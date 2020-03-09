ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как избавиться от эффекта унылых губ после 50 лет: причины и методики
-50-
Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические...
Прожитые жизни
2016-04-06-02-50-15
Умер человек. — Здравствуй, Господи. — Здравствуй. Скажи, доволен ли ты прожитой жизнью?
Последние слова
2016-05-01-02-54-25
Одна пожилая женщина рассказывала:
﻿Бабуля
2020-03-02-06-17-05
– Ещё водки. – Костя махнул бармену нетвёрдой рукой.
Рабочие руки
2016-05-01-02-15-03
Нищий пришёл к богатому скряге. Богач спросил его: — Сколько у тебя дома человек?

Рассказы. Ирины Апарченко
Ирина Апарченко   
09 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

0603 8 2 aparchenko

«Восточное» единоборство

День начался как обычно, то есть с заботы «что есть». Гречку готовила позавчера, пшёнка что-то зачастила ко мне в гости, а не обратить ли взгляд в сторону Востока… Эти манящие, незнакомые названия: маш, нут, чечевица… Так и представляется горячее пикантное блюдо с запахом пряных трав, заманчивым видом дымящейся тарелки с веточкой зелени и умиротворяющим послевкусием… Выбор пал на чечевицу зелёного цвета в хрустящем, наполовину прозрачном пакете. Судя по надписям о её пользе, даже витамины из аптеки уже не понадобятся.

Рассказы. Ирины Апарченко

И вступила я в борьбу за извлечение этой самой пользы.

Казалось, что всё сделано как положено – отмерено, поставлено, доведено, уменьшено… После открывания крышки я удивлённо попробовала вполне твёрдые зёрнышки, которые повыскакивали из своих полупрозрачных, жёстких, похожих на целлофан, оболочек… Что за дела? В оранжевой чечевице их точно не было, я же помню!

Увидев моё изумлённое лицо, сидящий неподалёку кот, который обычно интересуется всеми съедобными запахами, осторожно перебазировался подальше.

Сдаться, не добыв обещанной пользы? Ну нет!

Сначала было увеличено время готовки – нет, чечевица не сдалась. Глянув в спасительные сети Интернета, приметила рецепт чечевицы с тыквой – она была призвана сделать вкус блюда бархатистым, слегка карамельным…

Бархат и целлофан? Интересное сочетание, подумалось мне… Но тыквы не было, и её роль пришлось поручить кабачку – сочному, раннему, явно китайского происхождения, что вполне могло облегчить взаимопонимание двух восточных продуктов.

В ход пошли всевозможные приправы и дополнительное время, за которое вполне мог бы приготовиться достойный сибирский обед. Запах блюда приобретал желанные аппетитные нотки, но цвет… Цвет был неописуем. Зелёно-болотно-коричневатый со светлыми, по-весеннему нежными крапинками кабачка… Где-то же я недавно подобное необычное блюдо видела… Да, по телевизору! Это была яичница, в которой белки были взбиты с маслинами в тёмную массу и добавлены солнышки желтков! Блюдо гордо называли изысканной и креативной «чёрной яичницей»…

Ну конечно же, для успеха в единоборстве с чечевицей непременно нужен блендер! Взбить немедленно! И маслица, маслица туда непременно!

Когда действо было завершено, я получила нежное, пряноватое пюре со сливочным вкусом, но такого цвета, что фото точно не прилагаю.

Да и вкусом победы это не назовёшь… Пусть будет ничья.

Так и хочется добавить – выполнено НЕ профессионалом, умоляю, не повторяйте!

Сумерки

Вечер только начинался. Тени деревьев постепенно теряли отчётливость, расползались по снегу, растворялись в сумеречной загадочности. Краски дня понемногу тускнели, дневной полноцветный мир неторопливо становился чёрно-белым со всеми переходными оттенками.

Свеча загорелась не сразу – фитилёк упрямо клонился набок, и небольшая огненная горошина перекатывалась по нему лениво и неспешно, пока не превратилась в маленький дрожащий язычок на так и не распрямившемся фитильке.

Сквозь прозрачное тонкое стекло кружки, освещённое пляшущими отблесками, было видно, как чайные листья разворачивались, отдавая настою древнюю пряную силу, превращались в ароматное зелье, исцеляющее усталую душу… И привычный домашний мирок отступал, и взгляд непроизвольно тонул в заоконном лесном покое, и тончайшей золотистой вязью высвечивались тающие вечерние облака на самом краю неба…

Сумерки медленно густели. Ветви берёзы с тонкими нервными пальцами уютно устроились на сосновых лапах, и степенно шагал по тропинке человек, словно запоздалый странник...

Каждый глоток чая приятно-горячей волной разливался по телу, и казалось, что время замерло вместе с природой, и не будет конца этим сумеркам, этому вечеру, этому тягучему и сладкому ощущению покоя и вечности.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 