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Рассказы. Ирины Апарченко
|Ирина Апарченко
|09 Марта 2020 г.
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«Восточное» единоборство
День начался как обычно, то есть с заботы «что есть». Гречку готовила позавчера, пшёнка что-то зачастила ко мне в гости, а не обратить ли взгляд в сторону Востока… Эти манящие, незнакомые названия: маш, нут, чечевица… Так и представляется горячее пикантное блюдо с запахом пряных трав, заманчивым видом дымящейся тарелки с веточкой зелени и умиротворяющим послевкусием… Выбор пал на чечевицу зелёного цвета в хрустящем, наполовину прозрачном пакете. Судя по надписям о её пользе, даже витамины из аптеки уже не понадобятся.
И вступила я в борьбу за извлечение этой самой пользы.
Казалось, что всё сделано как положено – отмерено, поставлено, доведено, уменьшено… После открывания крышки я удивлённо попробовала вполне твёрдые зёрнышки, которые повыскакивали из своих полупрозрачных, жёстких, похожих на целлофан, оболочек… Что за дела? В оранжевой чечевице их точно не было, я же помню!
Увидев моё изумлённое лицо, сидящий неподалёку кот, который обычно интересуется всеми съедобными запахами, осторожно перебазировался подальше.
Сдаться, не добыв обещанной пользы? Ну нет!
Сначала было увеличено время готовки – нет, чечевица не сдалась. Глянув в спасительные сети Интернета, приметила рецепт чечевицы с тыквой – она была призвана сделать вкус блюда бархатистым, слегка карамельным…
Бархат и целлофан? Интересное сочетание, подумалось мне… Но тыквы не было, и её роль пришлось поручить кабачку – сочному, раннему, явно китайского происхождения, что вполне могло облегчить взаимопонимание двух восточных продуктов.
В ход пошли всевозможные приправы и дополнительное время, за которое вполне мог бы приготовиться достойный сибирский обед. Запах блюда приобретал желанные аппетитные нотки, но цвет… Цвет был неописуем. Зелёно-болотно-коричневатый со светлыми, по-весеннему нежными крапинками кабачка… Где-то же я недавно подобное необычное блюдо видела… Да, по телевизору! Это была яичница, в которой белки были взбиты с маслинами в тёмную массу и добавлены солнышки желтков! Блюдо гордо называли изысканной и креативной «чёрной яичницей»…
Ну конечно же, для успеха в единоборстве с чечевицей непременно нужен блендер! Взбить немедленно! И маслица, маслица туда непременно!
Когда действо было завершено, я получила нежное, пряноватое пюре со сливочным вкусом, но такого цвета, что фото точно не прилагаю.
Да и вкусом победы это не назовёшь… Пусть будет ничья.
Так и хочется добавить – выполнено НЕ профессионалом, умоляю, не повторяйте!
Сумерки
Вечер только начинался. Тени деревьев постепенно теряли отчётливость, расползались по снегу, растворялись в сумеречной загадочности. Краски дня понемногу тускнели, дневной полноцветный мир неторопливо становился чёрно-белым со всеми переходными оттенками.
Свеча загорелась не сразу – фитилёк упрямо клонился набок, и небольшая огненная горошина перекатывалась по нему лениво и неспешно, пока не превратилась в маленький дрожащий язычок на так и не распрямившемся фитильке.
Сквозь прозрачное тонкое стекло кружки, освещённое пляшущими отблесками, было видно, как чайные листья разворачивались, отдавая настою древнюю пряную силу, превращались в ароматное зелье, исцеляющее усталую душу… И привычный домашний мирок отступал, и взгляд непроизвольно тонул в заоконном лесном покое, и тончайшей золотистой вязью высвечивались тающие вечерние облака на самом краю неба…
Сумерки медленно густели. Ветви берёзы с тонкими нервными пальцами уютно устроились на сосновых лапах, и степенно шагал по тропинке человек, словно запоздалый странник...
Каждый глоток чая приятно-горячей волной разливался по телу, и казалось, что время замерло вместе с природой, и не будет конца этим сумеркам, этому вечеру, этому тягучему и сладкому ощущению покоя и вечности.
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