднять и установить на здании школы мемориальную доску.

В двухэтажном деревянном здании, рядом со школой, проживали наши учителя. Сегодня в нём располагается мастерская, проходят уроки труда.

О своей любимой средней женской школе № 4, о её интересной истории, о своих любимых учителях можно много рассказывать.

Нынешним выпускникам хочется дать совет: не забывать учителей, своих одноклассников. Не забывать свои школьные годы чудесные. Школьную дружбу сохранить на всю жизнь, и почаще встречаться. А нам уже за 80!

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ