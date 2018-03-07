Иркутскому спорту – 95 лет. Часть 4. Испытание войной

Газета «Мои года» продолжает публикацию материалов, посвященных 95-летию иркутского спорта.

Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего советского народа. Все силы были брошены на борьбу с фашистской Германией. Победу ковали на фронте и в тылу. Но спортивная жизнь не прервалась. В первые дни войны на стадионе «Авангард» состоялся товарищеский матч боксёров Иркутска и Красноярска. В районах области прошли массовые легкоатлетические кроссы. Областной чемпионат провели велосипедисты. Всесоюзный День физкультурника повсеместно отметили военизированными эстафетами и массовой сдачей нормативов ГТО, а воины иркутского гарнизона на главной спортивной арене города продемонстрировали искусство штыкового боя.

Стадион Авангард (Труд). Фото: Эраст Бутаков

История иркутского спорта

Хоть в огонь и воду

Зимой 1943 года перед молодым преподавателем физвоспитания иркутского ремесленного училища № 1 Елизаветой Багрянцевой поставили задачу подготовить группу из двадцати лыжников для пробега по маршруту Иркутск – Усолье-Сибирское – Иркутск.

Неслучайно именно Багрянцевой доверили возглавить ответственный пробег. Она была разносторонне развитой спортсменкой, отличалась сильным характером и пользовалась большим авторитетом среди учащихся, которые готовы были с таким командиром хоть в огонь и воду. Пробег предполагался не из лёгких: по пересечённой местности, протяжённостью 189 километров, в мороз и при порывистом ветре. Но ребята держались стойко – сказалась отменная физическая закалка, тренированность и психологическая готовность к трудностям. Спортсмены финишировали с опережением установленного времени. Участников пробега поздравили от имени областного управления трудовых резервов, а Багрянцевой объявили благодарность.

Это была первая награда Елизаветы. Никому тогда и в голову не могло прийти, что эта девушка через девять лет завоюет в Хельсинки серебряную медаль Олимпиады по метанию диска.

В связи с возросшей необходимостью

В годы войны основная нагрузка во всём легла на женские плечи. Областной спорткомитет возглавила Людмила Фёдоровна Сизова, авторитетнейшая личность в иркутском спорте, замечательный организатор и человек. В юности Людмила считалась непревзойдённым лидером в лёгкой атлетике, побеждая в беге на спринтерские дистанции, в прыжковых дисциплинах.

Среднего роста, русоволосая, стройная, она стремительно набегала на финишную ленточку, оставляя соперниц далеко позади себя. Отличный организатор, Людмила, ещё будучи действующей спортсменкой, умела сплотить вокруг себя таких же энтузиастов, настроить их на успех. Она одна из первых в Иркутске оказалась обладателем почётного значка «Готов к труду и обороне», а потом активно способствовала распространению комплекса ГТО среди населения. По её инициативе в Иркутске было возрождено первое учебное заведение по подготовке профессиональных спортивных кадров.

«В связи с возросшей необходимостью и имеющимся дефицитом в физкультурных кадрах просить Совнарком РСФСР разрешить в 1943 году открыть техникум физкультуры в Иркутске с контингентом в 75 человек на базе помещения автомотоклуба со сроком обучения два года» – такое решение под № 1485 принял областной исполнительный комитет в 1943 году. Рождение ТФК стало важным событием в Иркутске, открыв новые перспективы в физическом воспитании сибиряков.

А неутомимая Сизова, продолжая возглавлять областной спорткомитет, стала в ТФК одним из первых преподавателей. Коллеги порой останавливали её: «Нельзя же так работать на износ: ни выходных, ни проходных».

Она лишь отшучивалась: «Я устаю, когда не работаю».

Весомый вклад внесла Людмила Фёдоровна и в развитие своей любимой лёгкой атлетики – эта дисциплина стала в ТФК профилирующей. Именно ей впоследствии был благодарен основатель всемирно-известной школы по прыжкам с шестом, заслуженный тренер СССР Юрий Волков за поддержку и веру в него. Она открыла и будущего участника Олимпийских игр 1952 в Хельсинки, бегуна на средние дистанции Георгия Ивакина, вывела в чемпионы непревзойдённого спринтера Приангарья 50-х Виктора Тамбовцева.

Левый крайний

С ТФК были связаны судьбы многих знаменитостей иркутского спорта. К их числу относится и Владимир Андреевич Карпов, второй директор ТФК (1944–1945). Разносторонний спортсмен, фронтовик, демобилизованный после тяжёлого ранения. Человек сильной воли, он не только вернулся в строй, но и стал ведущим форвардом футбольной команды «Динамо». Его меткие удары не раз приносили успех своей команде, но особенно он отличился в финальном матче на кубок города летом 1944 года против ЗИСа, который проходил на стадионе «Авангард». Газетный комментарий красноречив: «У динамовцев выделялся левый крайний нападающий Владимир Карпов. Среднего роста, плотный, реактивно-быстрый, форвард неизменно переигрывал своего визави из команды соперника и создавал острые моменты у ворот автозаводцев. Не верилось, что этот прекрасно ориентирующийся на поле футболист был, в сущности, инвалидом (на фронте он потерял зрение левого глаза). Карпов являлся душой нападения и уже на седьмой минуте открыл счёт, а в начале второго тайма удвоил результат, вскоре забив и третий мяч. В концовке соперники обменялись голами, и в итоге динамовцы завладели почётным трофеем».

Война войной, а без футбола никуда. Душой коллектива Владимир Андреевич Карпов стал и в техникуме физкультуры. Работал недолго, но след оставил яркий. Как отличный организатор, он был востребован родным «Динамо», а в 1957 году, когда создавалась первая в Иркутске футбольная команда мастеров «Энергия», стал её начальником.

С фронта – на ринг

С именем Вадима Петровича Хардина справедливо связывают успехи в иркутском боксе. Но он был личностью настолько неординарной и масштабной, что его за своего принимали представители разных спортивных дисциплин. Хардин успешно занимался греблей, плаванием, лыжами, прыжками с трамплина. После окончания в 1938 году Высшей школы тренеров в Москве он работал начальником отдела Иркутского облспорткомитета, председателем ДСО «Авангард». В начале 1943 года Хардина призвали на службу в Забайкальский военный округ. Здесь не было боевых действий, но напряжённая обстановка требовала полной выкладки физических и моральных сил, в любой момент могли перебросить в пекло войны на западный фронт. Но последовал другой приказ: отстаивать достоинство воинской части в чемпионате ЗАБВО по боксу. Один из лучших боксёров Сибири довоенного времени Хардин и во время войны дважды, в 1944 и в1945 годах, выиграл звание чемпиона Забайкальского фронта в тяжёлом весе.

Прирождённый организатор, Вадим Петрович после демобилизации в 1945 году вернулся в родной Иркутск и по крупицам собирал подобных себе единомышленников, обожжённых войной. Под его началом выросли все известные мастера ринга послевоенного периода.

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Именинники марта

3 марта 1963 года в Братске родилась будущая звезда мирового волейбола Марина Никулина.

Первые шаги она делала в родном городе, в ДЮСШ «Рекорд», под началом тренера Галины Поповой. Вначале 80-х способную волейболистку заметил иркутский тренер Константин Марков, пригласив её в студенческую команду «Политехник».

Рассвет таланта Никулиной пришёлся на середину 80-х, когда она по приглашению тренера «Уралочки» Николая Карполя переехала в Екатеринбург. Там и последовал её фантастический взлёт к мировой вершине: Марина Никулина – олимпийская чемпионка Сеула (1988 г.), серебряный призёр Олимпийских игр Барселоны (1992), чемпионка мира и Европы, пятикратная чемпионка СССР, трёхкратная победительница Кубка европейских чемпионок.

Марина замужем за известным волейбольным тренером Вадимом Панковым. Семейные традиции продолжили дочь и сын, обладатели европейских и мировых наград.

4 ноября 2015 года заслуженный мастер спорта Марина Панкова – Никулина преждевременно ушла из жизни.

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11 марта 1962 года – день рождения у двукратного чемпиона Паралимпийских игр, десятикратного чемпиона СССР, мирового рекордсмена по метаниям Сергея Ходакова.

Серьёзное увлечение спортом началось у Сергея в иркутской школе-интернате для слепых и слабовидящих, где урокам мастерства в толкании ядра он учился у большого энтузиаста, заслуженного тренера России Владимира Протасова.

Высших достижений Сергей добился под началом других заслуженных наставников – Юрия Рыбина и Игоря Бражника. На Паралимпиаде-1992 в Барселоне Ходаков завоевал три медали в метании диска, копья и толкании ядра – золотую и две серебряные. На Играх-1996 в Атланте завоевал золото и бронзу. Была и третья Паралимпиада в Сиднее, где Сергей занял пятое и шестое места. А кроме того, у него было множество побед на мировых и европейских чемпионатах.

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