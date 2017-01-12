Однажды в Париже

«Вот и январь накатил, налетел, бешенный, как электричка...» – пелось в одной из песен Булата Окуджавы...

Да, наступил новый, 2017 год, объявленный в нашей стране Годом экологии. Поэтому и я в своей рубрике решил больше уделять внимания экологической теме. А ещё это год столетия Октябрьского переворота, подобно которому, будем надеяться, уже не будет в нашей стране. Но это так, попутные мысли...

Этот же материал – отрывок из моего нового рассказа, в котором как раз и идёт речь о проблемах экологических.

Дело в том, что в 1993 году под эгидой ЮНЕСКО одной из иркутских фирм «Трэк» была осуществлена велосипедная экспедиция «Пекин – Париж», которая наглядно показала, что при помощи энергии собственных мышц на экологически чистом виде транспорта можно за пять месяцев пути преодолеть огромные расстояния, не нанося ущерба окружающей природе.

Из сорока восьми человек из разных стран, стартовавших 3 мая из Пекина, до Парижа 4 октября доехало только пять человек. Все они были россияне и четверо из них – сибиряки.

Доклад в штаб-квартире ЮНЕСКО по результатам экспедиции было поручено сделать мне. Об этом и пойдёт речь в статье.

Наша пресс-конференция в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась где-то в середине октября. Народу на ней было немного – человек двадцать. В основном это были чиновники экологических организаций из разных стран, переводчики да три-четыре журналиста.

В своём десятиминутном докладе я решил говорить, как мне казалось, о простых и очевидных приоритетах. Об энергосберегающих технологиях, о том, что так называемый технократический прогресс, на который уповает всё цивилизованное человечество, – это скорее регресс, поскольку природные ресурсы Земли варварски расхищаются и быстро истощаются в угоду немногочисленных стран и людей, желающих любой ценой жить комфортнее. И что самый обычный грек из своей древней Греции был более умён и приспособлен к жизни, чем любой нынешний обыватель, который приходит в ужас от отключения электричества...

Один из нетерпеливых слушателей, профессор из Германии, перебив меня, спросил:

– Так вы что же, призываете нас снова к сохе, лошади, в средневековье?!

– Нет, к этому я не призываю, поскольку и сам люблю тёплый туалет. Но если человечество хочет выжить, ему придётся искать альтернативные энергетические ресурсы, безвредные для природы, например, энергию ветра и солнца. Придётся думать о самых важных для всего живого вещах: чистой воде, воздухе, почве... Одним словом, человек должен научиться жить в гармонии с природой, а не насиловать её, как это происходит ныне: перекрывать плотинами реки и создавать искусственные моря, прозванные в народе водогноилищами, безжалостно вырубать тайгу... Подобных примеров можно привести множество. А поставщиком экологически чистой продукции, в том числе продуктов питания, и в этом я просто уверен, может стать Россия...

– Ну, вы и фантазёр, молодой человек! – снова перебил меня немецкий профессор. – Что и кому может поставлять Россия, если она почти всё закупает сейчас на Западе?

– Но вы же не будете спорить с тем, – парировал я своему оппоненту,– что одни только химические предприятия Дюссельдорфа «съедают» почти весь кислород, производимый весьма хилыми лесами Германии? И если бы не было глобального переноса воздушных масс, то вам в вашей стране было бы просто нечем дышать? К счастью, для вас на планете ещё осталась пара «лёгких» – тропические леса Амазонки и сибирская тайга. И молите бога, что обруганный всеми «железный занавес» не препятствует доступу к европейцам воздуха из России. Так что это и есть самый главный и жизненно необходимый продукт нашего импорта в Европу. Я уж не говорю про воду, стоимость которой в недалёком будущем перекроет и нефть, и золото – здесь Россия тоже в лидерах. Да один только наш Байкал способен снабжать питьевой водой в случае необходимости не только вашу хвалёную Европу, но и всё население Земли в течение нескольких десятков лет...

...Мы ещё долго потом спорили с господином Вилли (так звали того германского профессора) на темы экологии и экономики. Например, говорили об обмене продуктов, поставляемых в нашу страну, на обычную бумагу, именуемую почему-то «твёрдой валютой». Об этом хорошо было написано в романе итальянского писателя Альберто Моравия «Чачора». Там есть такой поучительный эпизод. Когда во время войны перекупщице, приехавшей из Рима, простой крестьянин из небольшой итальянской деревеньки отказывается продавать сыр даже за очень большие деньги.

– Он что у тебя, золотой?! – в сердцах восклицает перекупщица.

– Нет, синьора, он не золотой. Но сыр гораздо дороже золота. Потому что золото вы есть не будете.

Так и я пытался убедить своего европейского оппонента – что чистая вода и воздух дороже йогуртов и бумаги, именуемой деньгами, что ценность чистой воды становится очевидной для большинства европейцев. И даже привёл тому ещё один пример. По дороге в Париж, в городе Пльзень, на знаменитом пивоваренном заводе мы подарили чешским технологам пятилитровую бутыль с байкальской водой. Так чешские пивовары не только пообещали сварить из нашей воды уникальное пиво, но и полдня поили нас своим чудесным напитком, да ещё и в дорогу загрузили в нашу машину несколько коробок.

...Заканчивал то своё выступление перед экспертами ЮНЕСКО я словами прекрасного французского писателя и лётчика Антуана де Сент-Экзюпери, которые он посвятил воде:

«Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобой наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь. Ты величайшее в мире богатство, но и самое непрочное, – ты, столь чистая в недрах земли... Ты не терпишь примесей, не выносишь ничего чужеродного, ты божество, которое так легко спугнуть...»

А потом, взглянув на профессора Вилли, привёл ещё одну цитату из Экзюпери: «Если кто-то мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет меня этим, но, напротив, обогащает меня».

Французы, присутствующие в этом небольшом зале, в ответ на чтение этих цитат согласно и синхронно закивали головами. А я продолжил уже своими словами:

– Эта простая, но очень глубокая мысль Экзюпери о воде и об отношениях между людьми говорит, в общем-то, о том, что все мы на нашей маленькой планете Земля, которую можно объехать даже на велосипеде, не причиняя никакого вреда природе, находимся в одной лодке и связаны друг с другом. Поэтому я и обращаюсь к вам, международным экспертам по экологии, с просьбой по содействию включения Байкала в список Всемирного наследия. Чтобы впредь это уникальное озеро могло быть под защитой мировой общественности и не зависело от головотяпства отдельных, пусть даже и очень высокого ранга, чиновников нашей страны. Которые не могут до сих пор закрыть Байкальский целлюлозный комбинат, сбрасывающий свои отравленные стоки в уникальный водоём.

Что самое удивительное – через несколько лет Байкал действительно был включён в список Всемирного наследия. А ещё через какое-то время, но уже в двадцать первом веке, был закрыт и печально известный Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, столько десятилетий сбрасывающий отходы своего производства в это уникальное озеро.

О вредоносности сточных вод для священного моря я написал в своё время в разных газетах и журналах не один десяток статей. Так что, скромно надеюсь, что и в закрытии БЦБК и во включении Байкала в список мирового наследия есть и моя, пусть маленькая, толика...