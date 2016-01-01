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О месте под солнцем
Евгений ДЕРКАЧ   
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Бывая довольно часто в США в качестве гостя у своих родственников, мне приходилось встречать там наших соотечественников, которые так и не смогли найти свое место под солнцем в этой «ихней» Америке. «В России, – жаловались они, – мы были неплохими врачами, учёными, инженерами, конструкторами, писателями, а тут, за границей, у нас вдруг не оказалось никаких шансов на трудоустройство и более-менее сносное существование». И вот теперь они вынуждены были часами просиживать на лавочках в парках, существуя только на пособие. А пойти, например, в дворники, развозчики пиццы, охранниками, спасателями в бассейны – оказалось выше их чести и достоинства. Вот и оставалось лишь только рассказывать таким же отдыхающим или случайным прохожим-землякам о славной жизни на малой родине, о прежних достижениях в профессии, да о своей былой значимости.

Не смогли эти люди реально оценить ситуацию, поверили когда-то рассказам о «золотом тельце», неограниченных возможностях и прелестях в Штатах и особенно о несоизмеримых зарплатах у «них» и у «нас». Вот только не поняли одного – много, ох как много надо знать и уметь в стране, диктующей миру свою волю, чтобы занять подобающее положение в обществе, найти соответствующее твоему таланту и способностям место. Иначе – пособие, бесполезное время препровождение у телевизора, в лучшем случае – воспитание внуков, прогулки с ними по многочисленным аллеям парка или игры на детских площадках. А тебе ещё ох как далеко до 67 лет – времени законного выхода на пенсию в этой стране.

Уверен, что поколение 80-х и начала 90-х годов меньше всего думало о колбасе, «сникерсах», кока-коле, жвачке, когда говорило о жизни на Западе. После распада СССР и «победы» так называемой демократии и рынка, молодые специалисты в своей стране оказались у разбитого корыта, без достойной зарплаты, без уверенности в будущем. Вот и позвала их в дальнюю дорогу неведомая идеальная реальность, дающая возможность человеку проявить себя как личность, показать, на что способен, найти применение своим знаниям. Конечно, хотелось и признания, удовлетворения амбиций, присущих молодым людям.

Но в отличие от нынешней, точнее, ещё недавней России, с её непонятной идеологией и кадровой политикой, когда «сапоги может тачать пирожник», а возглавлять по кумовству вооруженные силы страны знаток мебельного производства, командовать в стране «неограниченных возможностей» многогранной железнодорожной отраслью, сельским хозяйством или медициной не могут люди, не имеющие к этим профессиям профильного образования. А уж тем более – не имеющие к этому никакого отношения, да и особого желания.
Перечислять все перекосы нет смысла. В Америке уважают одарённых людей, учёных с неординарным мышлением. А среди них – особенно упорных, самоотверженных людей, умеющих преодолевать трудности ради осуществления достойной мечты.

Так что трудно приходится здесь российским иммигрантам с постсоветского пространства. Им практически приходится начинать свою жизнь заново, строить свою карьеру с нуля, даже если ты на своей родине чего-то добился. В Америке, наверное, как и в других западных странах, старые заслуги не берутся в расчёт. Но ведь остается твой ум, твоя профессиональная база, твой максимализм и стремление чего-то достичь в своём деле. Если даже ты приехал с сотней долларов, одной сменой белья, двумя-тремя книгами классиков – ты привез с собой очень многое. Ты привез дополнительно свой характер, свои взгляды на жизнь, свое упорство и волю. Твоя личность не уйдет в песок, она обязательно проявит себя в любом месте. Нет, не сразу, но проявит с помощью характера, упорства. Поможет быстро освоить трудный английский язык, уяснить особенности «их» жизни, «их» устоев, правил игры на правовом и профессиональном поле.

Это касается не только учёных, но и обыкновенных рабочих. Я запомнил рассказ одного моего нового знакомого, который вытянул счастливый «зелёный билет» у себя на родине в Казахстане, дающий ему право, как и 500 соотечественникам, перебраться в Америку. Он на родине был хорошим спортсменом, позже работал охранником на одном из предприятий. Женился, имеет двоих детей. Товарищи описали ему рай в стране «неограниченных возможностей». Но действительность поломала все грёзы. Даже снять квартиру оказалось большой проблемой, поскольку не всё решали деньги – кредитная история лежит здесь в основе всех приобретений, включая прописку, жилье, автомашину.

– Здесь надо работать, работать много и честно, иначе потеряешь место, – поделился со мной Андрей, – И я сразу понял, что не надо винить других в своих неурядицах, ждать подачек, надеяться на волю случая. Досконально изучу язык, привыкну к новым ценам, которые значительно выше, чем в Казахстане. Уже приспособился покупать продукты питания, запчасти, масла и бензин на подержанный автомобиль не в своём богатом районе, а в бедном, где все это стоит в полтора раза дешевле. Решил вот поменять свою работу на более высокооплачиваемую, хотя может и не такую престижную. Жена тоже учится, практически заново, чтобы подтвердить диплом медсестры. Профессия врача здесь – одна из самых престижных и хорошо оплачиваемых. Скоро и дети пойдут уже в школу. Ничего, как-нибудь прорвемся...

Андрей приказал себе забыть о том, что потеряно, думать только о том, что предстоит, о том, что осталось. А осталось у него желание открыть дверь в новую жизнь.

Со многими пришлось беседовать во время «летних каникул» в Америке у сына и невестки. Чаще всего в поле моего внимания попадали молодые учёные из России, которые смогли соизмерить свои возможности с условиями новой жизни, подумать о том, какую реальную ценность могут и готовы принести в другом для них мире.

Жесткая реальность раскрывает в людях неведомые ранее потенциальные возможности, помогает освоить новую специальность. Так, одна из подруг невестки, биолог по образованию, работник одной из лабораторий престижного научного заведения, кандидат наук, в связи с сокращением вынуждена была стать временно воспитателем детского дошкольного заведения. И что, получилось это у нее: родители не могли нарадоваться новой русской воспитательнице, дети привязались к ней. Сколько было слёз тех и других, когда Наталья нашла работу по специальности и уходила из садика. Главное, не бояться любой работы, которую необходимость или стечение обстоятельств подкидывают на жизненном пути. Наталья не только освоила новую специальность, но и преуспела в ней. Почерпнула для себя много нового, что пригодилось в дальнейшем.

Для большинства российских инженеров палочкой-выручалочкой стало программирование. И хотя ситуация на рынке программистов изменилась, работодатели предпочитают молодых и энергичных русских, тех, кто окончил престижные заведения, легко ориентируется во всех тонкостях компьютерного дела. Таким оказался и наш сын Игорь, дочь которого, наша внучка, пошла по стопам отца и выучилась на инженера-электронщика. Можно гордиться тем, что именно русская девушка избиралась помощником преподавателя университета и растолковывала технические науки отстающим в учёбе, что она входит в различные ассоциации женщин-инженеров. А в летние каникулы она не отдыхала. После первого и после второго курса Мэрилэндского университета работала в Техасе, затем в Лас-Вегасе в самых известных в мире компьютерных концернах. От нескольких фирм получила приглашение на работу. И это было после окончания ею третьего курса.

Нас с женой мучает вопрос: а как бы сложилась судьба внучки в России, стоит ли жалеть об отъезде детей в далёкую страну из-за того, что они не смогли реализовать свои желания и возможности в нашем новом, уже буржуазном обществе? Они потратили немало времени, нервов и усилий, чтобы добиться высот в том деле, которым загорелись во время учёбы сына в МФТИ и невестки во втором московском медицинском институте.

И в современной России, и в странах Западной Европы, и в США дети не поймут родителей-учёных, торгующих ради них китайскими товарами или пиццей, так как они очень ценят успех и всё, что он с собой приносит. Другое дело, как и кем достигается этот самый успех (понимай – деньги) у нас и на Западе. За всё в этой жизни приходится платить в прямом и переносном смысле. Хочется, чтобы плата соответствовала твоему вкладу в развитие предприятия, области, общества. И те 700-800 тысяч рублей месячной зарплаты высших наших чиновников, а тем более депутатов и топ-менеджеров я бы не приравнял к пятнадцати тысячам долларов моей внучки во время трехмесячной работы в концерне мирового уровня по развитию электроники и компьютерной техники последнего поколения, к её 10-тысячной месячной зарплате сегодня.

Как нам вернуть российские мозги в Россию, и как остановить их утечку? Как и какими силами построить инновационную экономику? Есть ли выбор любимой и высокооплачиваемой работы не в Америке, не в какой другой стране, а у нас?
Эти вопросы я задаю себе вместе с нашими правителями. Каждый ответит на эти вопросы по-своему. И простой рабочий, и учёный, и художник, и миллиардер, и молодой парень, днями и ночами дежуривший в офисе или супермаркете, и побирушка на рынке... с мускулами Геракла, премьер-министр, президент страны.

Нет лёгких путей в поиске места под солнцем ни в России, ни в Америке, ни в Европе. Другое дело – истинная оценка личности, оценка знаний и применение возможностей каждого индивида во благо того или иного государства, общества. Но это разговор особый и отдельный.

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