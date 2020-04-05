Маршрут на Тэмулякит (Из дневника геолога)

Летом 1959 года в бассейн реки Олёкма был направлен небольшой отряд, в задачу которого входила проверка заявок местных охотников и оленеводов о найденных ими выходах полезных ископаемых: соли, слюды, угля, золота… В те времена к этим заявкам относились очень серьезно. При якутском территориальном геологическом управлении существовал даже отряд по проверке заявок, начальником которого был назначен один из опытнейших геологов, участник второй Колымской экспедиции под руководством Ю. А. Билибина в начале тридцатых годов, Григорий Сергеевич Киселёв. Сегодня мы публикуем отрывки из его полевого дневника…

25. VI. 24-го вылетели с И. Н. Кычкиным в город Олёкминск. Прилетели в час ночи 25-го. Остановились в гостинице авиапорта. Утром поехали в город, нашли и переговорили с представителем Амакинской экспедиции тов. Макавеем Василием Савичем. Он мне устроил телефонный разговор с Якутском. Получил у него два лотка, два компаса в запас, и шпагата 0,5 кг. Потом побывал в райкоме и взял письмо в колхоз им. Сталина.

26. VI. Сегодня из Олёкминска вылетели на самолете Ан-2 в поселок Токко Олёкминского района. В Токко находится административный центр колхоза имени Сталина. Поселок расположен на правом берегу реки Чара.

27. VI. Из Токко утром вылетели в поселок Тяня. Оформил проводником местного жителя В. Ф. Дивдивилова. Судя по его рассказам, нам надо посетить семь выходов, каждый выход друг от друга находится на расстоянии от 12 до 20 километров. Это в наши планы не входило, но придется делать…

1. VII. Весь день идет в сборах. Я очень жалею, что не могу сам принимать участия в разговорах с местным населением – они очень плохо говорят по-русски или просто не хотят говорить. Позже убедился, что придуриваются.

В воскресение был национальный праздник ысыах. После своеобразной церемонии и пития кумыса, все принялись за вино. Празднуют хлеще русских, пьют все от мала до велика…

2. VII. В шесть часов вечера на двух ветках (легкие лодки. – Прим. ред.) отправились по речке Тяня. Всего в нашем отряде пять человек, помимо меня: старший коллектор И. Н. Кычкин, проводник В. Ф. Дивдивилов, рабочие – Е. П. Дивдивилов и Е. Н. Анастахов.

За три с половиной часа, с довольно частыми остановками, прошли 10 километров.

Я попил воды из протоки, она мне показалась соленой. Позже Василий Дивдивилов сказал, что выше по реке Тяня в районе речки Уерелях есть выходы соли.

3. VII. Ночевали выше по реке Тяня. Ночь прошла хорошо. Вчера за три с половиной часа прошли 10 км. Наш проводник Дивдивилов Василий Федорович человек хороший, был знатным охотником, два года – депутатом. Но сейчас у него, как он говорит, «плохое ухо», то есть он почти глухой. Этот его физический недостаток явно в тайге вредит. Спросить что-либо очень трудно…

Соль также есть в виде рассола и по речке Айн-Куду, выше речки Уерелях.

В бортах реки Тяня, в районе этих рек под растительным покровом 0,5-0,7 м залегает крупнозернистый песок, кварцево-полевошпатовый.

Дивдивилов показал мне камень тас-чукур, из которого раньше делали кремни к ружьям.

Выходы соли, видимо, связаны с толбинской свитой.

За день пришли порядка 18 км. Станом стали в 20 часов 30 минут. В пути были 12 часов, вместе с привалами. Путь был трудный, у Егора Дивдивилова распухли руки. На перекатах все повымотались, чуть не перетопили груз.

Природа на р. Тяня изумительная, течение медленное, и лишь местами имеются перекаты, где оно ускоряется…

4. VII. Встали в 8 часов утра, так как вчера сильно устали и поздно легли спать.

Вечером ловили рыбу, поймали трех ленков сетью, и эвенки убили шестами крупного налима – длиной примерно 80 см. Часть налима сварили собакам.

Когда становились станом, из кустов быстро выползла змея и поплыла на другой берег реки. Несколько раз стреляли из тозовки, но она, хоть и подраненная, ушла.

Сегодня утром нас догнал со своей бригадой председатель колхоза Дарамаев Андрей Михайлович и зоотехник Емельянов Феодосий Алексеевич.

Решили ехать дальше все вместе… Это меня очень устраивало.

На стану собралось до 20 человек, среди них трое детей: две девочки девяти лет и парнишка такого же возраста. Очень жаль, что со мной нет Димы…

Весь день все новые и новые впечатления.

Вечером в очень красивой местности стали большим табором. Было много разговоров. Вдруг кто-то из эвенков крикнул, что на том берегу реки сохатый. Все кинулись за ружьями и в неясный силуэт, отстоящий метров на 750-800, открыли пальбу из карабинов. Только утром выяснилось, что это был всего лишь пень с очень похожим на лося силуэтом…

Сегодня начал обучать Егора Анастахова мыть пробы.

В общем, с работой не успеваешь записать всех впечатлений.

5. VII. Ночевали на Урдах-Аяне примерно в 45-48 км от устья реки Тяни. Встали рано, остановились отдохнуть в 11 часов. У всех на глазах Егор Дивдивилов шестом убил крупного налима. Мы его измерили – 65 см!

В пять часов вечера добрались до первого оленьего стада колхоза, расположенного в 65 км от устья Тяни. Эвенкийское стойбище почти полностью напоминает стойбище эвенков по реке Гижиге. Детишки так же играют тем, что им дает природа и быт: копытца оленей, гильзы от малокалиберной винтовки и т. д.

Рыбы и мяса здесь очень много, а также оленьего молока. Свежая рыба и сохатина здесь главная пища.

6. VII. Встали поздно – в 9 часов. Наблюдаю быт эвенкийцев. Народ хороший, о воровстве и представления не имеют. Детишки играют разумно, но грязненькие, в результате плохого присмотра (вернее – никакого), встречаются дети и взрослые – горбатые. Едят в основном рыбу и сохатиное мясо. В этих местах сохатых, изюбря и дикого оленя, не говоря уже о медведях, можно убивать круглый год. А птицу бить сейчас жалеют. Здесь есть змеи, лягушки и ящерицы. Последних я не видел. Вода в речке Тяня теплая, детишки все время барахтаются у берега.

Быт и утварь очень похожи на карякский и ороченский. Живут согласно своему образу жизни, достаточно чисто, пользуются мылом и полотенцами.

В этом стаде 360 оленей, сейчас им пломбируют уши. Оленятки чудные! Собак не боятся, часто лежат совсем рядом.

Эвенки едят на ветках, чая пьют много и с оленьим молоком. Мне чай с молоком нравится, но само молоко пить не могу – оно очень густое, 17% жирности – в 3,5 раза жирнее, чем коровье! Из него сбивают что-то похожее на безе. Сахару у эвенков в обиходе мало.

Женщины и ребятишки ругаются матом запросто, видимо, не понимая смысла этих слов.

7. VII. Сейчас я готовлюсь в путь на оленях. Сегодня мне придется учиться ездить верхом на олене. И падать…

Хотя мы находимся в глуши, но на северо-западе слышится гул мотора самолета.

Оружия здесь очень много. У каждого малокалиберная винтовка, у многих карабины, берданы, ножи, секиры, которые по эвенкийски называются «батыя».

В пути были два часа, проехали 15 км. Я впервые благополучно проехал верхом на олене. Лишь в первый момент чуть не упал. На олене ехать верхом приятнее, чем на лошади. Погода чудная. Станом стали в 21 час 30 минут. За день проехали 35 км.

Я проехал на олене 7 часов 30 минут и чувствую себя хорошо. Если бы было нужно ехать еще, я бы смог вполне.

8. VII. Ночевали на левом берегу Тяни против устья ручья Кары. Встали рано. Сейчас собираемся ехать дальше. Здесь оставляем лодку и всем составом идем на оленях.

Вышли в 9 часов 15 минут. Остановились попить чаю в 12 часов. Шли хорошо, но сегодня за 2 часа 45 минут устал больше, чем вчера за семь.

На оленя здесь садятся с правой стороны, с этой же стороны и повод. В ходу находились 10 часов.

Мы с Василием Дивдивиловым ушли вперед в компании предколхоза А. М. Дарамаева и Емельянова. Кычкин, Егор и второй Егор где-то в пути отстали.

Прокопий убил копылуху, и у нее в желудке я увидел 10-12 аскарид длиной 9-10 см и толщиной в полспички в широком месте. К концам черви постепенно сходят на нет…

Станом стали очень поздно – в 11 часов. В ходу были 14 часов. За сутки прошли не менее 45 км. Это то, что мы проходили за 2-2,5 дня.

Я еле доехал, последнее время все больше шел. Места здесь изумительные. Как свернули в левый приток Тяни – Кудукту, поднялись на водораздел, так и все время шли, пересекая глыбовые развалы метаморфизированных пород.

Делая такой практически двойной переход, эвенки рассчитывали до десяти часов вечера на одном из притоков реки Кудукта дойти до солонцов, где будут охотится на сохатого… Это от нашего стана два километра, но еще не доходя трех–четырех километров они просили нас громко не говорить и не шуметь.

Сейчас раздался вдали выстрел, и мы все в неведении. Ждем еще выстрела, но его нет. Может быть, убили первым выстрелом или промазали? Выстрелов нет, мы все полны ожидания. Но я решил не ждать результатов охоты и пошел спать. Весь этот день был так полон впечатлений и событий, что их все сейчас не описать, решил запись оставить до завтра.

9. VII. Вчера, уже засыпая, я услышал возбужденные голоса охотников. А потом к палатке подошел каюр Петрович и стал пригашать меня кушать свежее мясо лося. Я поблагодарил и отказался, так как за день очень сильно устал и уже засыпал.

Перед вечером Кычкин, Егор и Петрович отстали. (У нас два Егора: Анастахов и Дивдивилов. Одного из Дивдивиловых, чтобы не путаться, зовем по отчеству – Петрович.)

Они нас нагнали в одном из притоков реки Кудукта, где мы пили чай. Кычкин рассказал следующую историю: он ехал замыкающим. А на оленях верхом он ездит очень плохо, а потому несколько раз упал. Последнее падение было серьезным, и он довольно сильно ударился. При падении отпустил повод, и олень убежал. Он за ним гнался около трех километров, а глуховатый Петрович, ничего не подозревая и не оглядываясь, ехал да ехал… Погнавшись за оленем, Кычкин упал в воду, подмочил свой фотоаппарат и в итоге очень сильно разозлился!

Вчера вечером во время охоты Петрович и Николаев (первый – мой каюр, а второй бригадир стада колхоза имени Сталина) залпом выстрелили в лося и убили наповал.

По этому поводу эвенки дальше ехать не захотели, и мы лишь ближе переехали к туше лося и стали станом, дальше было болото. Но до лося еще далековато, и нам всемером пришлось в два приема перетаскивать мясо и шкуру. Она досталась мне. Надо сказать, очень тяжелая! Все вымазались и еле отмылись. И рубашки, и штаны пришлось стирать в речке.

Сейчас все едят мясо, у палаток витает мясной запах. Мяса груда – не менее 200 кг. Меня угощали по всякому: и сырым (почки, мозги, нос), и жареным, кровяной колбасой. Остатки мяса сейчас разрезано на куски и коптится – вялится около костра….

Все настолько сыты, что даже собаки, их три штуки, и то не хотят есть.

В общем, 50-60 % мяса явно пропадет. Эвенки едят его сырым. Я на него смотреть не хочу, но есть надо.

Палатки у нас маленькие, но очень хорошо оборудованные и не пропускают дождя. Главное, в них есть пол. В палатке можно поместиться втроем, бок о бок.

Если не помешает дождь и завтра поедем, то через 25 километров будем смотреть слюду в вершине речки Буричи – левом притоке реки Тэмулякит (приток Олёкмы)…

11. VII. Правый берег реки Тэмулякит. Место очень красивое. Вчера станом стали довольно поздно. Ночью был заморозок, в кастрюле образовался лед до 2 мм толщиной.

Выехали в 10:30 на первое обнажение. Дорога отвратительная – старый горельник и густая мелкая поросль, да местами большие глыбы гранитоидов.

Доехали до обнажения лишь к двум часам дня. Местность увалистая, сглаженная и вся густо заросла лесом.

Обнажение пегматоидов представлено отдельными останцами причудливой формы.

Отдельные останцы вытянуты в восточном–северо-восточном направлении.

Сижу сейчас на обнажении и удивляюсь – насколько далеко мы ушли от дома и вообще от жилья. Как я жалею, что нет Димахи!

Только недавно пришли из маршрута, посетили первые точки по заявкам, добирались до них десять дней, Десять дней трудного утомительного пути от ближайшего населенного пункта. Забрались в такие места, что даже каюр-оленевод говорит, что здесь он был только в 1951 году. Это от поселка Таня по прямой 185-190 км, а по вьючным тропам будет более двухсот…

Но я предчувствую, что наша поездка будет почти напрасной, ибо проводник показал нам те обнажения, которые геологи посетили в 1949 г. Практически мы посетили эти обнажения просто для порядка, но на всякий случай по всем правилам описали и взяли образцы.

К обнажению подъехали, точнее, продрались через чащу, старый горелый бурелом и крупные валуны. Проводник все время беспокоился об оленях – как бы не поломали ноги.

Я теперь признал оленей как хороший вьючный и верховой летний транспорт. Они могут пройти всюду, добродушные и выносливые животные…

Комара, мошки и паута, по моим понятиям, здесь почти нет. Мазь от комаров я не использовал несколько дней. Места здесь чудные, хорошие леса, высокая и сочная трава, много цветов, дичи, зверя, рыбы…

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