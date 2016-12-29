Байки под ёлочкой

«Посошок»

В прошлом году Галя была Снегурочкой, а нынче согласилась быть самим Дедом Морозом. Она женщина разговорчивая, октавы низкие берёт, высокая, весёлая и в гости любит ходить – ей и флаг в руки.

За полдня она успела обойти всех сотрудников газеты и типографии, кто жил в городе. Но одна семья жила в пригороде, их-то она оставила напоследок. На закуску.

Надо сообщить, что была у неё одна маленькая особенность. Вполне обычная, впрочем, на наших просторах.

Уважала Галя «посошок» и редко от него отказывалась, уходя. И всё без закуски. Спешила.

Легко догадаться, что после всех посещений у нашего «дедушки» заметно раскраснелся нос, а посошок требовался настоящий, чтобы не завалиться набок на глазах у изумлённой публики. Но коллега, стойкий боец идеологического фронта, стойко выполняла свою миссию и на ногах старалась держаться.

В пригородном доме её ждали и немножко заждались. Здесь собрались сразу две семьи с детишками. Собрались, естественно, за большим столом и времени зря не теряли. Обстановка здесь была уже тёплая, если не сказать «горячая». Дети, довольные свободой, бегали по комнатам, играли в прятки, таскали конфеты со стола и просто путались под ногами.

Быстро оценив обстановку, Галя легко справилась с задачей – вручила подарки, выслушала стишки и даже потопталась в хороводе с детками. Теперь она была свободна и никого здесь сильно не интересовала.

Можно было ехать домой. Однако, приняв последний «посошок», она почувствовала страшный голод, грызущий её изнутри. Раздеваться и есть за общим столом, при детях, ей показалось неудобным, и она, как настоящий журналист, проявила инициативу: сама нашла на кухне кастрюлю с холодным борщом...

Заметив, что в детской стоит подозрительная тишина, одна из мам заглянула туда, а там никого. Где все дети?

Дети подсматривали в приоткрытую дверь кухни, шептались и тихо хихикали.

А зрелище, и вправду, взывало к любопытству.

Тот самый Дед Мороз, что раздавал подарки, устало сидел в расстёгнутом тулупе за кухонным столом и... руками доставал из кастрюли борщ. Все ложки, вилки и ножи были, разумеется, в зале, где пировали хозяева и гости. Время от времени рука с длинными крашеными ногтями доставала из большой кастрюли кусок мяса, черпала горсть гущи и отправляла в рот. Хлюпающее сопение слышалось в тишине...

Потёки багровой жидкости сочились сквозь пальцы, стекали по коже в рукав, капали на грудь под белой блузкой, на колени и шлёпались на пол. Добрый дедушка оказался тётей с распущенными чёрными волосами. Тётя сосредоточенно жевала, глядя перед собой. Лицо было усталым, но довольным – она справилась с большим делом.

Знаки отличия Деда Мороза расположились вокруг кастрюли – высокая красная шапка со снежинками, кудрявая белая борода на резинке. Пластиковый нос с приклеенными усами держался в сторонке. Он смотрел в потолок, весело блестя в свете лампочки, и был помидорно-красен, как и полагается всем носам, чьи хозяева пьют не закусывая...

Кто в мешке?

Новогодняя проблема – где взять Деда Мороза? Такого, чтоб с детишками умел общаться и чтоб недорого. Самый удобный вариант – склонить к этой роли папу. Если, конечно, он не вредный, может говорить и работать в условиях литейного цеха. С наклеенной бородой, в зимней шапке и в овчинном тулупе.

У нас ситуация другая.

По большинству пунктов папа подходил. Владел нормативной лексикой и вредность имел терпимую. Но был и существенный минус. Если выразиться в мягкой форме, то папа не отличался богатырским ростом и сложением.

И всё-таки выход нашёлся! И всегда найдётся, если поработать головой.

Дальнейшие события развивались по придуманному им и мамой сценарию.

В назначенный час раздался звонок. Дети бросились к двери, но здесь уже стояла мама Катя. Она с кем-то разговаривала. Затем обернулась и сообщила:

– Вместо себя Дедушка Мороз прислал мешок с подарками. Но мешок не простой, он живой и умеет говорить.

Из мешка загремел зычный голос:

– Да, я всё умею. Здравствуйте, детки, с Новым годом!

Мешок, сшитый из старых простыней, запрыгнул в прихожую и затем поскакал прыжками, по-лягушачьи, в большую комнату, где стояла нарядная ёлка.

Что тут началось!

Весёлые вопли, визг, топот маленьких башмачков и полная неразбериха, грозящая повалить на пол мешок. Ведь рядом прыгала галдящая троица «от двух до пяти» из наших девочек Яны с Инной и их приятеля Андрея с верхнего этажа.

В возбуждённых головках вскакивали и разбегались важные вопросы: Как? Почему он прыгает и говорит? Что ли так бывает? Какие там подарки? А мне что? От такого переполоха забылось даже хорошо заученное. Мама не без труда привела в чувство кричащих человечков, спектакль продолжился.

Детки хохотали, хлопали в ладошки, танцевали и пели, читали стихи, изображали всяких животных.

Рука, протянутая из дырки в мешке, отчего-то не скудеющая, раз за разом выдавала яблоко, мандарин, конфеты, пластилин, цветные карандаши, ёлочные игрушки.

Процессом дирижировала мама. Она-то и увела человечков, затеяла с ними хоровод.

Тем временем в прихожей продолжались удивительные превращения. Говорящий мешок опустел и стал простой тряпкой, лежащей на полу. Из полотняного кокона вылупился слегка обалдевший, но живой папа, ничуть не помолодевший, но и не очень постаревший.

Он глянул в большое зеркало и, состроив обезьянью рожицу, показал самому себе язык. Всё равно никто не видит!