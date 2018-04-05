25 марта в Культурно-выставочном центре в п. Старая Ангасолка состоялось открытие выставки известных иркутских художников Павла и Олега Авенариусов под названием «С любовью о Байкале».

Выставки живописцев неоднократно проходили в Культурно-выставочном центре на Байкале и сразу же полюбились посетителям. На открывшейся выставке природа в ярких и сочных красках, в своей богатейшей красоте предстаёт перед нами. Реалистичные пейзажи Павла Анатольевича написаны с необычайной точностью, красотой и любовью. В творчестве Олега Павловича царит лёгкость, непринуждённость, одухотворённость.

Немного об авторах

Павел Анатольевич Авенариус, член Союза художников России, окончил заочный народный университет искусств им. Крупской, отделение живописи и графики, неоднократно участвовал в зональных выставках в Красноярске, а также в областных и городских выставках. Работы художника размещены в Москве в галерее Останкино, в Новосибирской, Омской картинных галереях, в Иркутской государственной экономической академии, а также в частных коллекциях граждан России, Швейцарии, Голландии, Германии, Польши, Японии, Южной Кореи, Китая, Израиля, США.

В своём творчестве он неоднократно обращается к теме Байкала. С 1991 Павел Анатольевич путешествует по живописнейшим местам священного озера. Пейзажи художника созвучны стихам и тихой музыке. Что бы он ни писал: громады скал, бескрайнюю байкальскую ширь – во всём чувствуется сердечный трепет художника перед природой, которую он воспринимает, как величайший дар.

Олег Павлович Авенариус учился в Керченской художественной школе под руководством заслуженного художника СССР Р.В. Сердюка. С 1986 г. по 2008 г. служил в Российской армии на различных офицерских должностях, не прекращая заниматься живописью.

Этюдный материал для своих полотен брал на пленэрах в живописных местах Крыма, по рекам Урала, Сибири и, конечно, на величественных и суровых просторах Байкала.

Олег Павлович неоднократно участвовал в городских, региональных и международных выставках. Многие его работы находятся в частных коллекциях России, Японии, Китая, Испании.

Полотна Павла Анатольевича, посвящённые Байкалу, никого не оставят равнодушным.

Выставка будет открыта в течение нескольких месяцев.

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