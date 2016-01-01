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Первейшее достоинство народа. Язык А. С. Пушкина – язык нашего современника
А. М. Бородин   
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Пушкин был и остаётся нашим современником, потому что созданный им язык – это не просто набор слов, это «действующая модель мира», которая открывает людям важные для них тайны, делает ясными и жизнь, и их собственную душу, чувства и мысли. Н. В. Гоголь в 1834 году сказал, что Пушкин – это русский человек через 200 лет в его развитии.

Следовательно, отношение к поэту, к его языку – это своего рода лакмусовая бумажка, по которой можно распознать отношение любого человека к России. Уже минуло 180 лет со дня убийства Пушкина. Насколько мы продвинулись в формировании той модели русского человека, какую представлял себе Гоголь? За последние полтора века мы смогли познакомиться с версиями Пушкина-консерватора и Пушкина-революционера, Пушкина-патриота и Пушкина-интернационалиста, Пушкина-монархиста и Пушкина-демократа, Пушкина-атеиста и Пушкина-православного христианина... Всё это свидетельствует о том, что одной из замечательных особенностей литературного дела поэта является исключительное разнообразие и разносторонность его творчества, широчайший охват им всех возможных родов, видов, форм национального искусства слова, величайшим создателем которого он у нас и стал.

Быть может, главная заслуга Пушкина состоит в том, что он создал замечательно экономичный язык, равного которому для живого общения не было в то время, да нет и ныне. Это тот язык, каким должны говорить культурные российские политики, экономисты, бизнесмены, просто работающие в разных сферах жизни люди. Эти люди ждут, когда с экрана телевизора скажут об «экономическом положении страны» для всех понятным языком, то есть:

Как государство богатеет,

И чем живёт, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет.

Сегодня же на людей не действуют цифры статистики. И при всех наших замечательных показателях, о которых нам сообщают средства массовой информации: о возрастании золотовалютных запасов, об увеличении Стабилизационного фонда, о возрастании темпов роста экономики, – ощущение возможной и вполне допустимой личной катастрофы не покидает миллионы людей.

В кругу исторических раздумий Пушкина одно из ведущих мест занимают судьбы русской нации, русского национального государства. В изложении исторических событий поэт в основном следовал за «Историей Государства Российского» Н. М. Карамзина. Из неё взял он почти весь фактический материал. В результате были созданы произведения в высшей степени своеобразные, несравненные по своей художественной силе и вместе с тем почти совершенно лишённые художественного вымысла. В его произведения включается главная социальная сила, имеющая решающее значение, – «мнение народное». И в этом плане, как мне кажется, удивительным образом его последняя фраза в «Борисе Годунове» перекликается с сегодняшним днём: «Народ безмолствует».

Отчего же так? Народ ждёт от правителей наших ответа на простые, насущные вопросы: что мы строим, куда идём? Вот как на эти вопросы отвечает В. В. Путин: «Главная наша задача: повысить уровень конкурентной способности. Сделать страну конкурентоспособной во всём: в науке, в политической системе, в экономике, в культуре. Если мы не будем конкурентоспособны, мы сойдём с арены. Каждый день исчезает какое-то количество животных. И язык, кстати, тоже. Государства и народы исчезают медленнее, но это тоже происходит. И у нас эта опасность не ликвидирована». Так говорил президент Российской Федерации во время беседы с группой молодых писателей.

Итак, существование «великого», «могучего», «свободного» под угрозой? Известно, что русский язык является международным языком наравне с английским, испанским и китайским и занимает одно из первых мест в мире по количеству говорящего на нём населения. Но некоторые учёные утверждают: через четверть века русский язык перестанет быть мировым, а число его носителей уменьшится вдвое. К сожалению, этот процесс набирает обороты. О том свидетельствуют события на Украине... А недавно президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о полном переводе казахской письменности с кириллицы на латиницу к 2025 году. Ранее аналогичное решение было принято властями Киргизии.

Язык есть первейшее достоинство человека. Следовательно, свой язык есть первейшее достоинство народа. Но каким средством может процветать и возвышаться словесность? Единственным! Когда все любят свой язык, говорят на нём, читают книги. Пушкин и его предшественники своим творчеством создали тот литературный язык, на котором мы сейчас говорим и пишем.

Язык Пушкина – язык историка. Перечисляя в одной из незаконченных статей 1830 года, «что нужно драматическому писателю», Пушкин называл наряду с «живостью воображения» «догадливостью» «философию» и «государственные мысли историка».

«...Недаром многих лет

Свидетелем господь меня поставил

И книжному искусству вразумил;

Когда-нибудь монах трудолюбивый

Найдёт мой труд усердный, безымянный.

Засветит он, как я, свою лампаду –

И пыль веков от хартий отряхнув,

Правдивые сказанья перепишет»...

Созданная Пушкиным система ценностей по-прежнему жива, ибо в высшей степени органична. Даже в курьёзах и в частностях исторической жизни он своим пером мог пролить свет на самые тёмные загадки бытия. Много интересного и важного говорит Пушкин в лирических отступлениях «Евгения Онегина». Например, Онегин из Москвы едет в Нижний Новгород:

«.................. пред ним

Макарьев суетно хлопочет,

Кипит обилием своим.

Сюда жемчуг привёз индеец,

Поддельны вина европеец,

Табун бракованных коней

Пригнал заводчик из степей,

Игрок привёз свои колоды

И горсть услужливых костей,

Помещик – спелых дочерей,

А дочки – прошлогодни моды.

Всяк суетится. Лжёт за двух,

И всюду меркантильный дух».

Сегодня этот «меркантильный дух» действительно повсюду. Выходит, Пушкин всё это предвидел...

Существовали исторические периоды, когда один язык навязывался целым народам. В средние века, в эпоху господства католической церкви, это была латынь. В настоящее время, в связи с экономической экспансией США, то же самое можно сказать об английском языке. Но следует заметить, что преимущественно распространяется тот язык, который преследует прагматическую эффективность. В результате миром завладевает эпидемия продажности, о чем писал в своё время И. А. Ильин: «На наших глазах люди, которых мы считали идейными и стойкими, начинают политически двурушничать, приспосабливаться из-за денег и фигурирования, придумывать двусмысленные лозунги и всячески затушёвывать черту, отделяющую добро от зла и верность от предательства».

В письме к Чаадаеву Пушкин чётко определяет собственную позицию к своему отечеству: «...я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человек с предрассудками – я оскорблён, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог её дал».

События последних лет на международной арене подтверждают слова Пушкина: «Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна».

В 1830 году во Франции в печати и в парламенте заговорили о вооружённом вмешательстве в русско-польские отношения, опять стали повторять, что Россия – колосс на глиняных ногах. Пушкин в стихотворении «Бородинская годовщина» разразился гневной тирадой:

«Но вы, мутители палат,

Легкоязычные витии,

Вы, черни бедственной набат,

Клеветники, враги России!

Что взяли вы?... Ещё ли росс –

Больной, расслабленный колосс?

Ещё ли северная слава –

Пустая притча, лживый сон?

Западноевропейская пресса и позднее неоднократно пользовалась выражением «колосс на глиняных ногах», применяя его для характеристики не только царской России, но и Советского Союза. Была и проверка предполагаемого состояния. Чем это обернулось – известно. Но то были времена, когда «народы, распри позабыв», в великую семью соединились... Ныне положение иное.

Понятно, что вместе с общим культурным подъёмом страны, с её быстрым техническим развитием, неизмеримо возрос фонд интернациональной лексики. Но нельзя отказываться от завета Пушкина: «Всё должно творить в этой России и в этом русском языке». Умнейший человек России, по словам императора Николая I, человек, создавший «энциклопедию русской жизни», по словам В. Г. Белинского, человек, который прекрасно знал историю, двор, свою среду, разбирался в тончайших нюансах отношений между мужчинами и женщинами, – был и остаётся нашим современником.

В условиях, когда по сравнению с пушкинским временем крайне обострилась борьба за душевное здоровье народа, за цветущие многодетные семьи против самоубийственного для жизни культа однополых браков, от которых пахнет смертью, – нам без Пушкина не обойтись. Поэтому актуальным остаётся завет И. С. Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе которых блистает опять-таки Пушкин! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии творить чудеса»!

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