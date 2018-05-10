Истоки русской души Леонида Полевого

15 апреля 2018 г. ушёл из жизни потомок знаменитой иркутской династии Леонид Полевой. Иркутску он завещал уникальную семейную библиотеку. Благодаря дару Леонида Полевого в нашем городе появился Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых – единственное учреждение культуры, открытое в России в 90-е годы.

Род Полевых ведёт своё начало из г. Курска, именно оттуда приехал в Иркутск Алексей Полевой – сподвижник Г.И. Шелихова и И.И. Голикова в делах Северо-Восточной компании (позднее – Российско-американской (РАК)). Здесь купец обзавёлся семьей, построил собственный дом, пустил корни...

На берегах Ангары родились Николай, Ксенофонт, Алексей, Елизавета, Пётр, Евсей и другие дети четы Полевых. Наиболее известен Николай Полевой (1796-1846) – издатель первого российского энциклопедического журнала «Московский телеграф», вдохновитель русской журналистики, историк, общественный деятель, писатель, драматург, переводчик и издатель. Белинский называл «Московский телеграф» лучшим из всех российских журналов «от начала журналистики». Помимо прочего, Николаю Полевому русский театр обязан первым адаптированным для театра переводом «Гамлета» и первой постановкой В. Шекспира.

Ксенофонт Полевой (1801-1867) – так бы и остался в тени старшего брата, для которого он был и верным помощником, и лучшим другом, если бы не его собственные заслуги в литературе. Ксенофонт изобрёл новый литературный жанр – мемуарная беллетристика. Его по праву можно назвать основателем серии «Жизнь замечательных людей». Первая такая биография была посвящена русскому энциклопедисту М.В. Ломоносову, она была высоко оценена в литературных кругах. Ксенофонту Полевому мы обязаны первой публикацией «Мёртвых душ» Н. Гоголя, в котором он сумел рассмотреть яркий, самобытный талант.

Екатерина Авдеева-Полевая (1788-1865) – родилась в Курске, но 40 лет прожила в Сибири. Она является первой сибирской писательницей, а знакомые нам с детства сказки «Колобок», «Маша и медведь», «Волк и лиса» опубликовала именно она. Екатерина Авдеева-Полевая первая, кто догадался свой кулинарный опыт изложить в «Поваренной книге русской опытной хозяйки», вмиг ставшей бестселлером. Где бы она ни была, везде наблюдала за народным бытом, записывала русские пословицы и поговорки, изучала историю края, а затем издавала эти заметки.

В роду Полевых настолько силён дух творчества, что из поколения в поколение эта семья даёт нам талантливых, одарённых людей, вносящих свой неповторимый вклад в развитие русской культуры. Последним в этой родовой цепочке деятелей культуры стал Л.С. Полевой.

Линия американских Полевых идёт от купца Евсея Алексеевича Полевого, уроженца Иркутска. Сын Евсевия – Александр был служащим Полтавского почтового управления, жил на Украине. Профессор Пекинского национального университета, востоковед Сергей Александрович Полевой – отец Леонида Сергеевича – был внучатым племянником Николая Полевого – издателя «Московского телеграфа».

Леонид Сергеевич Полевой

Когда Л. Полевой был еще школьником, отец рассказал ему о принадлежности к русскому купеческому роду, познакомил сына с генеалогией Полевых. С тех самых пор Леонид посвятил свою жизнь изучению и популяризации династии Полевых.

«Ещё очень молодым я захотел отправиться в путешествие, чтобы искать истоки души, культуры и образа жизни народа, который дал мне русских предков», − вспоминал Л. Полевой. Ещё будучи студентом Гарвардского университета в 1948 г. он написал научный труд − «Николай Полевой и его «Московский телеграф». В 1996 г. Леонид Полевой завещал родине своих предков − Иркутску – уникальную многотысячную фамильную библиотеку, благодаря чему был открыт Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых.

Китай

Леонид Полевой родился в г. Тяньцзине 3 октября 1919 года. Первый иностранный язык, который он выучил, был китайский. Дома родители общались на русском языке. А когда пришло время учиться, то записали сына в Пекинскую американскую школу, где он не только учился, но и постигал основы международного общежития. На мировоззрение Леонида Полевого оказали влияние сразу три национальные культуры: русская, китайская и американская.

Жизнь русских людей начала ХХ века часто была трагична и непредсказуема. Семье Полевых, выехавшей в научную командировку в 1917 г. в Китай, не суждено было вернуться на Родину. Имея паспорт несуществующей уже страны, невозможно было вернуться в Россию. Кроме того, людям, длительное время проживавшим за рубежом, путь в СССР был заказан по причине репрессивной политики Сталина.

Но и в Китае всё складывалась не гладко. Зарплату в университете месяцами не платили. Власти, боясь распространения «красной заразы», закрыли курс русского языка и литературы, который преподавал Сергей Полевой. Когда же японцы захватили Пекин в июле 1937 г., то одним из первых подозреваемых в распространении коммунизма стал русский профессор. Два года Сергей Полевой пробыл в тюрьме. Его истязали и пытали, предполагая, что он выдаст китайских коммунистов. Но в конечном итоге протесты международной общественности помогли освободить профессора из японских застенков.

После освобождения Сергея Полевого вся семья, кроме Леонида, была депортирована в США. Для Леонида не нашлось студенческой квоты. Оставшись в Китае, он работал секретарём у немецкого изобретателя Г. Вернера, проживавшего в Пекине. За это время Леонид сумел подготовить к отправке в США семейную библиотеку, которая была частично спрятана во времена японской оккупации, частично уничтожена.

США

В Америку Леонид отправился в конце июля 1939 г. В Соединенных Штатах Полевой поступил учиться на факультет славянских языков Гарвардского университета. Там же работал его отец Сергей Александрович в должности лексикографа. Мать – Вера Степановна, была домохозяйкой. Проучившись первый семестр, Леонид решил пойти на военную службу, чтобы учёба для него стала бесплатной. Он прослужил в военно-воздушном корпусе США в Тунисе, Италии и Индии три с половиной года (1942-1945). Теперь его учёба оплачивалась правительством, что было очень существенно при небольшой зарплате отца в университете.

Во время армейской службы, будучи в Индианаполисе, Леонид познакомился со своей будущей супругой – Аделин Кулинг. Она стала его верной подругой и надёжным тылом, родила двух сыновей – Ника и Теда (Николай и Федор).

В Гарварде Леонид Полевой специализировался по русской литературе XIX-XX веков. В качестве выпускной работы на степень бакалавра он представил дипломный проект «Николай Полевой и его «Московский телеграф» (1948). Затем Леонид подал заявление в магистратуру, стал преподавать в вузах и работать над докторской диссертацией. Но это были времена холодной войны, и всё русское воспринималось враждебно. В США сложился стереотип, что советской литературы якобы не существует. В своих подходах к русской культуре Леонид Полевой не смог преодолеть этот барьер формализма. Он предпочёл «копаться в земле, чем писать неправду!».

В 1958 г. Л. Полевой решил заняться растениеводством и стал выращивать на продажу саженцы деревьев, разных кустов и цветов (нектарины, карликовые яблони, черешни, груши, розы, ананасы). Это была тяжёлая физическая работа, но дома после ужина Леонид шёл к себе в библиотеку и наслаждался чтением.

Важно отметить, что, получив отцовскую библиотеку в наследство, Леонид постоянно её пополнял. Он выписывал десятки газет и книг, делал вырезки по разным отраслям науки. В 2007 г., когда я была у Полевых в гостях, то на столе, который мне выделили для работы, каждый день неизменно появлялись газетные вырезки на разные темы. Так Леонид Сергеевич заботился о моём просвещении.

Леонид и Аделин Полевые много лет занимались благотворительностью. Они были активными членами Унитарианского общества Южной Долины. Леонид стоял у истоков создания Второй унитарианской церкви в Солт-Лейк-Сити. Полевые всегда были уверены, что человек должен думать о добре, работать для мира на Земле. Именно из добрых побуждений Леонид и Аделин всегда помогали малоимущим. Аделин как-то сказала: «Я с удовольствием помогаю бедным, потому что помню времена, когда нам было трудно и люди не оставили нас в беде...».

Библиотека

Мы часто общались с Леонидом Сергеевичем. Он имел обыкновение часто писать, звонить, иногда разговоры продолжались до двух часов. В одной из таких бесед Леонид Сергеевич сказал, что библиотека − это часть его самого, как вторая кожа, без которой он не представляет своей жизни. Каждая книга в ней для него ценна и имеет свою историю. И если бы он мог прожить 500 лет, «то не делал бы никакого завещания, а читал, читал и читал...» И это чистая правда. Так почему же он всё-таки решил с ней расстаться?

Дело в том, что никто из его детей, внуков и правнуков не знает русского языка. Во времена холодной войны Аделин запрещала учить детей русскому языку, чтобы их не дразнили и не обижали в школе. Немного начинал учить русский язык один из внуков, но быстро забросил это занятие. А потом стало поздно.

Во время моей поездки к Полевым я побывала в библиотеке Солт-Лейк-Сити. Это было высотное здание с лифтами, автоматической книгоподачей и другими «штучками», которые у нас только начали появляться. Но фонд русских книг был совсем небольшим: полупустые полки. И я подумала, что проще было бы отдать книги в местную библиотеку, чем завещать её в другую страну и переправлять на другой континент, создавая себе и другим такие сложности.

Но Леонид Полевой исходил из другой логики. В США ценителей русской литературы не слишком много, следовательно, книги будут невостребованными. Литературы на иностранных языках в России тоже немного. Поэтому Леонид Полевой решил, что любой город России оценит и поймёт вклад его семьи в дело просвещения больше, чем в США. Решение было принято. Лев Князев сообщил в Союз писателей, откликнулся Марк Сергеев из Иркутска. В 1997 г. был создан Гуманитарный центр-библиотека им. семьи Полевых. В 2014 г. собрание Леонида Полевого практически полностью (за исключением 1000 книг, которые выбрали для себя сыновья) прибыла в Иркутск. Леонид Сергеевич был счастлив.

Этот замечательный человек знал свою историческую родину, Россию, в основном по рассказам отца и матери, по отзывам прессы и в результате туристического посещения СССР в 1983, 1987, 1997 годах. Но зов русской крови помог ему определиться с выбором места дарения личной библиотеки, которую они с отцом собирали на протяжении жизни. Так распорядилась судьба, что через много лет странствий «дух» Полевых вернулся на Родину, в Иркутск, в виде книжной коллекции одного из потомков династии.

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ