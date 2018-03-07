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Иркутскому спорту – 95 лет. Часть 4. Испытание войной
|Павел КУШКИН, заслуженный работник культуры России
|07 Марта 2018 г.
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Газета «Мои года» продолжает публикацию материалов, посвященных 95-летию иркутского спорта.
Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для всего советского народа. Все силы были брошены на борьбу с фашистской Германией. Победу ковали на фронте и в тылу. Но спортивная жизнь не прервалась. В первые дни войны на стадионе «Авангард» состоялся товарищеский матч боксёров Иркутска и Красноярска. В районах области прошли массовые легкоатлетические кроссы. Областной чемпионат провели велосипедисты. Всесоюзный День физкультурника повсеместно отметили военизированными эстафетами и массовой сдачей нормативов ГТО, а воины иркутского гарнизона на главной спортивной арене города продемонстрировали искусство штыкового боя.
Стадион Авангард (Труд). Фото: Эраст Бутаков
История иркутского спорта
Хоть в огонь и воду
Зимой 1943 года перед молодым преподавателем физвоспитания иркутского ремесленного училища № 1 Елизаветой Багрянцевой поставили задачу подготовить группу из двадцати лыжников для пробега по маршруту Иркутск – Усолье-Сибирское – Иркутск.
Неслучайно именно Багрянцевой доверили возглавить ответственный пробег. Она была разносторонне развитой спортсменкой, отличалась сильным характером и пользовалась большим авторитетом среди учащихся, которые готовы были с таким командиром хоть в огонь и воду. Пробег предполагался не из лёгких: по пересечённой местности, протяжённостью 189 километров, в мороз и при порывистом ветре. Но ребята держались стойко – сказалась отменная физическая закалка, тренированность и психологическая готовность к трудностям. Спортсмены финишировали с опережением установленного времени. Участников пробега поздравили от имени областного управления трудовых резервов, а Багрянцевой объявили благодарность.
В связи с возросшей необходимостью
В годы войны основная нагрузка во всём легла на женские плечи. Областной спорткомитет возглавила Людмила Фёдоровна Сизова, авторитетнейшая личность в иркутском спорте, замечательный организатор и человек. В юности Людмила считалась непревзойдённым лидером в лёгкой атлетике, побеждая в беге на спринтерские дистанции, в прыжковых дисциплинах.
«В связи с возросшей необходимостью и имеющимся дефицитом в физкультурных кадрах просить Совнарком РСФСР разрешить в 1943 году открыть техникум физкультуры в Иркутске с контингентом в 75 человек на базе помещения автомотоклуба со сроком обучения два года» – такое решение под № 1485 принял областной исполнительный комитет в 1943 году. Рождение ТФК стало важным событием в Иркутске, открыв новые перспективы в физическом воспитании сибиряков.
А неутомимая Сизова, продолжая возглавлять областной спорткомитет, стала в ТФК одним из первых преподавателей. Коллеги порой останавливали её: «Нельзя же так работать на износ: ни выходных, ни проходных».
Она лишь отшучивалась: «Я устаю, когда не работаю».
Весомый вклад внесла Людмила Фёдоровна и в развитие своей любимой лёгкой атлетики – эта дисциплина стала в ТФК профилирующей. Именно ей впоследствии был благодарен основатель всемирно-известной школы по прыжкам с шестом, заслуженный тренер СССР Юрий Волков за поддержку и веру в него. Она открыла и будущего участника Олимпийских игр 1952 в Хельсинки, бегуна на средние дистанции Георгия Ивакина, вывела в чемпионы непревзойдённого спринтера Приангарья 50-х Виктора Тамбовцева.
Левый крайний
С ТФК были связаны судьбы многих знаменитостей иркутского спорта. К их числу относится и Владимир Андреевич Карпов, второй директор ТФК (1944–1945). Разносторонний спортсмен, фронтовик, демобилизованный после тяжёлого ранения. Человек сильной воли, он не только вернулся в строй, но и стал ведущим форвардом футбольной команды «Динамо». Его меткие удары не раз приносили успех своей команде, но особенно он отличился в финальном матче на кубок города летом 1944 года против ЗИСа, который проходил на стадионе «Авангард». Газетный комментарий красноречив: «У динамовцев выделялся левый крайний нападающий Владимир Карпов. Среднего роста, плотный, реактивно-быстрый, форвард неизменно переигрывал своего визави из команды соперника и создавал острые моменты у ворот автозаводцев. Не верилось, что этот прекрасно ориентирующийся на поле футболист был, в сущности, инвалидом (на фронте он потерял зрение левого глаза). Карпов являлся душой нападения и уже на седьмой минуте открыл счёт, а в начале второго тайма удвоил результат, вскоре забив и третий мяч. В концовке соперники обменялись голами, и в итоге динамовцы завладели почётным трофеем».
Война войной, а без футбола никуда. Душой коллектива Владимир Андреевич Карпов стал и в техникуме физкультуры. Работал недолго, но след оставил яркий. Как отличный организатор, он был востребован родным «Динамо», а в 1957 году, когда создавалась первая в Иркутске футбольная команда мастеров «Энергия», стал её начальником.
С фронта – на ринг
С именем Вадима Петровича Хардина справедливо связывают успехи в иркутском боксе. Но он был личностью настолько неординарной и масштабной, что его за своего принимали представители разных спортивных дисциплин. Хардин успешно занимался греблей, плаванием, лыжами, прыжками с трамплина. После окончания в 1938 году Высшей школы тренеров в Москве он работал начальником отдела Иркутского облспорткомитета, председателем ДСО «Авангард». В начале 1943 года Хардина призвали на службу в Забайкальский военный округ. Здесь не было боевых действий, но напряжённая обстановка требовала полной выкладки физических и моральных сил, в любой момент могли перебросить в пекло войны на западный фронт. Но последовал другой приказ: отстаивать достоинство воинской части в чемпионате ЗАБВО по боксу. Один из лучших боксёров Сибири довоенного времени Хардин и во время войны дважды, в 1944 и в1945 годах, выиграл звание чемпиона Забайкальского фронта в тяжёлом весе.
Прирождённый организатор, Вадим Петрович после демобилизации в 1945 году вернулся в родной Иркутск и по крупицам собирал подобных себе единомышленников, обожжённых войной. Под его началом выросли все известные мастера ринга послевоенного периода.
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Именинники марта
3 марта 1963 года в Братске родилась будущая звезда мирового волейбола Марина Никулина.
Марина замужем за известным волейбольным тренером Вадимом Панковым. Семейные традиции продолжили дочь и сын, обладатели европейских и мировых наград.
4 ноября 2015 года заслуженный мастер спорта Марина Панкова – Никулина преждевременно ушла из жизни.
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11 марта 1962 года – день рождения у двукратного чемпиона Паралимпийских игр, десятикратного чемпиона СССР, мирового рекордсмена по метаниям Сергея Ходакова.
Серьёзное увлечение спортом началось у Сергея в иркутской школе-интернате для слепых и слабовидящих, где урокам мастерства в толкании ядра он учился у большого энтузиаста, заслуженного тренера России Владимира Протасова.
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