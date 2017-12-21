Благотворители и меценаты

Есть в Иркутске старинные купеческие дома, каменные и деревянные, которые являются его «визитной карточкой». Проходя или проезжая мимо них, для себя отмечаешь: это дом Баснина, это дворец Второва (Дом пионеров), а это «кружевной» дом Шастиных, усадьба Сукачёва, «дом со львами» Бревнова, Белый дом Сибиряковых...

(слева направо) Е. А. Кузнецов, И. Л. Медведников, Е. М. Медведникова

Это дома, которые поражают воображение своей красотой, заставляют снова и снова вспомнить те далёкие времена, ощутить атмосферу старого купеческого города, когда конных экипажей и телег было больше, чем автомобилей, улицы – мощены булыжником, а деревянные тротуары тянулись вдоль одно- и двухэтажных бревенчатых домиков, одетых в деревянные кружева. Старый Иркутск ушёл в прошлое, выросли высотные кирпичные и панельные дома, вместо мостовых лёг гладкий асфальт, обрамлённый тротуарной плиткой. Но остались в наследство городу особняки, не тронутые временем, дворцы, школы и гимназии, здания бывших приютов и сиропитательных домов, больницы и храмы, которые не только были воздвигнуты на средства богатых иркутских купцов, но зачастую и содержались на их вложения. Нынешний, 2017 год богат юбилейными днями рождения нескольких крупных иркутских купцов XIX века: Е. М. Медведниковой, И. Л. Медведникова, И. П. Катышевцева, И. С. Хаминова. Все они принадлежали к касте сибирских купцов, которых отличала щедрая благотворительность и меценатство. Заслуживает внимания деятельность и других представителей купеческого сословия города Иркутска, которые вкладывали огромные деньги в библиотеки, театры, издательское дело и играли немаловажную роль в культурном и научном становлении не только нашего города, но и всей губернии, стояли во главе иркутского общества и правили городом, совмещая коммерческую деятельность с общественной.

В своей статье «Благотворительность иркутского купечества во второй половине XIX века» иркутский историк Н. И. Гаврилова отмечает, что «значительная часть благотворительных капиталов направлялась в область просвещения, на содержание и строительство начальных, средних и средних специальных учебных заведений... Так, в 1898 году из 17 училищ 4 существовали на купеческие деньги. За период с 1890 года и до конца столетия рост начальных школ шёл исключительно благодаря поддержке местных коммерсантов...»

Историками также отмечено, что частные учебные заведения, которые содержались на средства местных предпринимателей, были на очень хорошем счету не только среди иркутских школ, но и по всей Восточной Сибири. На средства Трапезникова содержалось девятиклассное промышленное училище, Хаминов обеспечивал содержание женской гимназии и прогимназии, Медведниковы – городской банк и сиропитательный дом. По своим масштабам благотворительная деятельность иркутского купечества была сопоставима лишь со столичной.

На капиталы Пономарёва, Кладищевой (Сибиряковой), Сукачёва, Родионова были открыты бесплатные начальные училища. По всем показателям учебного процесса они были лучше по сравнению с казёнными заведениями. Среднее и ремесленное образование в Иркутске также содержалось на щедрые пожертвования купцов.

Инициатором разработки золотоносных россыпей в Олёкминском округе Константином Петровичем Трапезниковым большая сумма была пожертвована на основание Сиропитательно-ремесленной школы. На капиталы купца-золотопромышленника Ефимия Андреевича Кузнецова были построены Девичий институт Восточной Сибири и училище для девиц духовного звания. Первым женским учебным заведением в Сибири стал сиропитательный дом для воспитания девочек из бедных семей и сирот, учреждённый в Иркутске в 1837 году Елизаветой Михайловной Медведниковой.

В немалой степени благодаря благотворительности и меценатству местного купечества, которое осознавало важность просветительского дела, Иркутск становится крупным образовательным центром Сибири.

Иркутские купцы регулярно выделяли пожертвования на богадельни, приюты и церкви. Так, на средства купцов А. П. Трапезникова, М. В. Сибирякова, И. П. Катышевцева, А. Н. Лаврентьева и А. Н. Портновой открывались и действовали приюты и богадельни для бедного населения и престарелых. Самым известным по всей губернии был детский приют, построенный в 1873 году крупным золотопромышленником Иваном Ивановичем Базановым, в него поступало до тысячи младенцев в год. Также были известны в Иркутске Александрийский детский приют и приют для призрения детей имени государыни императрицы Марии Фёдоровны. Эти приюты поддерживались на капиталы Ивана Степановича Хаминова, он вложил в них около 230 тысяч рублей. В 1894 году семья Хаминовых пожертвовала средства для открытия первого по всей Восточной Сибири учебного филантропического заведения для слепых детей.

Немало средств иркутскими купцами было потрачено на благотворительные начинания в области медицины, за счёт этих вложений были построены и оснащены в городе практически все больницы. Во второй половине XIX века на капиталы купца-золотопромышленника Ефимия Андреевича Кузнецова была построена гражданская больница, которая в дальнейшем получила название Кузнецовской, а на деньги богатых местных купцов построены Ивано-Матрёнинская детская больница, Михеевская лечебница, Солдатовская больница для бедных и Медведниковская больница для хронических больных.

На средства купцов строились и содержались храмы. На строительство Казанского собора купец Е. А. Кузнецов выделил 250 тысяч рублей. Благодаря ему в Иркутске был заложен и построен собор, равных которому не было по всей Сибири и в других российских городах. Но простоять ему суждено было недолго.

Богатое наследие оставлено городу представителями династии купцов Сибиряковых. Это два красивейших дворца в противоположных концах улицы Першпективной (Карла Маркса) – Белый дом и начальная школа для обучения девочек и мальчиков (современный музей истории города); храм во имя Казанской иконы Божией Матери в Рабочем предместье Иркутска. Представители купеческого сословия, занимавшие высокие общественные посты, участвовали и в благоустройстве родного города. На их вложения строились дороги, тротуары, сооружались водопроводы, разбивались парки, скверы, обустраивались набережные. Большие пожертвования оказывались купцами для восстановления города после пожаров, которые часто случались в деревянном Иркутске.

Так, на месте уничтоженного в пожаре 1873 года деревянного здания иркутского театра на средства золотопромышленной компании И. И. Базанова, Я. А. Немчинова и М. А. Сибирякова было построено новое, на что ушло 85 тысяч рублей. После июньского пожара 1897 года, в котором выгорела почти вся его центральная часть и было уничтожено более двух третей городских построек, купечеством на восстановление города были внесены огромные суммы, несмотря на то, что стихийное бедствие коснулось и их.

Традицией для иркутских купцов в целях благотворительности стало проведение пышных балов и рождественских ёлок. В доме Василия Николаевича Баснина, золотопромышленника, действительного члена Русского Географического общества, устраивались музыкальные вечера, литературные и научные чтения, на которых частыми гостями были декабристы, жившие в то время в Иркутске. У Баснина была богатая библиотека по словесности и истории, полное собрание произведений русских и зарубежных писателей, коллекция картин. А картинная галерея, основанная Владимиром Платоновичем Сукачёвым, меценатом, городским головой, председателем Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, прославляла Иркутск по всей Сибири. Благодаря их трудам Иркутск в XIX веке был признан городом интеллигентным и культурным.

За щедрые пожертвования, направленные на подъём экономики, культуры, образования Иркутска и всего сибирского края, восемь иркутских купцов-предпринимателей были удостоены звания «Почётный гражданин города Иркутска». Благодаря наследию купцов, многочисленным сохранённым каменным и деревянным памятникам архитектуры XVIII–XIX веков, современный Иркутск – один из красивейших городов Сибири.

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