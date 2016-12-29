ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Байки под ёлочкой
Владислав ОГАРКОВ   
Изменить размер шрифта

 

 «Посошок»

В прошлом году Галя была Снегурочкой, а нынче согласилась быть самим Дедом Морозом. Она женщина разговорчивая, октавы низкие берёт, высокая, весёлая и в гости любит ходить – ей и флаг в руки.

За полдня она успела обойти всех сотрудников газеты и типографии, кто жил в городе. Но одна семья жила в пригороде, их-то она оставила напоследок. На закуску.

Надо сообщить, что была у неё одна маленькая особенность. Вполне обычная, впрочем, на наших просторах.

Уважала Галя «посошок» и редко от него отказывалась, уходя. И всё без закуски. Спешила.

Легко догадаться, что после всех посещений у нашего «дедушки» заметно раскраснелся нос, а посошок требовался настоящий, чтобы не завалиться набок на глазах у изумлённой публики. Но коллега, стойкий боец идеологического фронта, стойко выполняла свою миссию и на ногах старалась держаться.

В пригородном доме её ждали и немножко заждались. Здесь собрались сразу две семьи с детишками. Собрались, естественно, за большим столом и времени зря не теряли. Обстановка здесь была уже тёплая, если не сказать «горячая». Дети, довольные свободой, бегали по комнатам, играли в прятки, таскали конфеты со стола и просто путались под ногами.

Быстро оценив обстановку, Галя легко справилась с задачей – вручила подарки, выслушала стишки и даже потопталась в хороводе с детками. Теперь она была свободна и никого здесь сильно не интересовала.

Можно было ехать домой. Однако, приняв последний «посошок», она почувствовала страшный голод, грызущий её изнутри. Раздеваться и есть за общим столом, при детях, ей показалось неудобным, и она, как настоящий журналист, проявила инициативу: сама нашла на кухне кастрюлю с холодным борщом...

Заметив, что в детской стоит подозрительная тишина, одна из мам заглянула туда, а там никого. Где все дети?

Дети подсматривали в приоткрытую дверь кухни, шептались и тихо хихикали.

А зрелище, и вправду, взывало к любопытству.

Тот самый Дед Мороз, что раздавал подарки, устало сидел в расстёгнутом тулупе за кухонным столом и... руками доставал из кастрюли борщ. Все ложки, вилки и ножи были, разумеется, в зале, где пировали хозяева и гости. Время от времени рука с длинными крашеными ногтями доставала из большой кастрюли кусок мяса, черпала горсть гущи и отправляла в рот. Хлюпающее сопение слышалось в тишине...

Потёки багровой жидкости сочились сквозь пальцы, стекали по коже в рукав, капали на грудь под белой блузкой, на колени и шлёпались на пол. Добрый дедушка оказался тётей с распущенными чёрными волосами. Тётя сосредоточенно жевала, глядя перед собой. Лицо было усталым, но довольным – она справилась с большим делом.

Знаки отличия Деда Мороза расположились вокруг кастрюли – высокая красная шапка со снежинками, кудрявая белая борода на резинке. Пластиковый нос с приклеенными усами держался в сторонке. Он смотрел в потолок, весело блестя в свете лампочки, и был помидорно-красен, как и полагается всем носам, чьи хозяева пьют не закусывая...

Кто в мешке?

Новогодняя проблема – где взять Деда Мороза? Такого, чтоб с детишками умел общаться и чтоб недорого. Самый удобный вариант – склонить к этой роли папу. Если, конечно, он не вредный, может говорить и работать в условиях литейного цеха. С наклеенной бородой, в зимней шапке и в овчинном тулупе.

У нас ситуация другая.

По большинству пунктов папа подходил. Владел нормативной лексикой и вредность имел терпимую. Но был и существенный минус. Если выразиться в мягкой форме, то папа не отличался богатырским ростом и сложением.

И всё-таки выход нашёлся! И всегда найдётся, если поработать головой.

Дальнейшие события развивались по придуманному им и мамой сценарию.

В назначенный час раздался звонок. Дети бросились к двери, но здесь уже стояла мама Катя. Она с кем-то разговаривала. Затем обернулась и сообщила:

– Вместо себя Дедушка Мороз прислал мешок с подарками. Но мешок не простой, он живой и умеет говорить.

Из мешка загремел зычный голос:

– Да, я всё умею. Здравствуйте, детки, с Новым годом!

Мешок, сшитый из старых простыней, запрыгнул в прихожую и затем поскакал прыжками, по-лягушачьи, в большую комнату, где стояла нарядная ёлка.

Что тут началось!

Весёлые вопли, визг, топот маленьких башмачков и полная неразбериха, грозящая повалить на пол мешок. Ведь рядом прыгала галдящая троица «от двух до пяти» из наших девочек Яны с Инной и их приятеля Андрея с верхнего этажа.

В возбуждённых головках вскакивали и разбегались важные вопросы: Как? Почему он прыгает и говорит? Что ли так бывает? Какие там подарки? А мне что? От такого переполоха забылось даже хорошо заученное. Мама не без труда привела в чувство кричащих человечков, спектакль продолжился.

Детки хохотали, хлопали в ладошки, танцевали и пели, читали стихи, изображали всяких животных.

Рука, протянутая из дырки в мешке, отчего-то не скудеющая, раз за разом выдавала яблоко, мандарин, конфеты, пластилин, цветные карандаши, ёлочные игрушки.

Процессом дирижировала мама. Она-то и увела человечков, затеяла с ними хоровод.

Тем временем в прихожей продолжались удивительные превращения. Говорящий мешок опустел и стал простой тряпкой, лежащей на полу. Из полотняного кокона вылупился слегка обалдевший, но живой папа, ничуть не помолодевший, но и не очень постаревший.

Он глянул в большое зеркало и, состроив обезьянью рожицу, показал самому себе язык. Всё равно никто не видит!

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 