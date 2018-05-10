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Истоки русской души Леонида Полевого
|Ольга Горощенова
|10 Мая 2018 г.
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15 апреля 2018 г. ушёл из жизни потомок знаменитой иркутской династии Леонид Полевой. Иркутску он завещал уникальную семейную библиотеку. Благодаря дару Леонида Полевого в нашем городе появился Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых – единственное учреждение культуры, открытое в России в 90-е годы.
Род Полевых ведёт своё начало из г. Курска, именно оттуда приехал в Иркутск Алексей Полевой – сподвижник Г.И. Шелихова и И.И. Голикова в делах Северо-Восточной компании (позднее – Российско-американской (РАК)). Здесь купец обзавёлся семьей, построил собственный дом, пустил корни...
На берегах Ангары родились Николай, Ксенофонт, Алексей, Елизавета, Пётр, Евсей и другие дети четы Полевых. Наиболее известен Николай Полевой (1796-1846) – издатель первого российского энциклопедического журнала «Московский телеграф», вдохновитель русской журналистики, историк, общественный деятель, писатель, драматург, переводчик и издатель. Белинский называл «Московский телеграф» лучшим из всех российских журналов «от начала журналистики». Помимо прочего, Николаю Полевому русский театр обязан первым адаптированным для театра переводом «Гамлета» и первой постановкой В. Шекспира.
Ксенофонт Полевой (1801-1867) – так бы и остался в тени старшего брата, для которого он был и верным помощником, и лучшим другом, если бы не его собственные заслуги в литературе. Ксенофонт изобрёл новый литературный жанр – мемуарная беллетристика. Его по праву можно назвать основателем серии «Жизнь замечательных людей». Первая такая биография была посвящена русскому энциклопедисту М.В. Ломоносову, она была высоко оценена в литературных кругах. Ксенофонту Полевому мы обязаны первой публикацией «Мёртвых душ» Н. Гоголя, в котором он сумел рассмотреть яркий, самобытный талант.
Екатерина Авдеева-Полевая (1788-1865) – родилась в Курске, но 40 лет прожила в Сибири. Она является первой сибирской писательницей, а знакомые нам с детства сказки «Колобок», «Маша и медведь», «Волк и лиса» опубликовала именно она. Екатерина Авдеева-Полевая первая, кто догадался свой кулинарный опыт изложить в «Поваренной книге русской опытной хозяйки», вмиг ставшей бестселлером. Где бы она ни была, везде наблюдала за народным бытом, записывала русские пословицы и поговорки, изучала историю края, а затем издавала эти заметки.
В роду Полевых настолько силён дух творчества, что из поколения в поколение эта семья даёт нам талантливых, одарённых людей, вносящих свой неповторимый вклад в развитие русской культуры. Последним в этой родовой цепочке деятелей культуры стал Л.С. Полевой.
Линия американских Полевых идёт от купца Евсея Алексеевича Полевого, уроженца Иркутска. Сын Евсевия – Александр был служащим Полтавского почтового управления, жил на Украине. Профессор Пекинского национального университета, востоковед Сергей Александрович Полевой – отец Леонида Сергеевича – был внучатым племянником Николая Полевого – издателя «Московского телеграфа».
Леонид Сергеевич Полевой
Когда Л. Полевой был еще школьником, отец рассказал ему о принадлежности к русскому купеческому роду, познакомил сына с генеалогией Полевых. С тех самых пор Леонид посвятил свою жизнь изучению и популяризации династии Полевых.
«Ещё очень молодым я захотел отправиться в путешествие, чтобы искать истоки души, культуры и образа жизни народа, который дал мне русских предков», − вспоминал Л. Полевой. Ещё будучи студентом Гарвардского университета в 1948 г. он написал научный труд − «Николай Полевой и его «Московский телеграф». В 1996 г. Леонид Полевой завещал родине своих предков − Иркутску – уникальную многотысячную фамильную библиотеку, благодаря чему был открыт Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых.
Китай
Леонид Полевой родился в г. Тяньцзине 3 октября 1919 года. Первый иностранный язык, который он выучил, был китайский. Дома родители общались на русском языке. А когда пришло время учиться, то записали сына в Пекинскую американскую школу, где он не только учился, но и постигал основы международного общежития. На мировоззрение Леонида Полевого оказали влияние сразу три национальные культуры: русская, китайская и американская.
Жизнь русских людей начала ХХ века часто была трагична и непредсказуема. Семье Полевых, выехавшей в научную командировку в 1917 г. в Китай, не суждено было вернуться на Родину. Имея паспорт несуществующей уже страны, невозможно было вернуться в Россию. Кроме того, людям, длительное время проживавшим за рубежом, путь в СССР был заказан по причине репрессивной политики Сталина.
Но и в Китае всё складывалась не гладко. Зарплату в университете месяцами не платили. Власти, боясь распространения «красной заразы», закрыли курс русского языка и литературы, который преподавал Сергей Полевой. Когда же японцы захватили Пекин в июле 1937 г., то одним из первых подозреваемых в распространении коммунизма стал русский профессор. Два года Сергей Полевой пробыл в тюрьме. Его истязали и пытали, предполагая, что он выдаст китайских коммунистов. Но в конечном итоге протесты международной общественности помогли освободить профессора из японских застенков.
После освобождения Сергея Полевого вся семья, кроме Леонида, была депортирована в США. Для Леонида не нашлось студенческой квоты. Оставшись в Китае, он работал секретарём у немецкого изобретателя Г. Вернера, проживавшего в Пекине. За это время Леонид сумел подготовить к отправке в США семейную библиотеку, которая была частично спрятана во времена японской оккупации, частично уничтожена.
США
В Америку Леонид отправился в конце июля 1939 г. В Соединенных Штатах Полевой поступил учиться на факультет славянских языков Гарвардского университета. Там же работал его отец Сергей Александрович в должности лексикографа. Мать – Вера Степановна, была домохозяйкой. Проучившись первый семестр, Леонид решил пойти на военную службу, чтобы учёба для него стала бесплатной. Он прослужил в военно-воздушном корпусе США в Тунисе, Италии и Индии три с половиной года (1942-1945). Теперь его учёба оплачивалась правительством, что было очень существенно при небольшой зарплате отца в университете.
Во время армейской службы, будучи в Индианаполисе, Леонид познакомился со своей будущей супругой – Аделин Кулинг. Она стала его верной подругой и надёжным тылом, родила двух сыновей – Ника и Теда (Николай и Федор).
В Гарварде Леонид Полевой специализировался по русской литературе XIX-XX веков. В качестве выпускной работы на степень бакалавра он представил дипломный проект «Николай Полевой и его «Московский телеграф» (1948). Затем Леонид подал заявление в магистратуру, стал преподавать в вузах и работать над докторской диссертацией. Но это были времена холодной войны, и всё русское воспринималось враждебно. В США сложился стереотип, что советской литературы якобы не существует. В своих подходах к русской культуре Леонид Полевой не смог преодолеть этот барьер формализма. Он предпочёл «копаться в земле, чем писать неправду!».
В 1958 г. Л. Полевой решил заняться растениеводством и стал выращивать на продажу саженцы деревьев, разных кустов и цветов (нектарины, карликовые яблони, черешни, груши, розы, ананасы). Это была тяжёлая физическая работа, но дома после ужина Леонид шёл к себе в библиотеку и наслаждался чтением.
Важно отметить, что, получив отцовскую библиотеку в наследство, Леонид постоянно её пополнял. Он выписывал десятки газет и книг, делал вырезки по разным отраслям науки. В 2007 г., когда я была у Полевых в гостях, то на столе, который мне выделили для работы, каждый день неизменно появлялись газетные вырезки на разные темы. Так Леонид Сергеевич заботился о моём просвещении.
Леонид и Аделин Полевые много лет занимались благотворительностью. Они были активными членами Унитарианского общества Южной Долины. Леонид стоял у истоков создания Второй унитарианской церкви в Солт-Лейк-Сити. Полевые всегда были уверены, что человек должен думать о добре, работать для мира на Земле. Именно из добрых побуждений Леонид и Аделин всегда помогали малоимущим. Аделин как-то сказала: «Я с удовольствием помогаю бедным, потому что помню времена, когда нам было трудно и люди не оставили нас в беде...».
Библиотека
Мы часто общались с Леонидом Сергеевичем. Он имел обыкновение часто писать, звонить, иногда разговоры продолжались до двух часов. В одной из таких бесед Леонид Сергеевич сказал, что библиотека − это часть его самого, как вторая кожа, без которой он не представляет своей жизни. Каждая книга в ней для него ценна и имеет свою историю. И если бы он мог прожить 500 лет, «то не делал бы никакого завещания, а читал, читал и читал...» И это чистая правда. Так почему же он всё-таки решил с ней расстаться?
Дело в том, что никто из его детей, внуков и правнуков не знает русского языка. Во времена холодной войны Аделин запрещала учить детей русскому языку, чтобы их не дразнили и не обижали в школе. Немного начинал учить русский язык один из внуков, но быстро забросил это занятие. А потом стало поздно.
Во время моей поездки к Полевым я побывала в библиотеке Солт-Лейк-Сити. Это было высотное здание с лифтами, автоматической книгоподачей и другими «штучками», которые у нас только начали появляться. Но фонд русских книг был совсем небольшим: полупустые полки. И я подумала, что проще было бы отдать книги в местную библиотеку, чем завещать её в другую страну и переправлять на другой континент, создавая себе и другим такие сложности.
Но Леонид Полевой исходил из другой логики. В США ценителей русской литературы не слишком много, следовательно, книги будут невостребованными. Литературы на иностранных языках в России тоже немного. Поэтому Леонид Полевой решил, что любой город России оценит и поймёт вклад его семьи в дело просвещения больше, чем в США. Решение было принято. Лев Князев сообщил в Союз писателей, откликнулся Марк Сергеев из Иркутска. В 1997 г. был создан Гуманитарный центр-библиотека им. семьи Полевых. В 2014 г. собрание Леонида Полевого практически полностью (за исключением 1000 книг, которые выбрали для себя сыновья) прибыла в Иркутск. Леонид Сергеевич был счастлив.
Этот замечательный человек знал свою историческую родину, Россию, в основном по рассказам отца и матери, по отзывам прессы и в результате туристического посещения СССР в 1983, 1987, 1997 годах. Но зов русской крови помог ему определиться с выбором места дарения личной библиотеки, которую они с отцом собирали на протяжении жизни. Так распорядилась судьба, что через много лет странствий «дух» Полевых вернулся на Родину, в Иркутск, в виде книжной коллекции одного из потомков династии.
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